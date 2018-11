IDG Capital, Matrix Partners et Neo Global Capital investissent 20 M$ US dans KuCoin pour démocratiser la cryptomonnaie

Tout comme Internet à ses débuts, les cryptomonnaies comportent autant d'espoir que de risque : plus d'un millier de cryptomonnaies et d'offres initiales de pièces (ICO) ont inondé le marché. En outre, le Forum économique mondial de 2018 estime que, d'ici 2027, 10 pour cent du PIB mondial seront stockés sur la technologie de la chaîne de blocs.



Ce partenariat répond à un besoin critique du marché et met à profit les points forts de chaque partenaire -- la puissance marketing d'IDG Capital, les ressources et le soutien de Matrix Partners, le leadership de Neo en ayant su anticiper les possibilités d'investissement dans les projets de chaîne de blocs les plus prometteurs et la plateforme KuCoin, l'une des plateformes de négociation les plus avancées dans le secteur des cryptodevises -- pour faire de KuCoin une marque internationale très connue à l'échelle mondiale. Déjà, la bourse compte plus de cinq millions d'utilisateurs inscrits, une forte attraction qui l'incite à devenir, comme elle l'espère, le leader du marché dans le secteur de la chaîne de blocs. Cet investissement partenarial dans KuCoin donnera accès à ce marché technologique en plein essor, l'accès étant à la fois mondial, plus sûr et plus large.



Michael Gan, chef de la direction de KuCoin, a commenté : « Ce partenariat est vraiment dynamique et significatif. Les atouts que réunissent IDG Capital, Matrix Partners et Neo Global Capital aideront KuCoin à se développer à pas de géant, à faire mieux comprendre et adopter la cryptomonnaie par des millions d'utilisateurs potentiels et à faire en sorte qu'ils trouvent plus efficacement les meilleurs produits disponibles dans le monde des cryptodevises, où qu'ils puissent exister sur la planète. »



Parallèlement, comme l'affirme Gan, un sous-produit pleinement voulu verra promouvoir activement la technologie de la chaîne de blocs auprès du grand public. « Je crois qu'un jour tout fonctionnera, dit-il, grâce à la technologie de la chaîne de blocs. Et forts de nos partenariats nouvellement constitués, nous allons poursuivre sur la lancée actuelle et réaliser cette vision. De plus, nous pourrons maintenant élargir notre équipe pour aller plus loin et trouver plus de possibilités intéressantes, encore plus rapidement et à plus d'endroits que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. »



Au fil du temps, poursuit Gan dans une perspective d'anticipation, KuCoin devrait évoluer pour devenir l'une des principales bourses du monde. « C'est avant tout pour cette raison que l'équipe de 'The People's Exchange' continuera d'évoluer et de forger d'autres partenariats qui profiteront aux utilisateurs sur tous les marchés. »



Commentant l'investissement dans KuCoin, estimant qu'il est tout à fait logique, Young Guo, associé chez IDG Capital, a déclaré : « IDG Capital investit dans des sociétés de cryptodevises depuis 2012 et voit le potentiel que revêt le secteur de la chaîne de blocs, cette technologie étant l'agent d'une grande mutation dans le monde, et nous voulons rester à l'avant-garde de ce mouvement pour nous assurer que les projets légitimes, menés par des équipes intègres, se font remarquer. »



Selon Gan, le partenariat portera sur plusieurs éléments essentiels à la croissance de KuCoin et à l'accès élargi au marché :

• Réalisation de la plateforme KuCoin 2.0 : KuCoin s'efforce de recueillir auprès de sa communauté des appréciations concernant à la fois les projets répertoriés et les utilisateurs, l'objectif étant de pouvoir améliorer avec constance l'expérience utilisateur au-delà des attentes. La plateforme 2.0, qui devrait être opérationnelle au premier trimestre 2019, sera bien plus qu'une simple bourse, c'est-à-dire qu'elle sera une plateforme de négociation dynamique, sécurisée et malléable qui permettra à KuCoin d'évoluer et d'ajouter un ensemble assez diversifié de fonctionnalités telles que ordres d'arrêt, API améliorées et dépoussiéreur.

• Augmentation du personnel de soutien à la clientèle afin d'offrir à tous les négociants un service de style concierge : les grandes bourses se sont fait une réputation caractérisée par un soutien client lent et inefficace. Bien que KuCoin offre déjà à la communauté l'un des canaux d'assistance Telegram les plus attentifs et les plus réactifs du secteur, l'objectif principal de ce nouveau partenariat consistera à élargir l'équipe des relations clients de KuCoin et à élever sa prestation d'excellence pour en faire la référence.

• Expansion mondiale centrée sur les marchés ciblés : le Vietnam, la Turquie, l'Italie, la Russie et tous les pays hispanophones seront les principaux axes de croissance au quatrième trimestre 2018. Les communautés y sont déjà en activité et se développeront considérablement au cours de l'année, grâce à l'expansion des campagnes de marketing et de publicité ciblées. On estime à 10 le nombre de communautés mondiales qui seront opérationnelles d'ici le deuxième trimestre 2019.

• Recherche accrue pour trouver l'as des as parmi les projets de la chaîne de blocs : une grande partie des fonds nouvellement levés viendront élargir l'équipe de recherche pour répondre à la demande toujours croissante d'études approfondies sur les nouvelles entreprises de cryptomonnaies. Consciente de sa responsabilité, KuCoin s'attache à proposer aux utilisateurs des possibilités légitimes sur la chaîne de blocs, possibilités qui offrent une solution réelle et un potentiel de croissance solide. En travaillant avec ses ambassadeurs titan mondiaux (Global Titan Ambassadors, un programme de KuCoin), KuCoin restera fidèle à sa vision fondamentale qui est de faire découvrir à ses utilisateurs et à ses investisseurs les « joyaux cachés » du secteur de la chaîne de blocs.

• Éducation et formation en expansion au gré de la demande : ce partenariat permettra de remédier au manque criant de personnel chevronné dans le secteur des cryptodevises, une pénurie de talents qui s'explique par la croissance exponentielle de la popularité des cryptomonnaies. À ce propos, et pour soutenir sa croissance sans précédent, KuCoin opère en ce moment des investissements massifs dans son Centre de formation blockchain. Ces nouveaux investissements serviront à former et à développer la main-d'œuvre compétente nécessaire pour atteindre ses objectifs de croissance ambitieux.



Le Centre de formation blockchain de KuCoin est déjà opérationnel. Au cours des prochains mois, KuCoin poursuivra son expansion dans différents pays dans lesquels la société possède actuellement ou établira bientôt de nouveaux bureaux.



À propos de KuCoin - The People's Exchange

KuCoin est une bourse de négociation de cryptomonnaies, qui a ouvert ses portes en septembre 2017 et qui enregistre depuis, et jusqu'ici, une croissance soutenue. La bourse KuCoin accorde une grande importance à la qualité des projets répertoriés s'étant dotée d'un service de recherche dûment formé qui passe au peigne fin le secteur de la chaîne de blocs en cherchant des projets de la plus haute qualité. KuCoin fournit aux utilisateurs un service boursier leur permettant d'effectuer des transactions d'actifs numériques de manière sûre et efficace. Au fil du temps, KuCoin entend apporter à ses utilisateurs inscrits, chiffrés à plus de cinq millions dans plus de 100 pays, une valeur durable et accrue. En novembre 2018, KuCoin, « The People's Exchange », s'est officiellement associée à IDG.

kucoin.com



À propos des investisseurs

IDG Capital est une société d'investissement de premier plan qui s'emploie avant tout à développer des sociétés exceptionnelles grâce à son expertise en capital-investissement, en capital-risque et en fusions et acquisitions. En 1993, IDG Capital a entamé son premier investissement en Chine, devenant ainsi la première société d'investissement mondiale à s'implanter dans le pays. À ce jour, IDG Capital est présente dans 15 villes autour du globe, a investi des capitaux dans plus de 750 entreprises et a réalisé plus de 170 sorties fructueuses dans le monde entier par le biais d'introductions en bourse et de fusions et acquisitions. IDG Capital se distingue par son portefeuille de sociétés de cryptomonnaies de premier plan, dont Coinbase et Circle. En juin 2012, à sa création, IDG Capital a investi dans Coinbase. Aujourd'hui, Coinbase négocie des actifs chiffrés à plus de 150 milliards de dollars dans 20 pays. Quelques années plus tard, en avril 2015, IDG Capital a fait son premier investissement dans le monde de la chaîne de blocs par le truchement d'une coentreprise avec Goldman Sachs, qui les a vues investir, toutes deux, un total de 50 millions de dollars dans Circle Internet Financial reprise ultérieurement par Poloniex, la plus grande bourse de cryptomonnaies aux États-Unis.



Matrix Partners est la branche spécialisée dans l'investissement ciblant les jeunes entreprises technologiques prometteuses sur le marché chinois. La société, qui est connue pour les rendements exceptionnels qu'elle apporte aux investisseurs, se concentre sur les marchés et secteurs constitués par l'Internet mobile, SAAS, FinTech, les soins de santé numériques, les nouveaux médias grand public et numériques et les réseaux sociaux. Matrix Partners, principale institution de capital-risque en Chine, compte plus de 480 sociétés de portefeuille en Chine, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. De ces sociétés, dix ont une valorisation chiffrée à plus de 5 milliards de dollars US, et 30 sont évaluées à plus de un milliard de dollars US.



Neo Global Capital est le véhicule d'investissement stratégique de la Fondation NEO et l'un des principaux propriétaires institutionnels de cryptomonnaies. Ciblant les projets les plus inspirants du secteur de la chaîne de blocs, la société recherche activement divers actifs numériques et les principaux partenaires qui ont eu part à l'investissement dans l'offre initiale de pièces (ICO) pour Ethereum, Factom, Antshares (NEO), nOS, Tomocoin, 0Chain et d'autres encore.