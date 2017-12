ICARE Technologies révolutionne les systèmes de paiement, grâce à sa bague intelligente, présentée au CES Las Vegas 2018

Un nouveau moyen d’identification qui séduit les entreprises internationales



AEKLYS fait son entrée sur le marché européen en 2018 avec pour objectif principal de faire vivre à ses utilisateurs une nouvelle expérience de vie. L’idée est de se substituer à certains objets de notre quotidien : cartes de paiements, cartes de fidélité, clefs ainsi que n’importe quel système d’identification (badges, cartes, titres de transports…) sources de contraintes et peu sécurisées.



Le système développé par ICARE consiste en une bague équipée de la technologie NFC initialement programmée par une application smartphone. Pour assurer un maximum de sécurité, AEKLYS est équipée de plusieurs systèmes brevetés (13 aujourd’hui) : reconnaissance du porteur, désactivation instantanée lorsqu’ôtée, chiffrement des données en AES 256 bits, contrôle de l’émission des ondes... Grâce à ces sécurités cumulées, le vol et la fraude deviennent quasiment impossibles. Un autre challenge relevé par la startup est de proposer une bague complètement autonome, qui n’a pas besoin de se recharger pour permettre une utilisation sans limite. Le bijou technologique Made in France est une carte de visite de plus en plus visible et reconnaissable aussi bien auprès du grand public que des grands groupes à travers le monde.



Les perspectives d’avenir d’ICARE Technologies



Grâce à deux levées de fonds réalisées en 2017, la startup est maintenant en phase de commercialisation pour une sortie du produit lors du premier semestre 2018. La société compte aujourd’hui 11 employés qui travaillent sur le développement d’AEKLYS et de la startup. L’entreprise possède son siège social à Ajaccio, en Corse, et a récemment ouvert une antenne à Paris. Les nombreux partenariats entrepris avec différents grands groupes (LVMH, Visa, Mastercard, Crédit Agricole, BNP Paribas, Caisse d’Epargne, Qwant, Thalès, La Poste, IER Bolloré…) permettent de travailler sur différents domaines et différents territoires. C’est d’ailleurs les banques partenaires françaises et étrangères qui proposeront d’abord AEKLYS à leurs clients en guise de nouveau moyen de paiement.



Une deuxième présence au CES Las Vegas 2018



Cette année, ICARE Technologies sera encore une fois présent au CES Las Vegas 2018, qui se tiendra du 9 au 12 Janvier 2018, à l’Eurêka Park sur le stand du Village by CA pour dévoiler en exclusivité sa bague intelligente aux visiteurs nationaux et internationaux. « Nous sommes ravis de participer au CES de Las Vegas 2018 pour présenter notre modèle de bague intelligente. Après l’édition 2017, nous revenons pour révéler tout le potentiel d’AEKLYS. » Jérémy Neyrou, CEO d’ICARE Technologies



A propos d’ICARE Technologies :

La société ICARE Technologies a été fondée au printemps 2016 par Fabien RAIOLA et Jeremy NEYROU. La start-up a développé une bague de paiement autonome sans contact sécurisée, mais pas que. Ce bijou connecté a pour objectif de se substituer à certains objets du quotidien : cartes de paiements, cartes de fidélité, clefs ainsi que n’importe quel système d’identification (badges, cartes, titres de transports…) sources de contraintes et peu sécurisées.

