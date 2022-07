Interview | Impact de l'informatique quantique sur le bitcoin et les cryptos Entretien avec Sudip Lahiri, Executive VP and Head of Financial Services Europe, HCL.

Quel serait l'impact de l'informatique quantique sur le bitcoin et les crypto-monnaies ?



L'informatique quantique est une technologie révolutionnaire qui va offrir une formidable puissance de calcul aux systèmes existants dans de nombreux domaines, ouvrant de nouvelles voies pour créer des technologies qui changeront le monde grâce à leur vitesse et leur capacité. Son utilisation innovante dans le secteur des services financiers présente un intérêt particulier pour accélérer les processus et réduire les délais d'exécution de toutes les activités majeures.



En raison de ses avantages prometteurs en matière d'accélération des tâches de calcul, l'informatique quantique est actuellement considérée comme un défi pour le bitcoin et d'autres formes de crypto-monnaies. Le bitcoin est réputé pour sa nature hautement sécurisée et décentralisée, qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions. La cryptographie fonctionne sur la base de plusieurs règles qui ont des propriétés spéciales, ce qui la rend difficile à décrypter, et donc hautement sécurisée.

La logique sous-jacente à la sécurité de la crypto-monnaie est l'utilisation de ses protocoles de cryptage standard. Le cryptage standard utilise des clés publiques et privées pour crypter et décrypter les messages et les transactions (achat ou vente de bitcoins) entre les personnes. Ces clés sont généralement des multiples de grands nombres premiers. La factorisation de ces clés prendrait un temps colossal avec toute notre puissance de calcul actuelle, rendant la tâche futile. Avec les ordinateurs quantiques et l'algorithme de Shor, on pensait à l'origine que les clés pouvaient être factorisées beaucoup plus efficacement, et que la clé privée pouvait être retracée à partir de la clé publique. Cependant, au fil du temps, les méthodes de cryptage ont considérablement évolué, ce qui les a rendues plus sûres du point de vue de l'informatique quantique.



L'architecture fondamentale du système blockchain tente actuellement de surmonter la lenteur des vitesses de traitement. Au fur et à mesure que nous explorerons des cas d'utilisation en temps réel grâce à la blockchain, nous aurons besoin de capacités de calcul plus rapides pour résoudre les scénarios du monde réel et accroître l'adoption. L'informatique quantique sur les bitcoins et les crypto-monnaies pourrait trouver sa voie dans les domaines de la détection des fraudes et de la conformité.



Comme la plupart des sciences avancées, la crypto-monnaie est une technologie résiliente et en évolution rapide qui doit renforcer sa sécurité et son fonctionnement à toute épreuve. Aujourd'hui, des milliards de dollars sont investis dans le bitcoin, ce qui en dit long sur la confiance que les crypto-monnaies ont accumulée au fil des ans. Si l'informatique quantique devait un jour représenter un défi pour les crypto-monnaies, cela ne ferait que donner une impulsion qui obligerait le secteur des crypto-monnaies à renforcer ses mesures de sécurité et à accélérer le rythme de son évolution. En outre, cela inciterait les autorités de régulation à élaborer de nouvelles règles pour contrôler les avancées non réglementées dans le domaine de l'informatique quantique et des crypto-monnaies, qui pourraient compromettre la sécurité de ces deux technologies. D'une certaine manière, l'informatique quantique et les crypto-monnaies sont les deux faces d'une même pièce, ce qui contribuera indirectement à améliorer cette dernière technologie.



Cet impact sera-t-il significatif ?



Prévoir l'impact d'une technologie sur une autre sans comprendre complètement les conditions ambiantes des économies, des gouvernements, des régulateurs et des autres institutions qui pourraient les influencer de manière significative serait une tentative naïve. La véritable question serait alors de savoir si les autorités concernées travailleraient de manière proactive pour faire de la coexistence pacifique de deux technologies puissantes une réalité. L'idée est très plausible, car il est en effet possible que l'informatique quantique évolue et stimule l'innovation dans tous les secteurs, alors même que les crypto-monnaies se développent et se renforcent. En fait, il serait particulièrement intéressant de voir comment les réglementations qui régissent la crypto-monnaie et l'informatique quantique évoluent d'un pays à l'autre, dans le but d'attirer les plus grands acteurs du marché. Des réglementations opportunes et précises sont essentielles pour garantir que la crypto technologie et l'informatique quantique conservent leurs avantages respectifs.



Comment le secteur doit-il s'y préparer ?



Les scientifiques et les ingénieurs ont déjà commencé à renforcer la technologie blockchain. La crypto technologie et l'informatique quantique évolueront ensemble. Il y a aussi l'aspect de la réglementation à prendre en compte lorsqu'on traite de la préparation de l'industrie pour les deux. On dit que les scientifiques sont sur le point de faire de la "cryptographie post quantique" une réalité. Il s'agit d'une nouvelle prometteuse, qui va changer la donne. Cela contribuera à affiner le marché des crypto-monnaies : la sélection naturelle donnera naissance aux crypto-monnaies les plus compétitives et les plus avancées, avec des titres de cryptographie de nouvelle génération et d'autres avantages contemporains.



ORIGINAL ANSWERS



What would be the impact of quantum computing on Bitcoin and cryptocurrency?



Quantum Computing is a revolutionary technology that will bestow tremendous computing power to existing systems in many fields, and open new avenues for creating world-changing technologies through their speed and capacity. Of particular interest is its innovative utilization in the financial services industry for expediting processes and cutting down turnaround time for all major activities.



Owing to its promising benefits in speeding up large computational tasks, quantum computing is currently regarded as a challenge to Bitcoin and other forms of cryptocurrency. Bitcoin is renowned for its highly secure and decentralized nature and uses cryptography for securing transactions. Cryptography works on several rules which have special properties, which makes it difficult to decrypt, and hence highly secure.

The underlying logic behind cryptocurrency being secure is using its standard encryption protocols.



Standard encryption uses public and private keys to encrypt and decrypt messages and transactions (buying or selling bitcoins) between people. These keys are usually multiples of large prime numbers. To factorize these keys would take a colossal amount of time with all our current computing power, which renders it a futile task. While with quantum computers and Shor’s algorithm, the original view was that the keys can be factored much more efficiently, and the private key can be traced back from the public key. However, over time there has been a significant evolution in encryption methods making them more secure from a Quantum Computing perspective.



The fundamental architecture of the blockchain system is currently trying to overcome slow processing speeds. As we explore more real time use cases through blockchain, we will need faster computing capabilities to resolve real world scenarios and increase adoption. Quantum computing on Bitcoin and Cryptocurrency might find its way forward in the areas of fraud detection and compliance.



Like most advanced sciences, cryptocurrency is resilient and fast-evolving technology that needs to enhance its security and fail-safe operation. Today billions of dollars are invested in Bitcoin, which speaks volumes of the trust that cryptocurrency has amassed over the years. Should quantum computing ever pose as a challenge to cryptocurrency, it would only serve as an impetus that would compel the crypto industry to strengthen its security measures and quicken the pace of its evolution. Furthermore, it would trigger regulatory authorities to devise new rules to check unregulated advancements in both quantum computing and cryptocurrencies that might undermine the security of both these technologies. In a way Quantum computing and cryptocurrency are both sides of the same coin, that will indirectly aid in making the latter technology better.



Will this impact be significant?



To forecast the impact of one technology on another without completely understanding the ambient conditions of economies, governments, regulators, and other institutions that might bear significantly on them would render it a naïve attempt. The real question then would be whether the concerned authorities would proactively work towards making the peaceful coexistence of two powerful technologies a reality. The idea is a highly plausible one, for it is indeed possible for quantum computing to evolve and drive innovation across industries, even as cryptocurrency grows and becomes stronger. In fact, it would be of special interest to see how regulations that govern crypto technology and quantum computing evolve across nations in the quest to attract the biggest players in the market. Timely and accurate regulations are key to ensuring that both crypto technology and quantum computing maintain their respective benefits.



How should this industry prepare for it?



Already scientists and engineers have begun strengthening blockchain technology. Crypto technology and quantum computing will evolve together. There is also the aspect of regulation to be considered when dealing with industry preparedness for both. Word is that scientists are on their way to make “post quantum cryptography” a reality. This is promising news, and will prove to be a game changer. This will help in refining the crypto market: natural selection will bring forth the most competitive and advanced cryptocurrencies, with next-gen cryptography securities and other contemporary benefits.











