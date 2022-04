Interview | Blockpit Cryptotax arrive en France Entretien avec Florian Wimmer, co-fondateur and CEO de Blockpit.

Expliquez Blockpit en quelques lignes et pourquoi avoir choisi d’investir le marché français ?



Blockpit fournit des rapports fiscaux légalement conformes et vérifiés pour le traitement des crypto-actifs. Avec nos solutions, nous voulons servir d'outil pour les traders, les conseillers fiscaux, les institutions et les autorités. Le marché crypto français est parmi les plus importants d'Europe et la réglementation est clairement spécifiée par les autorités financières. Cependant, en raison de la nature technique des crypto-actifs, comme le Bitcoin, l'Ethereum, les Non-Fungible-Token (NFT), etc., il est très difficile de documenter et de visualiser toutes les transactions effectuées. Blockpit résout ce problème.



Quels sont les enjeux autour de la prochaine régulation européenne MICA ?



Alors que le règlement MiCA vise à fournir une définition juridique des crypto-actifs, tout en étant principalement conçu pour réglementer le sujet des stablecoins (crypto-actifs rattachés à une monnaie FIAT comme le dollar ou l'euro), le prochain règlement DAC8 affectera indirectement davantage l'utilisateur de crypto. Il réglemente la coopération entre les autorités et les fournisseurs de services de crypto-actifs (CASP). L'objectif principal est de fournir un cadre juridique pour l'échange d'informations entre ces entités, qui comprendra également l'échange de données des utilisateurs au niveau des transactions. Les investisseurs et les négociants en crypto-monnaies courent le risque que tous leurs gains d'investissement (éventuellement non taxés) soient automatiquement déclarés aux autorités par les bourses.



Qui sont les personnes visées par cette nouvelle déclaration ?



Ces règlements affecteront les CASP agréés dans tous les États membres de l'UE. Cela inclura entre autres toutes les banques, les bourses de crypto-monnaies, les dépositaires de crypto-monnaies, qui opèrent au sein de l'Union européenne ou qui ont au moins un siège social dans l'UE. Toutes les bourses de crypto-monnaies réputées et renommées ont un siège social dans un pays de l'UE.



Comment Blockpit permet concrètement d’aider et d’accompagner les investisseurs en crypto dans ces nouvelles démarches administratives ?



Nous aidons tous les investisseurs en crypto à obtenir une vue d'ensemble et une documentation appropriée de toutes leurs transactions et actifs. Notre logiciel suit les informations de transaction de milliers d'actifs crypto sur diverses plateformes et blockchains. Le tableau de bord du logiciel permet aux utilisateurs de connecter leurs comptes d'échange et leurs portefeuilles pour une transmission automatisée des données. Nous pouvons facilement importer les transactions DeFi-, les NFT, les revenus de staking, le trading sur marge et bien plus encore. Ces enregistrements sont fondamentaux pour le calcul de la charge fiscale personnelle. Les rapports fiscaux créés par Blockpit sont calculés sur la base de la législation fiscale française en vigueur et comprennent des documents fiscaux officiels déjà pré-remplis.

Ces rapports peuvent être et seront demandés par le bureau des impôts.



Comment sensibiliser les plus jeunes détenteurs de crypto ?



Beaucoup d'investisseurs privés, mais aussi des entreprises et des grands traders, supposent encore que l'imposition des bénéfices des crypto est une zone grise. Le cadre législatif concernant les cryptomonnaies étant en constante évolution, il est souvent difficile pour les particuliers de remplir leur déclaration fiscale correctement. D'une part, il relève de la responsabilité des autorités fiscales d'informer, mais d'autre part, nous, en tant que communauté, essayons d'offrir autant d'informations et d'éducation sur ces sujets complexes que possible. Les comptables et les conseillers fiscaux se familiarisent progressivement avec le sujet, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Pour l'instant, nous recommandons à tous les traders de crypto d'enregistrer leur activité crypto de manière propre pour éviter les fausses idées ou les surprises à l'avenir.











Articles similaires < > The Rise of Lightning The next wave: The rise of utility NFTs Crypto-monnaies : vers une réglementation généralisée ?