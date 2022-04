Interview | Delta : lancement du tracker mobile intégrant le suivi de NFT Entretien avec Nicolas Van Hoorde, PDG de Delta à l’occasion du lancement du tracker mobile intégrant le suivi de NFT.

Comment voyez-vous évoluer la valeur des crypto-monnaies et des NFT dans un avenir proche ?



Personnellement, je n'aime pas trop spéculer, mais je pense que le bitcoin sera une meilleure réserve de valeur que l'or d'ici 2025. Les NFT n'en sont encore qu'à leurs débuts et le marché des NFT doit devenir plus mature, tout comme la crypto en tant que marché l'a fait il y a cinq ans. Si cela se produit, peut-être que les NFT se développeront de la même manière que la crypto.



Ces marchés deviendront-ils plus stables/fiables dans un avenir proche ?



Je pense que lorsque davantage d'investisseurs et d'institutions trouveront le chemin de ces nouveaux marchés, ils deviendront plus fiables et plus stables. On voit déjà des institutions étudier le lancement de leurs crypto-monnaies voire de leurs NFT, comme le gouvernement britannique l’a annoncé récemment. Le bitcoin est déjà un bon exemple d'une telle évolution. D'autres crypto pourraient prendre la même direction dans les années à venir.



Que doit-il se passer pour que les crypto actifs aient une meilleure image auprès du grand public ?



Les gens doivent être mieux informés et éduqués sur les crypto et les NFT. Il est vraiment nécessaire de mieux expliquer ce que sont les NFT, par exemple, et lorsque quelqu'un cherche à mieux comprendre les NFT, il ne faut pas le pousser à investir systématiquement dans les crypto actifs. Les gens doivent se familiariser avec les concepts de crypto, de NFT et de blockchain et comprendre les processus en jeu. Avec le NFT Explorer de Delta, c'est exactement ce que nous essayons de faire : démocratiser la gestion de ces nouveaux actifs et les rendre aussi simples que les investissements traditionnels.



Comment votre application peut-elle aider les investisseurs à porter un regard différent sur les NFT et les crypto-monnaies ?



Nous présentons toujours les faits d'une manière 100 % objective. Nous ne poussons ni n'incitons l'utilisateur à prendre une quelconque direction, et encore moins à entreprendre une quelconque action. Les informations que nous proposons peuvent en fait aider nos utilisateurs à prendre de meilleures décisions et à se forger des opinions plus claires. Nous espérons ainsi qu'ils examineront certains actifs avec une connaissance plus approfondie de ce qu'ils représentent réellement et de leurs fondements, et qu'ils sauront s'il s'agit d'un actif qu'ils peuvent suivre ou acheter pour leur portefeuille.



Lorsque vous parlez de Delta aux personnes qui ne s'y connaissent pas et aux personnes plus âgées, est-il difficile de leur expliquer ce que web3, blockchain, crypto et NFT peuvent signifier dans un avenir proche ?



C’est très lié à la question précédente : avec le Delta Investment Tracker, nous offrons des données et des informations de manière totalement objective. Avec cette connaissance, c'est à l'utilisateur d'interpréter ces données et informations et d'acquérir des connaissances supplémentaires ou même nouvelles sur les actifs qui l'intéressent. Le manque de compréhension de certains types de nouveaux investissements comme les crypto-monnaies ou les NFT n'est pas lié à l'âge, car nous avons déjà constaté que toutes les tranches d'âge trouvent notre application bénéfique pour leurs besoins d'investissement individuels.



Quelles collections de NFT fonctionnent actuellement le mieux dans votre application en termes d'achat/vente/intérêt ? Et quelles crypto-monnaies ?



Les collections NFT et les crypto-monnaies les plus « tendance » sont celles dont le volume est le plus élevé.



Comment vous distinguez-vous de la concurrence (autres trackers) ?



Delta est le premier tracker multi-actifs. Aucune autre application ne vous permet de suivre les crypto-monnaies, les actions et les NFT. Avec plus de 3,5 millions d'utilisateurs répartis dans 115 pays, Delta est devenu un acteur incontournable sur ce créneau. Nous avons plus de 11 000 crypto-monnaies, 40 000 actions et 18 millions de NFT dans notre application. Il existe également des notifications personnalisées pour les informations pertinentes sur les actifs et les analyses de portefeuille. Les applications et portefeuilles bancaires ordinaires sont limités aux crypto ou aux actions, ils sont principalement utilisés pour les transactions. Avec Delta, un utilisateur peut connecter plusieurs comptes bancaires et portefeuilles à l'application afin d'avoir une bonne vue d'ensemble de tous ses investissements sur les différentes plateformes. Il est ainsi plus facile d'avoir une vue directe de tous vos investissements en un coup d'œil. L'un des principaux avantages est également que nous ne demandons aucune donnée personnelle.











Articles similaires < > Interview | Paolo Ardoino, CTO of Tether Interview | Blockpit Cryptotax arrive en France The Rise of Lightning