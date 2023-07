Inflection AI annonce une levée de fonds de 1,3 milliard de dollars

La somme est colossale... Un peu plus d'un an après sa création et deux mois à peine après le lancement officiel de son premier chatbot, la startup Inflection AI a levé 1,3 milliard de dollars. La liste des investisseurs qui ont misé sur le succès de l'ex leader de Google DeepMind est elle aussi impressionnante : Microsoft, Nvidia, le co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman, Bill Gates, ou encore l’ancien CEO de Google Eric Schmidt. Selon Mustafa Suleyman qui s'est confié à Forbes US et à Bloomberg, il aurait reçu un énorme afflux d'offres après le lancement de PI, son chatbot. PI s'est lancée il y a deux mois sur la promesse d'une expérience "plus personnelle" que celle promise par ChatGPT. Disponible gratuitement sur Internet, le chatbot n'est pas connecté à Internet et s'arrête à novembre 2022. Testée par Finyear, Pi semble plus "ludique" et didactique que chatGPT mais aussi un peu plus limitée. Les réponses se limitant à deux paragraphes. Anne-Laure Allain

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.