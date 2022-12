Interview | Comment garantir la transparence financière au sein du Web3 ?

Alexandre Eich Gozzi, Senior Account Executive, Private Sector chez Chainalysis en France revient sur les défis à relever pour que les entreprises, les institutions financières et les agences gouvernementales souhaitant s’implanter dans le Web3 puissent bénéficier de la transparence d'un écosystème sécurisé.



Comment évolue la finance décentralisée ?



À mesure que la transformation du Web3 s’opère, le volume des transactions DeFi augmente et a été multiplié par 10 entre 2020 et 2021, atteignant 5,8 trillions de dollars. Malgré un marché baissier cette année, la DeFI a continué de générer des milliards de dollars de volume de transactions. La croissance de la DeFi a également des conséquences sur le type de monnaie utilisé dans le volume total des transactions. Par exemple, le Bitcoin qui dominait autrefois les marchés des cryptomonnaies, ne représente plus qu’un peu plus de 10 % de toutes les transactions en crypto-actifs. Le déclin de cette domination du Bitcoin s'explique par l'essor des blockchains conçues pour le calcul décentralisé. En se développant, la DeFi a changé la façon dont les entreprises et les clients interagissent avec la crypto. Le Bitcoin est souvent utilisé comme monnaie et/ou un moyen de conserver son épargne ; en revanche, Ethereum et d'autres protocoles de la DeFi disposant de systèmes de contrats intelligents, sont utilisés de diverses manières, notamment au sein d’applications décentralisées proposant des services d'emprunt, de prêt, d’échange, de jeux ou de NFT.



Certaines entreprises ont déjà adopté cette révolution tandis que d'autres cherchent des moyens d’exploiter les revenus potentiels. Mais toutes ont le même besoin de gérer les risques, de protéger leurs clients et d'enquêter sur les transactions DeFi. Depuis 2021, les protocoles DeFi sont devenus la cible privilégiée des hackers cherchant à voler des cryptomonnaies - les criminels souhaitant profiter de la complexité des contrats intelligents pour masquer leurs activités. En 2022, qui est en passe d’être une année record en matière de piratages, on observe que la plupart des fonds sont volés à partir de protocoles DeFi.



Comment les entreprises peuvent-elles s’engager dans le Web3 ?



Avec l'explosion de la DeFi, le besoin de solutions pour mesurer les risques, prévenir les activités illicites et enquêter sur les transactions complexes a augmenté. Malheureusement, de nombreuses organisations ne disposent pas encore des outils adéquats pour examiner, analyser et enquêter sur les transactions complexes de contrats intelligents, et il est par conséquent difficile pour elles de s’engager dans la DeFi se lancer dans la révolution du Web3 en toute sécurité. Il est donc clair que de nouvelles solutions sont nécessaires et les plateformes d’analyse de blockchain par exemple permettent aux entreprises d’appréhender la nature complexe de la DeFi et d'améliorer leur visibilité, notamment sur les interactions de contrats intelligents, sur les transferts de NFT ou encore les échanges décentralisés (ou DEX qui permettent de trader avec ses pairs, sans intermédiaires).



Pouvez-vous expliquer comment Chainalysis peut accompagner les organisations financières privées et publiques sur le Web3 ?



Nous avons lancé Storyline, la première solution d'analyse blockchain à cibler spécifiquement ce segment à croissance rapide pour les cryptomonnaies que représente le Web3.



Les clients peuvent s'attaquer à la nature complexe du DeFi et établir de la clarté et de la transparence en traçant et en examinant tous les types d'interactions de contrats intelligents : des simples transferts NFT aux échanges décentralisés en passant par les transactions de pont inter-chaînes. Les projections sont par ailleurs simplifiées. Au lieu des graphiques traditionnels en grappes sur lesquels les transactions DeFi peuvent être compliquées à analyser, notre outil affiche une vue chronologique qui montre le mouvement des fonds entre les adresses et qui permet aux utilisateurs de regarder en avant, en arrière et à travers les chaînes pour découvrir ce qui se passe au niveau d’une ou de plusieurs transactions. Cela facilite réellement la compréhension des contrats intelligents.



Certaines fonctionnalités démystifient la complexité de la DeFi, en créant par exemple une visualisation temporelle claire pour aider à remonter l’historique et analyser facilement le flux de fonds - que ce soient des NFT, des jetons natifs, ou des jetons ERC-20 à travers les chaînes.



Notre outil envoie également une interprétation automatisée des transactions, ce qui rend à la fois les transactions courantes faciles à comprendre et met les comportements à risque en évidence. En parlant de comportements à risque, des filtres puissants triant les données cross-chain sont disponibles pour identifier les comportements inhabituels ou inattendus.



Par ailleurs, les indications provenant de Chainalysis, de l'Ethereum Name Service (l’ENS est un service de dénomination pour les adresses de portefeuilles) et d'autres données sur la chaîne permettent aux utilisateurs d'identifier les acteurs clés et de retracer les fonds rapidement.



En deux mots, quels sont les principaux bénéfices de Storyline ?



D’abord, Storyline permet aux entreprises de repérer les opportunités de croissance. En retraçant les transactions de leurs clients - d’où viennent les actifs et où ils sont envoyés - elles sont capables de recueillir des informations commerciales.



L’autre bénéfice clé de notre outil, c’est son aspect axé sur la sécurité. En effet, les organisations peuvent suivre le risque d’une transaction ou d’une adresse, la provenance d’un actif mais également son historique et ses mouvements. Elles sont en mesure de mieux comprendre comment un hack ou une arnaque a fonctionné, d’analyser où se trouve l'argent et surtout, si toutes les informations à disposition leur permettent de récupérer ou de geler les fonds. Storyline accompagne aussi les entreprises et les institutions financières pour les aider à identifier les entités impliquées dans les transactions et si celles-ci sont effectuées sur des plateformes douteuses ou incertaines. Si elles sont victimes d’une fraude, les organisations peuvent interroger l’outil pour tenter de trouver des informations permettant d'identifier l'auteur de la fraude ou de monter un dossier contre cet auteur.



Nous avons développé Storyline pour rendre la transparence inhérente à la DeFi plus accessible aux entreprises du Web3, aux institutions financières et aux agences gouvernementales, et pour promouvoir la sûreté et la sécurité de l'écosystème. Les organisations sont désormais en mesure de comprendre, d'enquêter et de communiquer les histoires complexes que sont les transactions du Web3.