ICT SPRING 2022 – Beyond Frontiers La Conférence Tech Internationale fait son grand retour en présentiel le 30 juin et 1er juillet prochains à LuxExpo the Box, à Kirchberg (Luxembourg).





Une occasion unique d'assister à des conférences inspirantes, de découvrir les dernières tendances et innovations à travers les démonstrations du salon d’exposition, de rencontrer des experts de renom des secteurs du numérique, de la science et de la technologie, mais aussi de profiter d'une soirée exceptionnelle le 30 juin, lors de l'ICT Spring Party.



140 intervenants seront réunis à cette occasion dont des experts de Google, TechCrunch, FutureWorld Foundation, UBS, N26, ESA, Spire, Infinity Reality, Microsoft, Web3 foundation, Zoom, VISA ainsi que des personnalités de renom : Tony Parker, Sophie Lacoste, Catherine Barba, les astronautes Ed Lu et Ron Garan, les ministres luxembourgeois Franz Fayot et Marc Hansen.



Conférence Beyond Frontiers



Cette année, le thème abordé sur la scène principale lors du premier jour reflète également l'ambition de l'événement : aller "au-delà des frontières". En abordant la manière dont les nouvelles technologies redéfinissent les frontières entre les mondes réel et virtuel, cette nouvelle édition vise encore plus haut - avec 100 exposants rejoignant le salon et répartis en zones thématiques, le retour de délégations internationales - voyageant de Corée du Sud, du Sri Lanka, de Roumanie, du Kenya, d'Irlande, de Pologne, d'Allemagne, des sessions de workshop pour approfondir des sujets d'actualité et des experts internationaux pour deux jours de conférences enrichissantes au Luxembourg.



De De-Fi à l'innovation en matière de paiements

Le FinTech Summit d'ICT Spring permettra de mieux comprendre les enjeux des services financiers traditionnels, la manière dont les données permettent de favoriser l'innovation en matière de paiements et l'expérience client, ainsi que les opportunités offertes par le Web 3.0 et les crypto-monnaies. Une session spéciale abordera les écosystèmes FinTech dans le monde entier et les principales priorités de ce secteur aujourd’hui.



Digital Economy Conference



Les sujets liés aux TIC sont au cœur de l’agenda ! Au cours de ces deux jours, les participants pourront en apprendre davantage sur les stratégies des entreprises en termes de données. La cybersécurité et la souveraineté numérique européenne, sujets incontournables de l’actualité, seront les thèmes principaux de la première journée. Le 1er juillet, les professionnels des TIC partageront leurs connaissances sur la consolidation et l’optimisation des chaînes de valeur en réponse aux futures situations de crise, et offriront un aperçu des services de santé alimentés par les nouvelles technologies.



Cette année, ICT Spring organisera également un dîner de gala dédié aux professionnels du secteur de la santé au Luxembourg pour un moment de partage unique, ainsi qu'une cérémonie de remise des Healthcare Awards.



Immersion dans l'écosystème des startups et le pouvoir des communautés



La mainstage de la seconde journée sera entièrement dédiée aux entrepreneurs à travers des sessions inspirantes et cas pratiques sur les thèmes suivants : devenir un super-entrepreneur, pourquoi les écosystèmes comptent plus que les licornes, le rôle des incubateurs pour stimuler l'innovation et le financement au sein des entreprises, comment mesurer l'innovation et l'utiliser pour relever les défis mondiaux.



Le salon comprend également deux concours de startups : Fit4Start et Catapult Kickstarter.



Space Conference



L’espace, une des priorités phares du gouvernement luxembourgeois, est également un sujet principal de l’ICT Spring. L'occasion idéale de comprendre comment la connectivité sécurisée peut renforcer la souveraineté technologique de l'UE et comment la société peut tirer profit des technologies spatiales.



Offrir une expérience inoubliable pour les visiteurs



Dans la zone d’exposition, les entreprises proposeront des expériences inédites et immersives, dont la réalité virtuelle et augmentée, des démonstrations de métavers, l'exploration du cerveau universel et le scanner corporel en 3D, pour n'en citer que quelques-unes.



Une édition pleine de nouveautés ! Farvest s’est associé à l’artiste local SUMO, qui a créé une collection de personnages numériques intitulée "Beyond Frontiers". L’idée est de démocratiser la compréhension de l'utilisation des NFTs et profiter de cette opportunité exceptionnelle de posséder une œuvre d'art unique. Une expérience phygitale permettant aux participants de créer leur premier portefeuille en toute sécurité - avec The Safe Box, d'accéder à une exposition virtuelle dans le métavers - avec VIZZ, et de recevoir des informations complémentaires sur les opportunités du marché des crypto-monnaies par The LHoFT.



Enfin, les participants pourront utiliser l'application de l'événement pour préparer leur participation, grâce à la collaboration exclusive avec la Chambre de Commerce du Luxembourg et l'organisation de ses International Business Meetings par B2fair.



Un événement incontournable pour le Luxembourg - et au-delà - cette année.



À propos d'ICT Spring



ICT Spring est une conférence tech mondiale qui accueille un large éventail de professionnels du monde entier. Elle offre aux participants l’occasion unique de développer leurs connaissances en IA, de comprendre la valeur des FinTech en pleine croissance, de promouvoir l'innovation dans les secteurs de la supply chain et de la santé, de percer les secrets de la sécurité IT et d'explorer l'impact des technologies spatiales sur les entreprises terrestres. Tout cela à travers des conférences de haut niveau, des expositions et des démonstrations des dernières tendances et innovations technologiques.



ICT Spring est l'endroit idéal pour développer son réseau de contacts avec ses pairs et ses futurs partenaires commerciaux.



www.ictspring.com



À propos de Farvest

Farvest est devenu le partenaire unique des entreprises et des institutions qui souhaitent promouvoir le Luxembourg en tant que tremplin vers l'Europe et lieu idéal pour l'implantation d'une entreprise. L'agence contribue à soutenir ces organisations grâce à son solide et vaste réseau d'experts, de leaders de l'industrie et de compétences attestées pour donner vie à des projets significatifs à court et à long terme.

Farvest est reconnue comme un multispécialiste B2B, permettant des partenariats commerciaux et stratégiques. Farvest est composée d'individus passionnés et avant-gardistes qui aident les clients de l'agence à atteindre leur cible, qu'il s'agisse de renforcer leur portée, de réviser le positionnement de leur marque, d'optimiser leur stratégie de communication, de concevoir des supports de communication uniques, etc. Farvest s'engage à mettre en valeur le Luxembourg en tant que pays novateur, à encourager l'innovation et à récompenser les meilleures pratiques nationales intersectorielles.

www.farvest.com

