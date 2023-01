Accueil Envoyer Imprimer Partager Interview | Jonathan Llamas, co-fondateur Fondation VETRI Entretien avec Jonathan Llamas, co-fondateur de la Fondation VETRI.

Bonjour Jonathan, qui êtes-vous ?



Jonathan Llamas, 41ans Investisseur et Entrepreneur dans le web3, dont co-fondateur de la fondation VETRI. Initialement banquier d’investissement à Londres, converti à la Technologie (FinTech) en 2014 puis à la blockchain en 2017. Marié et père de 3 enfants.



Qu'est-ce que la Fondation VETRI ?



Nous sommes une fondation qui a pour but de rendre à tout un chacun la souveraineté des données. En plus d’une technologie (hello #web3 #blockchain) qui nous permet de conserver l’intégrité des données (afin de laisser aucun doute, nous avons même spécifiée dans nos statuts l’interdiction de monétiser les données des utilisateurs de l’App VETRI - et nous sommes audités chaque année pour le vérifier).



Notre application a donc été conçue non pas comme un intermédiaire économique mais comme une interface entre individus et consommateurs de données, autrement dit n’importe quelle société qui fait de la publicité ou des études de marché, permettant ainsi à tout un chacun de participer à l’économie numérique.



Le marketing numérique tel que nous le connaissons n’est-il donc pas optimal ?



Non, le secteur du marketing numérique est en plein émoi. Les grandes plateformes au modèle économique fondé sur la publicité, et par conséquent sur le marchandage des données personnelles de tout un chacun, font face aux coupes budgétaires des annonceurs qui réduisent leurs dépenses face à l’inflation et à l’anticipation d’un ralentissement brutal de l’économie. Mais ce n’est pas tout, ce phénomène a cependant pour mérite de mettre en lumière les problèmes systémiques du secteur qui depuis toujours nuisent à la performance et à la transparence du marketing numérique au profit

de ces plateformes et des intermédiaires nombreux qui s’entremettent entre consommateurs et annonceurs.



Le message retenu par les annonceurs est en tout cas clair: ils doivent revoir leur copie.

Les formules et autres ciblages qu’ils affinent depuis l’avènement des GAFAM sont de moins en moins efficaces et deviennent de plus en plus onéreux. De plus, le manque transparence notoire des plateformes dédiées à la distribution de leurs publicités et dont ils dépendent rend impossible la mesure véritable du retour sur investissement. Plus pernicieux encore, l’abus omniprésent des données personnelles et de leur usage, ceci malgré les lois RGPD mises en vigueur il y a 4 ans, persistent à mettre en péril la confiance des utilisateurs, qui contre-attaquent de plus en plus grâce notamment à l’utilisation de “adblockers” ou qui simplement rejettent systématiquement tout partage ou transmission de leurs données. Tout ceci pointerait vers une crise de confiance généralisée liée à l’exploitation de nos données personnelles par nos outils technologiques.



Comment ça fonctionne et à qui ça s’adresse ?



Notre application s’adresse à tous les détenteurs de téléphone mobile ayant accès aux App Store de Google ou d’Apple. Je télécharge l’application, je crée un compte personnel dans lequel j’enregistre mes informations de profile et je choisi si je les partage de façon anonyme ou pas. A chaque fois que ces informations sont utilisées par les partenaires de VETRI, je suis informé et rémunéré si j’accepte l’offre: une enquête d’opinion, un ciblage marketing, une offre en rapport avec mes preferences… Pour les marques, elles peuvent choisir de passer en direct par leurs clients pour avoir accès à leurs données plutôt que de les acheter, la plupart du temps, aux géants du numérique. Outre le changement fondamental de paradigme, les marques peuvent créer des relations plus saines et pertinentes avec leurs consommateurs, tout en améliorant leurs produits et services qui leurs sont destinés.



Quels types d’offres pour nos données ?



Voici des exemples de ce que vous pouvez obtenir sur l’écosystème de VETRI :

- Des offres passives, telles que les offres de ciblage décrites ci-dessus, qui utilisent vos données anonymes et vous proposent des publicités pertinentes.

- Des offres actives, telles qu’une enquête à laquelle vous pouvez répondre en contrepartie de rémunérations.

- Des offres dynamiques, telles qu’une offre “scan me” dans un magasin ou une offre “view me” pour regarder une vidéo spécifique.



Il est important de comprendre qu’aucun de ces points de données ne peut être utilisé pour savoir que vous êtes Alice Jones ou Bob Satoshi, mais seulement que vous êtes un homme ou une femme, d’un âge spécifique, dans une région donnée, avec certains attributs particuliers.



En ce qui concerne la couche de confidentialité, nous utilisons la technologie blockchain et cryptons vos données dans votre appareil. Votre application est en réalité un portefeuille, où vous êtes le seul à détenir la clé privée capable de les décrypter. Nous avons seulement besoin de votre adresse publique comme identifiant unique de vos actifs, qui agira comme une identité numérique (nous communiquerons plus sur DID bientôt, restez à l’écoute).



Quel est votre modèle économique ?



Notre modèle économique a été conçu à l’origine comme un pur écosystème web3. Pour faire simple, nous n’avons pas besoin d’agir en tant qu’intermédiaire économique car toutes les activités sont décentralisées et chacun agit de manière autonome et dans son propre intérêt. Dans ce contexte, notre modèle économique repose sur notre cryptomonnaie, notre jeton VLD natif. Nous avons conservé 9% de la réserve totale pour pouvoir maintenir et développer l’écosystème. Avec ces 9%, nous comptons sur la plus-value générée par l’adoption des utilisateurs qui souhaitent contrôler, sécuriser et monétiser leurs données personnelles. Nos jetons étant limités à 450 millions de jetons, chaque nouvelle utilisateur créé une demande croissant par jeton et revalorise notre réserve. Nous n’avons rien inventé car cela s’apparente au modèle économique du Bitcoin.



Quel est l’impact business ?



Si vous êtes un diffuseur, vous pouvez offrir une expérience sans cookies à votre audience, tout en étant capable de cibler au laser chaque usager. Au lieu de payer les grandes entreprises technologiques, vous pouvez transférer votre budget à vos lecteurs. Non seulement il s’agit d’une situation gagnant-gagnant qui valorise l’utilisateur final, mais en tant qu’éditeur vous pouvez augmenter votre niveau de pertinence et donc optimiser votre espace en ligne et ainsi exiger le prix rémunérés aux GAFAM pour les mêmes

annonces.



Si vous êtes un commerçant de détail (retailer) physique, les marques que vous représentez ont la possibilité d’attirer l’attention de vos clients avec des actions publicitaires lorsqu’ils entrent dans votre magasin. Les clients peuvent recevoir jusqu’à 2€ pour le déclenchement d’une géo-clôture lorsqu’ils partagent leur géolocalisation, et les Marques peuvent rémunérer les acheteurs pour pouvoir les cibler individuellement, sur la base des attributs de leurs données personnelles. Une fois dans le magasin, nous

pouvons gamifier la relation avec des offres “scan-me” qui permettent aux marques de se faire remarquer, et aux utilisateurs de gagner plus. Au final, nous augmentons collectivement le pouvoir d’achat de chaque utilisateur de l’application VETRI, tout en permettant aux marques de cibler avec précision leurs clients potentiels.



Si vous êtes un restaurant, vous pouvez facilement créer une campagne de marketing, ciblant les étudiants des environs avec une réduction de 30% lorsqu’ils passent devant votre restaurant entre 12h00 et 14h00 un jour particulier.



Et l’impact sur les utilisateurs ?



Nous estimons que d’ici fin 2023, lorsque toutes les fonctionnalités de VETRI auront été testées et lancées, un utilisateur lambda sera capable de façon plus ou moins passive, c’est-à-dire simplement en laissant l’app faire son travail, de gagner entre 25 et 30 euros par mois. Ce n’est certainement pas Byzance, en revanche, l’effet de satisfaction de savoir que c’est de l’argent qui ne sera pas gagné à mon insu par des intermédiaires pas forcément bien intentionnés, lui, est grand. Et ce n’est qu’un début! De plus, nous sommes tout de même bien loin de USD 2 mensuels nouvellement proposé par Amazon qui lança en décembre 2022 une application similaire à VETRI.



Quel succès avez vous eu jusqu’à présent ?



Nos près de 400’000 utilisateurs sont repartis dans 6 pays (USA, Canada, Australie, Angleterre, Allemagne et France). Nos partenaires sont les plus grands distributeurs d’enquêtes d’opinions au monde et permette à nos utilisateurs d’accéder à de nombreuses offres des leur première connexion.



Plus récemment, VETRI termina sur le podium en médaillé de bronze de la catégorie web3 durant la conférence CES de Las Vegas qui s’est tenue en début Janvier.



Que recherchez-vous ?



Des marques qui cherchent à valoriser leurs clients tout en réécrivant le concept du customer engagement. En effet, aujourd’hui, la publicité numérique s’apparente plus à la pratique de "chalutiers” du marketing plutôt qu’à une expérience personnalisée. L’enjeu est ici double, améliorer les performances du retour sur investissement tout en valorisant et protégeant la vie privée de ses clients. En positionnant le consommateur au coeur de l’écosystème, on permet aux marques d’être en contact direct avec leurs cibles et ainsi recréer de la confiance. Sur cette base solide de confiance, libre aux créas de réinventer des experiences utilisateurs personnalisées et spécifiques, sur des données consenties.



Suivre la Fondation VETRI sur les RS :

Twitter : @vetri_global

LinkedIn :

https://www.linkedin.com/company/vetri-global/

https://www.linkedin.com/in/jonathan-llamas/

YouTube :

Site web :

Jonathan Llamas, 41ans Investisseur et Entrepreneur dans le web3, dont co-fondateur de la fondation VETRI. Initialement banquier d’investissement à Londres, converti à la Technologie (FinTech) en 2014 puis à la blockchain en 2017. Marié et père de 3 enfants.Nous sommes une fondation qui a pour but de rendre à tout un chacun la souveraineté des données. En plus d’une technologie (hello #web3 #blockchain) qui nous permet de conserver l’intégrité des données (afin de laisser aucun doute, nous avons même spécifiée dans nos statuts l’interdiction de monétiser les données des utilisateurs de l’App VETRI - et nous sommes audités chaque année pour le vérifier).Notre application a donc été conçue non pas comme un intermédiaire économique mais comme une interface entre individus et consommateurs de données, autrement dit n’importe quelle société qui fait de la publicité ou des études de marché, permettant ainsi à tout un chacun de participer à l’économie numérique.Non, le secteur du marketing numérique est en plein émoi. Les grandes plateformes au modèle économique fondé sur la publicité, et par conséquent sur le marchandage des données personnelles de tout un chacun, font face aux coupes budgétaires des annonceurs qui réduisent leurs dépenses face à l’inflation et à l’anticipation d’un ralentissement brutal de l’économie. Mais ce n’est pas tout, ce phénomène a cependant pour mérite de mettre en lumière les problèmes systémiques du secteur qui depuis toujours nuisent à la performance et à la transparence du marketing numérique au profitde ces plateformes et des intermédiaires nombreux qui s’entremettent entre consommateurs et annonceurs.Le message retenu par les annonceurs est en tout cas clair: ils doivent revoir leur copie.Les formules et autres ciblages qu’ils affinent depuis l’avènement des GAFAM sont de moins en moins efficaces et deviennent de plus en plus onéreux. De plus, le manque transparence notoire des plateformes dédiées à la distribution de leurs publicités et dont ils dépendent rend impossible la mesure véritable du retour sur investissement. Plus pernicieux encore, l’abus omniprésent des données personnelles et de leur usage, ceci malgré les lois RGPD mises en vigueur il y a 4 ans, persistent à mettre en péril la confiance des utilisateurs, qui contre-attaquent de plus en plus grâce notamment à l’utilisation de “adblockers” ou qui simplement rejettent systématiquement tout partage ou transmission de leurs données. Tout ceci pointerait vers une crise de confiance généralisée liée à l’exploitation de nos données personnelles par nos outils technologiques.Notre application s’adresse à tous les détenteurs de téléphone mobile ayant accès aux App Store de Google ou d’Apple. Je télécharge l’application, je crée un compte personnel dans lequel j’enregistre mes informations de profile et je choisi si je les partage de façon anonyme ou pas. A chaque fois que ces informations sont utilisées par les partenaires de VETRI, je suis informé et rémunéré si j’accepte l’offre: une enquête d’opinion, un ciblage marketing, une offre en rapport avec mes preferences… Pour les marques, elles peuvent choisir de passer en direct par leurs clients pour avoir accès à leurs données plutôt que de les acheter, la plupart du temps, aux géants du numérique. Outre le changement fondamental de paradigme, les marques peuvent créer des relations plus saines et pertinentes avec leurs consommateurs, tout en améliorant leurs produits et services qui leurs sont destinés.Voici des exemples de ce que vous pouvez obtenir sur l’écosystème de VETRI :- Des offres passives, telles que les offres de ciblage décrites ci-dessus, qui utilisent vos données anonymes et vous proposent des publicités pertinentes.- Des offres actives, telles qu’une enquête à laquelle vous pouvez répondre en contrepartie de rémunérations.- Des offres dynamiques, telles qu’une offre “scan me” dans un magasin ou une offre “view me” pour regarder une vidéo spécifique.Il est important de comprendre qu’aucun de ces points de données ne peut être utilisé pour savoir que vous êtes Alice Jones ou Bob Satoshi, mais seulement que vous êtes un homme ou une femme, d’un âge spécifique, dans une région donnée, avec certains attributs particuliers.En ce qui concerne la couche de confidentialité, nous utilisons la technologie blockchain et cryptons vos données dans votre appareil. Votre application est en réalité un portefeuille, où vous êtes le seul à détenir la clé privée capable de les décrypter. Nous avons seulement besoin de votre adresse publique comme identifiant unique de vos actifs, qui agira comme une identité numérique (nous communiquerons plus sur DID bientôt, restez à l’écoute).Notre modèle économique a été conçu à l’origine comme un pur écosystème web3. Pour faire simple, nous n’avons pas besoin d’agir en tant qu’intermédiaire économique car toutes les activités sont décentralisées et chacun agit de manière autonome et dans son propre intérêt. Dans ce contexte, notre modèle économique repose sur notre cryptomonnaie, notre jeton VLD natif. Nous avons conservé 9% de la réserve totale pour pouvoir maintenir et développer l’écosystème. Avec ces 9%, nous comptons sur la plus-value générée par l’adoption des utilisateurs qui souhaitent contrôler, sécuriser et monétiser leurs données personnelles. Nos jetons étant limités à 450 millions de jetons, chaque nouvelle utilisateur créé une demande croissant par jeton et revalorise notre réserve. Nous n’avons rien inventé car cela s’apparente au modèle économique du Bitcoin.Si vous êtes un diffuseur, vous pouvez offrir une expérience sans cookies à votre audience, tout en étant capable de cibler au laser chaque usager. Au lieu de payer les grandes entreprises technologiques, vous pouvez transférer votre budget à vos lecteurs. Non seulement il s’agit d’une situation gagnant-gagnant qui valorise l’utilisateur final, mais en tant qu’éditeur vous pouvez augmenter votre niveau de pertinence et donc optimiser votre espace en ligne et ainsi exiger le prix rémunérés aux GAFAM pour les mêmesannonces.Si vous êtes un commerçant de détail (retailer) physique, les marques que vous représentez ont la possibilité d’attirer l’attention de vos clients avec des actions publicitaires lorsqu’ils entrent dans votre magasin. Les clients peuvent recevoir jusqu’à 2€ pour le déclenchement d’une géo-clôture lorsqu’ils partagent leur géolocalisation, et les Marques peuvent rémunérer les acheteurs pour pouvoir les cibler individuellement, sur la base des attributs de leurs données personnelles. Une fois dans le magasin, nouspouvons gamifier la relation avec des offres “scan-me” qui permettent aux marques de se faire remarquer, et aux utilisateurs de gagner plus. Au final, nous augmentons collectivement le pouvoir d’achat de chaque utilisateur de l’application VETRI, tout en permettant aux marques de cibler avec précision leurs clients potentiels.Si vous êtes un restaurant, vous pouvez facilement créer une campagne de marketing, ciblant les étudiants des environs avec une réduction de 30% lorsqu’ils passent devant votre restaurant entre 12h00 et 14h00 un jour particulier.Nous estimons que d’ici fin 2023, lorsque toutes les fonctionnalités de VETRI auront été testées et lancées, un utilisateur lambda sera capable de façon plus ou moins passive, c’est-à-dire simplement en laissant l’app faire son travail, de gagner entre 25 et 30 euros par mois. Ce n’est certainement pas Byzance, en revanche, l’effet de satisfaction de savoir que c’est de l’argent qui ne sera pas gagné à mon insu par des intermédiaires pas forcément bien intentionnés, lui, est grand. Et ce n’est qu’un début! De plus, nous sommes tout de même bien loin de USD 2 mensuels nouvellement proposé par Amazon qui lança en décembre 2022 une application similaire à VETRI.Nos près de 400’000 utilisateurs sont repartis dans 6 pays (USA, Canada, Australie, Angleterre, Allemagne et France). Nos partenaires sont les plus grands distributeurs d’enquêtes d’opinions au monde et permette à nos utilisateurs d’accéder à de nombreuses offres des leur première connexion.Plus récemment, VETRI termina sur le podium en médaillé de bronze de la catégorie web3 durant la conférence CES de Las Vegas qui s’est tenue en début Janvier.Des marques qui cherchent à valoriser leurs clients tout en réécrivant le concept du customer engagement. En effet, aujourd’hui, la publicité numérique s’apparente plus à la pratique de "chalutiers” du marketing plutôt qu’à une expérience personnalisée. L’enjeu est ici double, améliorer les performances du retour sur investissement tout en valorisant et protégeant la vie privée de ses clients. En positionnant le consommateur au coeur de l’écosystème, on permet aux marques d’être en contact direct avec leurs cibles et ainsi recréer de la confiance. Sur cette base solide de confiance, libre aux créas de réinventer des experiences utilisateurs personnalisées et spécifiques, sur des données consenties.Suivre la Fondation VETRI sur les RS :Twitter : @vetri_globalLinkedIn :YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCjK3Sblx-Jxx8je84XakbQ Site web : www.vetri.global Autres articles Tokenise Europe 2025: Initiative aims to drive tokenisation

Cornet Vincent Ségurel lance avec Ziplo une offre de constitution de preuve numérique, horodatée par blockchain

Aegis Custody and Lido Partner to Offer Qualified Custodial Services for Liquid Staking

Les sportifs qui investissent dans la finance décentralisée

Est-il viable d'ajouter le bitcoin au commerce du pétrole ?









Articles similaires < > Tokenise Europe 2025: Initiative aims to drive tokenisation Crypto Valley announces Top 50 entities valued at $185B & steady growth Gestion des actifs on-chain