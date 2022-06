Interview | Amaury Lentengre, co-fondateur d’Agoraverse Entretien avec Amaury Lentengre, co-fondateur d’Agoraverse.





Aujourd’hui, nous avons rencontré Amaury Lentengre, co-fondateur d’Agoraverse, un métavers se spécialisant dans la vente en ligne et dont le but est de permettre à tous d’ouvrir une boutique de vente dans le métavers, ou plus simplement l’équivalent 3D multijoueur d’un site de vente en ligne.



Est-ce que vous pouvez nous présenter globalement l’idée derrière Agoraverse ?



Agoraverse est un centre commercial multijoueur regroupant des métashops. Un métashop est une boutique dans le métavers que les entreprises pourront créer avec notre éditeur d’environnement 3D.



Le but derrière Agoraverse est double : Nous voulons recréer l’expérience d’un centre commercial mais sans être limité en matière de taille, d’architecture, de possibilités. C4est-à-dire offrir une expérience immersive et amusante de shopping en ligne, qui selon nous manque aux sites internet. Le deuxième but derrière d’Agoraverse est d’offrir une porte d’entrée abordable au métavers pour toutes les entreprises, professionnels et projets. Nous souhaitons créer une plateforme un peu sur le modèle de Shopify, où chacun pourra facilement créer sa boutique 3D en ligne et la connecter à notre métavers mais aussi à son site internet, à ses réseaux pour pouvoir offrir une expérience métavers à ses utilisateurs à coût raisonnable.



Pourquoi avoir fait le choix de la vente en ligne ?



Le e-commerce est une opportunité massive dans le métavers. Selon Gartner, plus de 25% de la population mondiale passera plus d’une heure par jour sur le métavers d’ici 2026 et les quatres principales utilisations du metaverse seront le jeu, le travail, le shopping et l’éducation. Pourtant les métavers sont actuellement très orientés jeux vidéo. Et c’est plutôt logique puisque les premiers habitués des environnements 3D multijoueurs sont les joueurs de jeu. Alors avec Agoraverse nous parions sur l’extension de l’utilisation du métavers et nous voulons faire parti des pionniers dans l’accompagnement du e-commerce.



Comment est-ce que vous allez vous différencier d’un acteur comme Meta qui a déjà investi prêt de 10 milliards de dollars dans le metaverse en 2021 ?



Meta propose une nouvelle plateforme qui n’est utilisable qu’avec un casque de VR Quest 2. Cette plateforme ne communique pas avec le web quel que nous le connaissons. Notre différence principale est que nous proposons aux entreprises d’étendre leur site internet à une boutique dans le métavers. Nous faisons le lien entre “web 2.0” et “web 3.0” tandis que Meta lance une plateforme à part entière purement métavers.



La deuxième différence réside dans la facilité d’utilisation, étant donné que Meta lance une plateforme qui veut répondre à de nombreux besoin différents, la création d’environnement sera multifonctionnelle et nous voulons faire la différence sur le fait que tous les outils, modèles et possibilités de customisation de notre plateforme seront pensés pour la présentation d’un produit ou d’un service. Ce qui nous permettra d’offrir une expérience utilisateur plus simple, avec plus de possibilités dédiées à la vente de produits et de services.



Où en êtes-vous dans le développement d’Agoraverse ?



Actuellement nous avons une dizaine de personnes qui travaillent sur le projet avec 6 personnes sur le développement de la plateforme. Nous voulons sortir une alpha de l’éditeur de metashop en Août 2022 et commencer à vendre notre produit à la rentrée. Nous avons déjà développé une alpha des appartements de notre metaverse “Les Lofts” qui est disponible sur notre site internet agoraverse.org ainsi qu’une alpha du hall d’entrée du centre commercial.



La prochaine étape importante pour nous va être notre vente de token AGORA en début juin aux investisseurs privés et publics dans le but de lever les fonds nécessaires à l’accélération du développement de la plateforme. C’est un environnement qui évolue très vite et l’on doit faire en sorte de toujours penser à la croissance pour ne pas se retrouver en arrière de la compétition.





