Interview | ComptaCrypto : application de déclaration comptable et fiscale pour les professionnels de cryptoactifs Entretien avec Paul Armand Assus et Igor Cheloudiakoff, co-fondateurs de ComptaCrypto.

Photo ci-dessus : De gauche à droite, Grégoire, Paul Armand et Igor.



Bonjour Paul Armand Assus

Bonjour Igor Cheloudiakoff

Vous êtes co-fondateurs de ComptaCrypto, et respectivement CTO et CEO, pourquoi ComptaCrypto ?



CC : Nous avons créé ComptaCrypto, avec Grégoire Loustalet, avocat fiscaliste et expert des questions juridiques et fiscales du Web3.0, pour faciliter les déclarations fiscales des professionnels de la cryptomonnaie.



ComptaCrypto est la première plateforme de déclaration comptable et fiscale - rapide et fiable, qui répond à leurs besoins.



En effet, pour réaliser sa déclaration comptable, un utilisateur doit pouvoir récupérer l’ensemble des informations liées aux opérations qu’il a effectuées sur ses différents comptes d’échange. Si la récupération de ces données est effectuée sans outil spécialement dédié, la tâche est très lourde, surtout lorsqu’il faut retracer des dizaines de milliers de transactions réalisées par jour.



Grâce à son système de récupération des données de transactions par intégration API, l’outil ComptaCrypto permet ainsi de préparer la comptabilité de toutes les opérations en cryptomonnaies de manière fiable, rapide et conforme à la réglementation en vigueur.

En développement depuis 2021, la plateforme ComptaCrypto a déjà permis de traiter + 10 milliards de transactions et d’analyser plus de 1 150 milliards € en volume.



A qui s’adresse votre solution ?



CC : L’application ComptaCrypto est destinée à 3 catégories de professionnels :



• Les cabinets d’experts-comptables qui cherchent à développer de nouvelles compétences et ceux qui se sont déjà positionnés sur les dossiers cryptos afin d’offrir à leurs clients des services comptables novateurs amenés à se généraliser. ComptaCrypto leur simplifie la tâche, avec le pack pré-compta et l’édition automatique des fichiers des écritures comptables.



• Les investisseurs, les fonds d’investissement et les entreprises qui diversifient leur trésorerie et doivent réaliser leur comptabilité en clôture d’exercice.



• Aux traders professionnels et mineurs qui pourront télécharger l’intégralité des données relatives à leurs transactions et déclarer facilement les revenus générés par leur activité de trading et/ou mining.



Par ailleurs, chaque année, de nombreux contribuables français paient cher l’appréciation erronée de leur propre statut de trading. Avec le trading de cryptomonnaies, une simple gestion de patrimoine privée peut rapidement se transformer en véritable activité professionnelle. Avec l’automatisation du traitement des transactions en cryptos, y compris pour des volumes supérieurs à 50 000 opérations par an, notre application permet de remplir les obligations comptables et de se mettre en conformité avec les règles fiscales.



Quels sont les avantages de la plateforme ?



CC : Notre solution présente au moins 5 avantages :



Premièrement, nous avons conçu notre plateforme de sorte qu’elle récupère automatiquement n’importe quel type de volumes de transactions, y compris les volumes supérieurs à 50 000 transactions par an. Cela nous permet de garantir à nos clients que toute déclaration comptable et fiscale réalisée avec ComptaCrypto est juste puisque nous sommes en mesure de récupérer sans faille la totalité de leurs données.



Ensuite, l’ensemble des informations liées aux différents portefeuilles est centralisé sous la forme d’un tableau de bord. Depuis ce seul outil, nos utilisateurs peuvent visualiser l’ensemble des opérations effectuées depuis les différentes plateformes d’échange et blockchains et connaître en temps réel le montant de leur balance totale.



Troisièmement, elle comprend un pack pré-comptabilité, qui contribue largement à faciliter la déclaration comptable des professionnels de la crypto, notamment grâce à son système d’édition automatique de FEC conforme aux exigences de l’administration fiscale.



Aussi, notre solution est disponible par abonnement en mode SaaS, selon des tarifs accessibles. Une équipe d’experts sur les sujets juridique, comptable et fiscal des cryptomonnaies est en place pour répondre aux questions des clients.



Enfin, nous garantissons la conformité des déclarations comptables et fiscales avec la réglementation française. Notre solution est entièrement sécurisée, régulièrement mise à jour avec les dernières normes en vigueur. Elle assure la plus stricte confidentialité des données.



Quelles sont les plateformes d’échanges compatibles avec ComptaCrypto ?



CC : ComptaCrypto permet d’extraire les transactions issues des plateformes d’échange de cryptoactifs et de blockchains les plus reconnues (Binance, Gate.io, Ethereum, Bitcoin, Ripple, Gate.io, etc.) Si une plateforme d’échange ou blockchains n’est pas encore prise en compte par notre application, il est possible d’importer les données correspondantes grâce à un fichier CSV “personnalisé” mis à disposition et vérifié par ComptaCrypto.











