IN France et Société.com se rapprochent afin de créer le leader français des indicateurs extra-financiers territoriaux pour les entreprises et les collectivités

Société.com devient actionnaire majoritaire de la jeune entreprise. Tristan Méneret, fondateur d’IN France, conserve sa position au cœur des décisions stratégiques.



Avec plus de 60 clients établis en France (Iveco, Roland Berger, les 24H du Mans, SMICVAL, etc…), l’entreprise ambitionne de quadrupler ses effectifs et son chiffre d’affaires d’ici 2023.



Mettre à disposition des entreprises et des collectivités une solution de mesure et d’analyse de leur impact territorial.



Bilans extra-financiers, réponse à des appels d’offres, marketing institutionnel, marque employeur… plus que jamais, les données extra-financières d’une entreprise sont un préalable indispensable à tout développement.



IN France développe, en moins de 48h, un bilan d’impact territorial qui apporte un éclairage chiffré de l'impact social, économique et fiscal sur le territoire national d’une entreprise. Celui-ci est produit à partir de données certifiées par le gouvernement et commissaires aux comptes (comptes sociaux et balance fournisseurs) et ne mobilise pas l’administration de l’entreprise.



De plus, ces informations étatiques et certifiées confèrent l’objectivité qui fait défaut aux autres acteurs du secteur et à leurs labels, basés sur des éléments déclaratifs.



Enfin, pour assurer la plus grande pertinence et qualité de son bilan d’impact territorial, IN France a intégré des indicateurs spécifiques au marché français, comme par exemple le Score IN France qui positionne l’entreprise ou la collectivité parmi toutes les unités légales françaises. L’entreprise en fera de même pour les pays européens dans lesquels la plateforme sera proposée.



“Alimenter son argumentaire commercial, démontrer que son entreprise est "ancrée dans le territoire", valoriser les propositions commerciales en vue de s'implanter sur un nouveau territoire, etc… c’est ce que permet de réaliser en toute objectivité les bilans d’impact territorial édités par IN France. Notre entreprise est aujourd’hui la seule à ce jour en France et en Europe à proposer des rapports basés sur des données officielles et non du déclaratif ; mais aussi à intégrer des indicateurs spécifiques à chaque pays “ déclare Tristan Méneret, Fondateur d’IN France



Vers une croissance accélérée et une expansion internationale



Fort d’une croissance exceptionnelle dès la première année de son exercice, IN France souhaite poursuivre son développement en France, mais également à l’international, et notamment en Europe. Pour se faire, Tristan Méneret, Fondateur d’IN France, et Charles Costa de Beauregard, CEO de Société.com pourront compter sur l’expertise et le savoir-faire de leurs collaborateurs afin d’atteindre leurs objectifs : quadrupler le chiffre d’affaires et les effectifs d’ici le second semestre 2023.



“Au-delà des synergies à court terme, le rapprochement entre nos deux sociétés nous permet d’appréhender le marché dynamique de la donnée extra-financière avec une équipe de spécialistes dédiée et très motivée. L’objectif d’IN France reste cependant inchangé : devenir le leader et référent français des indicateurs extra-financiers territoriaux pour les entreprises et les collectivités.“ souligne Charles Costa de Beauregard, CEO de Société.com.



A propos d’IN France

IN France est une entreprise à mission innovante pour collecter, analyser et partager des données extra-financières territoriales avec ses clients afin de rendre mesurable l’impact direct et indirect des entreprises et des collectivités sur le territoire national à l’échelle des régions, départements et communes.

Leur solution met en lumière l’impact social, économique et fiscal de ses clients pour initier et appuyer leurs ambitions.



A propos de Société.com

Depuis plus de 20 ans, Societe.com est le site n°1 sur l'information légale, juridique et financière des entreprises françaises et de leurs dirigeants.

Chaque mois le moteur de recherche de SOCIETE.COM, permet à plus de 10 millions d’utilisateurs de s’informer, vérifier, surveiller ou prospecter en leur donnant gratuitement accès aux informations officielles du Registre National du Commerce et des Sociétés (RNCS), de l’INPI, de l’INSEE et d’une dizaine d’autres bases de données d’entreprises.

Cette offre, la plus complète et la plus fiable sur les entreprises françaises, s’accompagne d’un ensemble de produits et services premium sous forme d’abonnement.