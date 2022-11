Identification des risques financiers : Sage signe en France un partenariat stratégique avec Supervizor Sage, leader des technologies de gestion de la comptabilité, des RH et de la paie, annonce un accord de revente avec l’éditeur français Supervizor, leader de l’automatisation des contrôles comptables et opérationnels.

Ce partenariat permettra aux clients Sage de bénéficier d’une solution de pointe pour détecter automatiquement les risques dans les données comptables issues de leur système de gestion.



Alors que les exigences envers les entreprises ne cessent de croître en ce qui concerne la maîtrise de leur risques, poussées notamment par la loi Sapin 2 et l’agence française anti-corruption (AFA), il est de plus en plus difficile de mettre en place des mesures à la hauteur de l’enjeu.



Traditionnellement, les entreprises effectuaient des contrôles aléatoires sur échantillon, le plus souvent manuellement, avec les limites que cela suppose : inefficience et coût élevé. Les entreprises doivent maintenant systématiser les contrôles comptables pour véritablement maîtriser leurs risques et identifier les erreurs et les fraudes coûteuses.



Ce partenariat présente des bénéfices majeurs pour les clients Sage qui vont pouvoir se prévenir contre les risques financiers, et accélérer leur mise en conformité avec la loi Sapin 2.



Plug & play, la solution Supervizor automatise et systématise jusqu’à 300 contrôles sur 100% des transactions tout en facilitant la collaboration et la traçabilité de celle-ci entre les différentes lignes de défense (comptables, contrôle interne, audit interne).



« La poursuite de la collaboration avec Supervizor s’inscrit dans notre démarche visant à enrichir notre offre et donner accès à nos clients aux meilleures solutions et technologies du marché », commente Sabine Ducrot-Ciss, Senior Product Marketing Director chez Sage. « Ce partenariat représente une formidable opportunité pour tous nos clients, qui pourront bénéficier de l’expertise de Supervizor en matière d’automatisation des contrôles comptables et opérationnels. »



« Après plusieurs années de collaboration avec Sage, et des dizaines de clients communs, nous sommes fiers d’annoncer ce partenariat stratégique qui va permettre aux utilisateurs des solutions mid-market de Sage de bénéficier de la meilleure technologie de détection des risques comptables et financiers, grâce à une offre intégrée au catalogue de l’éditeur », déclare Alban Clot, CEO de Supervizor.



À propos de Sage

Sage a pour ambition de casser les barrières afin que tout le monde puisse s’épanouir, à commencer par les millions de petites et moyennes entreprises, les ETI et les experts-comptables que nous accompagnons avec nos partenaires. Nos clients ont confiance en nos logiciels de gestion de finances, de ressources humaines et de paie pour que leurs activités se déroulent en toute sérénité.

En numérisant leurs processus de gestion, nous connectons les entreprises à leurs clients, fournisseurs, collaborateurs, aux banques et aux gouvernements. Notre mission est de simplifier leur quotidien tout en leur apportant nos conseils. Casser les barrières signifie aussi consacrer notre temps, notre technologie et notre expérience à lutter contre la fracture numérique, les inégalités économiques et contre la crise climatique.



