Informatique quantique : HSBC, NTT Finance et Neva SGR (groupe Intesa Sanpaolo) investissent dans Classiq Ces nouveaux investissements reflètent l'intérêt partagé et l'importance stratégique de l'informatique quantique.

Classiq, le leader du développement de logiciels quantiques, annonce aujourd'hui la participation de trois leaders de l'industrie, HSBC, NTT Finance et Intesa Sanpaolo, à la deuxième clôture de son financement de série B. Cette annonce fait suite à un précédent tour de table de série B, et porte le financement de Classiq à 36 millions de dollars ainsi qu’un financement global à 51 millions de dollars. Elle démontre également que les principaux acteurs de l’industrie considèrent l’informatique quantique comme un impératif stratégique.



HSBC, dont le siège est basé au Royaume-Uni, est la deuxième plus grande banque d'Europe. La société japonaise NTT, quatrième entreprise de télécommunications au monde, est un client de Classiq. Neva SGR, qui fait partie du groupe Intesa Sanpaolo, est une banque italienne leader en Europe. Ces trois nouveaux investisseurs de renom rejoignent les investisseurs existants de Classiq, à savoir, Wing VC, Entrée Capital, Hewlett Packard Pathfinder, Team8, Phoenix, Sumitomo Corp. (par le biais de IN Venture), OurCrowd, Spike Ventures, Samsung NEXT ainsi que les leaders de la conception de puces Lip-Bu Tan et Harvey Jones.



« Nous sommes heureux d'accueillir trois nouveaux investisseurs leaders dans leurs domaines respectifs », déclare Nir Minerbi, PDG de Classiq. « L’informatique quantique est en passe de devenir l'une des technologies les plus marquantes des prochaines décennies. Les entreprises qui nous font confiance partagent notre vision de ce que cette innovation pourrait apporter et comprennent les défis qui doivent être surmontés pour atteindre cet objectif. Nous sommes impatients de collaborer avec ces entreprises pour faire progresser les logiciels quantiques ».



« L'informatique quantique peut améliorer la façon dont nous exploitons certains secteurs de la banque, comme la tarification des options et l'analyse des risques, ce qui permettrait de gagner en efficacité et d'améliorer notre service client. Nous avons hâte de travailler avec Classiq pour explorer davantage cette technologie », affirme Steve Suarez, Global Head of Innovation, Global Functions chez HSBC.



NTT estime que le besoin et la disponibilité de l'informatique quantique connaitront une hausse spectaculaire. L’entreprise investit dans Classiq et sa plateforme, utilisée par NTT DATA pour créer de nouveaux algorithmes d'analyse du risque de crédit dans le domaine quantique. L'investissement de NTT Finance a été initié par NTT Innovation Laboratory Israel.



« L'informatique quantique est sans doute une technologie majeure pour l'avenir », explique Mario Costantini, PDG de Neva SGR. « Nous avons décidé d'investir dans cette technologie au potentiel immense car nous pensons qu'elle peut garantir d'excellents retours sur investissement. En outre, nous constatons ce même potentiel dans plusieurs secteurs industriels, dont celui de la finance, qui teste déjà ces nouvelles avancées technologiques ».



L'informatique quantique va changer la posture de la cybersécurité et de la sécurité nationale, inciter à l'investissement, et créer de la valeur dans le monde. Des organisations publiques et privées de premier plan utiliseront cette technologie pour résoudre des problèmes complexes et créer des solutions nouvelles et innovantes dans tous les domaines.



« L’informatique quantique est désormais une priorité stratégique pour les organisations publiques et privées », assure Yinam Cohen, consul général d'Israël dans le Midwest. « Les technologies quantiques contribueront à déterminer les gagnants et les perdants du 21e siècle ».



À propos de HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, société mère de HSBC, a son siège social à Londres. HSBC sert des clients dans le monde entier et son réseau couvre 64 pays et territoires en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Avec des actifs de 3 022 milliards de dollars au 31 mars 2022, HSBC est l'une des plus grandes entreprises de services bancaires et financiers au monde.



À propos de NTT Innovation Labs

NTT Innovation Laboratory Israel (NTT Israel) est une filiale à part entière de NTT et sert de ressource stratégique interne à l'innovation de rupture en provenance d'Israël. La mission de NTT Israel est de soutenir l'évolution des entreprises clientes du groupe NTT, de promouvoir l'innovation et la transformation numérique. NTT Israel collabore avec des entreprises et des universités israéliennes qui développent des technologies de pointe dans les domaines de la cybersécurité, de la santé numérique et de la robotique basée sur l’IA et autres domaines. Elle favorise les opportunités d'investissement avec les entreprises israéliennes.



À propos de Neva SGR

Neva SGR, qui fait partie du Groupe Intesa Sanpaolo et appartient à 100 % au Centre d'innovation Intesa Sanpaolo, planifie et gère des fonds d'investissement pour les investisseurs professionnels souhaitant saisir les opportunités de diversification et de rendement élevé offertes par les investissements en capital-risque. Neva SGR peut compter sur la force, les ressources financières, le savoir-faire et le réseau de relations d'Intesa Sanpaolo Innovation Center et d'Intesa Sanpaolo Group, une source unique de valeur sur le marché. Neva SGR peut observer les tendances et les marchés depuis une position privilégiée, et agit avec la force et la responsabilité du premier groupe bancaire italien. Le Centre d'innovation d'Intesa Sanpaolo a investi dans Neva First, le fonds d'investissement conçu pour les start-ups d'excellence, de haute technologie et de haute innovation, qui tirent parti des tendances ayant un potentiel de croissance exponentielle. Le fonds se concentre principalement sur les FinTech et les entreprises italiennes ayant des plans de croissance globale ou les entreprises internationales qui prévoient de développer des projets ayant un impact positif sur les chaînes industrielles et de production en Italie. www.nevasgr.com



À propos de Classiq

Classiq est un leader du développement de logiciels quantiques, offrant une plateforme aux entreprises qui veulent faire décoller et accélérer leurs programmes d'informatique quantique. Notre outil breveté « CAD for quantum software » convertit automatiquement des modèles fonctionnels de haut niveau en circuits optimisés et adaptés au matériel. Les clients utilisent la plateforme Classiq pour mettre en place des algorithmes sophistiqués qui ne pourraient pas être créés autrement, sans avoir à travailler sur de l'assemblage quantique. Soutenue par de puissants investisseurs tels que HPE, HSBC, Samsung NEXT, NTT, etc. Classiq a levé plus de 50 millions de dollars depuis sa création en 2020, constitué une équipe de scientifiques et d'ingénieurs de classe mondiale et englobé des décennies d'expertise quantique dans sa plateforme révolutionnaire. Avec Classiq, les clients peuvent repousser les limites du possible en matière de logiciels quantiques, créer des blocs IP de qualité, explorer des solutions quantiques pour des problèmes concrets et se préparer à tirer pleinement parti de la prochaine révolution de l'informatique quantique. Pour en savoir plus, suivez Classiq sur LinkedIn, Twitter ou YouTube, ou rendez-vous sur www.classiq.io.



