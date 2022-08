IDEX Biometrics et Reltime lancent la carte biométrique Web3 de nouvelle génération La première carte biométrique de ce type au monde, qui prend en charge les actifs et l'identification numériques, ainsi que les paiements EMV.

IDEX Biometrics ASA et Reltime AS ont le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique pour développer et commercialiser conjointement la première carte de paiement biométrique Web3 de nouvelle génération au monde, incluant le stockage à froid et les portefeuilles d'actifs numériques, combinés à l'identification numérique.



Cette carte de paiement biométrique tout-en-un, conforme à la norme EMV, devrait arriver sur le marché au cours du premier semestre 2023. La solution biométrique basée sur la technologie des capteurs IDEX Biometrics permettra d'effectuer des paiements conformes à la norme EMV[1] en même temps que la fonction unique de « check-out » de l'écosystème financier mondial Web3 de Reltime. Sécuriser les transactions en monnaie fiduciaire et en actifs numériques grâce à une couche d'authentification supplémentaire et sécurisée, la carte à puce comprendra également d'autres caractéristiques uniques.



En outre, cette carte de paiement et d'identification sécurisée Web3 Cold Storage prendra en charge d'autres formats Web3, NFT et d'actifs numériques, répondant ainsi aux besoins des personnes du monde entier qui souhaitent protéger leurs actifs numériques précieux contre le vol ou la perte, tout en les stockant en toute sécurité hors ligne, sans l'intervention d'aucun intermédiaire.



Selon les estimations, le marché du Web3 devrait atteindre 81,5 milliards de dollars américains en 2030, les progrès rapides des technologies blockchain ainsi que l'évolution de la propriété des données vers les utilisateurs étant les principaux moteurs de cet essor.[2]



De plus, en travaillant en tandem, les entreprises prévoient de proposer plusieurs solutions B2B2C en marque blanche, notamment la solution FastTrack to Web3 de Reltime, qui peut être proposée aux institutions financières, aux sociétés de télécommunications, aux entreprises fintech et à d'autres parties qui souhaitent entrer dans l'espace Web3.



« Reltime se réjouit de cette nouvelle collaboration stratégique avec IDEX Biometrics », déclare Peter Michel Heilmann, PDG de Reltime. « Nous voyons un potentiel et des opportunités illimités en apportant cette importante fonctionnalité biométrique Web3 à l'écosystème de preuve d'autorité de niveau 1 de Reltime dans 150 pays. Avec cette carte absolument unique, nous répondons à trois des défis auxquels est confrontée aujourd'hui notre tribu financière mondiale de personnes et d'entreprises - le stockage à froid, les paiements et l'identité - en leur apportant une tranquillité d'esprit en ce qui concerne le piratage, l'escroquerie ou l'arnaque. La carte s'inscrit également parfaitement dans notre offre FastTrack to Web3, offrant aux entreprises comptant des milliers de clients et aux grandes organisations comptant des millions de clients la possibilité de profiter des mêmes avantages que ceux offerts par l'actuelle plateforme Web3 mondiale, fiable et performante de Reltime. »



« La collaboration entre IDEX Biometrics et Reltime crée de nouvelles opportunités pour les cartes de paiement et l'authentification numérique, apportant des marchés supplémentaires et de nouvelles sources de revenus » déclare Vince Graziani, PDG d'IDEX Biometrics. « Nous sommes impatients de travailler avec Reltime pour développer ensemble et mettre sur le marché des solutions technologiques biométriques plus innovantes en réponse à l'évolution de la demande des consommateurs pour des cartes à puce tout-en-un et des solutions protégeant les actifs numériques, et les stockant en toute sécurité hors ligne. »



[1] Abréviation d'Eurocard, Mastercard et Visa.

[2] CAGR (2021-2030) : 43,7 pour cent. Source : Emergen Research, Web 3.0 Market.



À propos de IDEX Biometrics

IDEX Biometrics (OSE : IDEX et Nasdaq : IDBA) est un fournisseur de premier plan de technologies d'identification par empreintes digitales offrant une authentification simple, sûre et personnelle pour tous. Nous aidons les gens à effectuer des paiements, à prouver leur identité, à accéder à des informations ou à déverrouiller des appareils d'une simple pression du doigt. Nous inventons, concevons et commercialisons ces solutions sécurisées, mais incroyablement conviviales. Notre marché total adressable représente une opportunité à croissance rapide de plusieurs milliards d'unités.

Pour plus d'informations, visitez www.idexbiometrics.com



À propos de Reltime

Reltime est le premier écosystème financier mondial, de niveau 1, Web3. Basé à Oslo, Reltime construit une nouvelle tribu financière mondiale composée de personnes et d'entreprises désireuses de reprendre le contrôle de leurs finances. Les membres de Reltime sont en mesure d'envoyer, de recevoir, de retirer, de déposer, d'emprunter, de prêter, de gagner, d'échanger, d'interagir, d'effectuer des transactions et d'ouvrir des comptes communs au sein de l'écosystème financier Web3 dans 150 pays. Ils peuvent également créer leur propre écosystème au sein de Reltime. En outre, la société propose des solutions de financement intégrées B2B2C et Web3 (FastTrack to Web3) en marque blanche, innovantes et avant-gardistes, à des partenaires du monde entier. Reltime a inscrit son jeton RTC sur plusieurs plateformes d'échange d'actifs numériques mondiales, notamment BitMart et CoinTiger, et possède des filiales en Norvège (Conax Technology AS, créée en janvier 2010), en Lituanie et au Salvador. #MoreThanMoney

Pour plus d'informations, visitez www.reltime.com et www.reltime.com/pitch



DÉCLARATION DE MARQUE

IDEX, IDEX Biometrics et le logo IDEX sont des marques commerciales appartenant à IDEX Biometrics ASA. Reltime et le logo Reltime sont des marques commerciales appartenant à Reltime AS. Toutes les autres marques ou noms de produits sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



