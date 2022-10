Interview | Fincome suit la performance des startups

Qu’est-ce que Fincome ?



Nous sommes Vincent Gouedard et Martin Coureau et nous avons fondé Fincome. Fincome est une solution de pilotage analytique à destination des TPE/PME SaaS. Notre mission est d’aider les dirigeants en automatisant la collecte et l’agrégation de leurs données (revenus, coûts et trésorerie), pour leur permettre de se concentrer sur l’interprétation de leurs KPIs plutôt que leur construction.



Quels sont vos parcours et comment vous êtes-vous rencontrés ?



Nous sommes avec mon associé Martin, tous deux issus du monde du private equity dans lequel nous avons travaillé pendant une dizaine d’années. C’est dans ce cadre que nous nous sommes rencontrés. Nous accompagnions des entrepreneurs dans le développement de leur activité et nous sommes passés de l’autre côté de la barrière pour nous-même devenir entrepreneurs.



Pourquoi avoir adressé le marché Saas en premier ?



La verticale SaaS a l’avantage d’être digitalisée, la plupart des entreprises sont équipées d’outils de facturation et de paiement auxquels nous pouvons nous connecter pour collecter leurs données. Par ailleurs, c’est un marché très dynamique, en croissance de 20% par an. Nous prévoyons de nous développer rapidement sur les verticales e-commerce et marketplace.



Est-ce que le contexte actuel de l’écosystème startup vous est favorable ?



Dans le contexte économique actuel, les entreprises, notamment de l’écosystème tech, ont encore plus besoin que d’habitude de suivre leur performance financière et leurs KPIs. Les investisseurs sont également plus vigilants à la performance des participations de leur portefeuille. Le contexte est donc propice pour s’équiper d’une solution comme Fincome.



Qui sont vos concurrents ? Comment vous différenciez-vous d’eux ?



Notre environnement concurrentiel est varié, avec des acteurs très verticalisés sur le SaaS, qui se positionnent sur l’analyse des revenus, d’autres sans segmentation sectorielle, qui se focalisent sur l’analyse des flux de trésorerie. Chez Fincome, notre objectif est de fournir une vision à 360° de la performance des entreprises, du revenu jusqu’à la trésorerie, c’est ce qui nous différencie des acteurs existants.



Quel est votre business model ?



Nous sommes nous-même une entreprise SaaS, avec un modèle d’abonnement mensuel qui varie de 80€ à 150€ par mois en fonction des besoins de nos clients.



Pourquoi avoir créé Fincome ?



Dans nos vies passées d’investisseurs, nous avons eu l’occasion d’accompagner de nombreux dirigeants, notamment des DAF qui passaient beaucoup de temps à préparer leur reporting chaque mois, en collectant et agrégeant leurs données depuis différents outils, souvent au prix de nombreux efforts et avec un risque d’erreur non-neutre. Nous avons créé Fincome pour permettre aux dirigeants et DAF de se focaliser sur l’analyse et l’interprétation de leurs KPIs plutôt que leur construction.



Comment faire si ma banque n’est pas compatible avec votre tech ?



Il est peu probable que nous ne soyons pas capables de nous connecter à votre banque car nous couvrons plus de 200 banques à l’échelle européenne.



Les données sont générées de manière automatique. Est ce qu’il y a une personne physique qui les contrôle ?



Lors de la première connexion et avant que les données ne soient présentées au dirigeant, notre équipe tech les vérifie pour s’assurer de leur cohérence.



Quel est le délai pour avoir son dashboard à jour ? Y a-t-il un nombre de synchronisation compris dans l’abonnement ?



L’accès au dashboard est quasi-instantané après avoir créé votre compte. Le délai de remontée des informations bancaires peut cependant aller jusqu’à 3h. Il n’y a pas de limite du nombre de synchronisations dont nos utilisateurs bénéficient, ils ont donc accès en temps réel et à tout moment à leurs KPIs.



Comment sécurisez-vous vos données ?



L’ensemble des données que nous collectons sont cryptées et hébergées sur des serveurs qui respectent les plus hauts standards en matière de cybersécurité, et disposent de la certification iso-27001.



Est-ce que vous recrutez ?

Nous recrutons une dizaine de profils dans tous les domaines, marketing, growth, commerciaux, développeurs, etc.



Quels sont les futurs développements ?

Notre produit évolue en permanence sur la base des retours de nos utilisateurs, pour régler des bugs, ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Notre feuille de route produit est bien garnie et inclut notamment un nouveau volet que nous dévoilerons d’ici la fin de l’année.



Pourquoi avez-vous lancé un Power User club et à quoi correspond-il ?



Nous avons lancé ce club en faisant le constat que beaucoup de dirigeants manque de temps et de ressources pour suivre efficacement leur performance financière, avec notamment les bons indicateurs de pilotage.

Ce club donne accès aux utilisateurs de Fincome à :

• une communauté de dirigeants et directeurs financiers engagée pour partager ses bonnes pratiques, échanger sur les problématiques de gestion rencontrées et optimiser le suivi de leurs KPIs

• un accès privilégié et en avance de phase aux lancements de nouvelles fonctionnalités de notre solution

• des conditions tarifaires avantageuses