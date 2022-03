ICO : la wealthtech akt.io clôt une ICO de 27M€

L'investissement soutient l'objectif de l'entreprise : démocratiser son accès et sa gestion tout en faisant fructifier son argent.



Akt.io, la plateforme proposée par la filiale irlandaise du Groupe Automata ICO, est une wealthtech qui a pour ambition de démocratiser l'accès à la gestion de patrimoine, annonce la clôture de son Initial Coin Offering (ICO) de 27 millions d'euros qui permettra de soutenir le recrutement de plus de 200 personnes et de dynamiser son activité de recherche et développement.



Akt.io, déjà présente à Dublin, Londres, Berlin, Dubaï et Paris, a ouvert de nouveaux bureaux dans le pôle technologique du sud de la France, Sophia Antipolis, en 2020 et a recruté plus de 100 personnes au cours des 8 derniers mois.



La société consacrera une partie de ce tour de financement à son activité de recherche et de développement, notamment basée sur des algorithmes d'intelligence artificielle, avec comme objectif de faciliter l’accès à de nombreux outils d’investissement et de trading traditionnellement réservés à la clientèle des banques privées.



Toujours portée par cette vision de démocratisation, l’entreprise aimerait également produire du contenu pédagogique qui permettrait de mieux appréhender le monde des crypto-monnaies et de la blockchain, pour que chacun(e) puisse gérer son argent en toute autonomie, prendre des décisions adaptées et accéder aux meilleures opportunités.



Gael Itier, PDG et cofondateur d'akt.io, a commenté les ambitions de l'entreprise : "Ce que nous allons proposer, c’est une alternative au système bancaire vieillissant, plus précisément le secteur de la finance personnelle et l'épargne, qui est le dernier secteur à résister à l'innovation technologique, car les institutions financières traditionnelles ont peur de redonner le pouvoir au consommateur. Akt.io développe une technologie de pointe qui va révolutionner la façon dont chacun gère son argent, et pas seulement les jeunes prodiges de la crypto-monnaie. Notre objectif est que tout le monde, quel que soit son niveau de connaissances financières ou technologiques, puisse gérer son propre argent et le faire fructifier pour lui."



À propos d'akt.io :

www.akt.io