In Extenso et Docapost s’allient pour offrir aux TPE et PME des outils numériques jusqu’ici réservés aux grandes entreprises, facilitant ainsi leur transformation

Les PME mais aussi les petites voire très petites entreprises françaises ont le droit de bénéficier des mêmes outils numériques performants que les grandes sociétés pour réussir leur transformation. C’est sur cet engagement que s’est fondée l’alliance, annoncée aujourd’hui, entre le Groupe In Extenso leader de l’expertise comptable pour les PME et TPE dans toutes les régions de France et DOCAPOST, expert de la transformation numérique des entreprises et des organisations.



Leur offre commune co-construite va permettre ainsi aux PME et TPE françaises :

- de dématérialiser les bulletins de paie de leurs salariés ainsi que tous leurs documents juridiques

- de stocker leurs archives comptables et fiscales dans un cloud français répondant aux impératifs du récent règlement sur les données-, le RGPD -

- de bénéficier du service de la « copie fiable » numérique afin de ne plus dépendre de la fragilité et de la lourdeur des originaux papiers.



Ces trois services initiaux correspondent aux attentes prioritaires manifestées par les entreprises de taille moyenne et petite auprès d’In Extenso ; ils vont s’enrichir au fil du temps.



In Extenso propose déjà à plus de 15.000 entrepreneurs une interface de gestion pratique, innovante et connectée avec leurs experts-comptables : Inexweb véritable plateforme collaborative qui propose toute la palette de services de comptabilité et de pilotage nécessaires aux entreprises, accessibles partout, à tout moment et sécurisée.



« Parmi les nombreuses missions de conseil d’In Extenso, celle qui consiste à organiser les archives numériques de ses clients est cruciale », souligne Antoine de Riedmatten, Directeur Général d’In Extenso. « Désormais chaque client d’In Extenso pourra bénéficier, en complément de sa Gestion Electronique de Documents partagée proposée via Inexweb, d’un système d’archivage de technologie DOCAPOST »



« En terme de compétitivité numérique, nous savons que les entreprises françaises accusent un certain retard par rapport à la moyenne européenne. Nous sommes heureux de nous associer à In Extenso, un leader de l’accompagnement des entreprises françaises pour proposer à celles-ci des solutions visant à favoriser le rattrapage de ce retard numérique » indique Olivier Vallet, Président de DOCAPOST.



A propos d'In Extenso

In Extenso, entité du réseau Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services professionnels pour les TPE-PME en France.

Avec un réseau de plus 5 000 collaborateurs et 255 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un service professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, redressement d’entreprise, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, transmission d’entreprise. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 2017-2018 un chiffre d'affaires de 396 millions d'euros.

inextenso.fr

reussir-au-quotidien.fr



A propos de DOCAPOST

Filiale du Groupe La Poste, DOCAPOST accompagne toutes les organisations dans leur transformation numérique et leur permet de l’accélérer, en confiance. Alliant plateformes collaboratives, expertise métier, capacités numériques et industrielles, DOCAPOST permet aux entreprises et administrations d’optimiser et digitaliser leurs processus métier et parcours de relation clients, employés, fournisseurs et citoyens. DOCAPOST propose des solutions sur mesure ou clés en main allant du conseil à la co-création d’offres innovantes à l’opération de services et solutions métiers et sectorielles. DOCAPOST compte 5 000 collaborateurs répartis sur près de 60 sites en France et à l’international et a réalisé 500 M€ de chiffre d’affaires en 2017. DOCAPOST est également présente dans de nombreux pays – Etats-Unis, Angleterre, Espagne, Mexique… et propose ainsi, à ses clients, des solutions transfrontalières. L’offre de DOCAPOST est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour en garantir la totale fiabilité. DOCAPOST est dirigée par Olivier Vallet, Président.

DOCAPOST.com