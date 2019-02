ICAMAP et IVANHOE CAMBRIDGE annoncent la création du fonds d'investissement ICAWOOD

ICAWOOD dispose de 750 millions d’euros de fonds propres, pour une capacité globale d’investissement de 1,6 milliard d’euros, permettant la réalisation de 200 000 à 300 000 m² de bureaux ayant une faible empreinte carbone, d’ici à 2028. Il mettra en oeuvre les technologies constructives développées par WO2 (filiale du groupe Woodeum) qui permettent de réduire significativement l’empreinte carbone et les nuisances de construction des bâtiments, tout en offrant un confort d’usage exceptionnel.



Ivanhoé Cambridge SICAV SIF, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, est l’actionnaire de référence de ce fonds, qui rassemble 12 investisseurs de premier plan, institutionnels ou family office de renommée internationale. Ivanhoé Cambridge SICAV SIF préside le Conseil des Investisseurs.



Guillaume Poitrinal, Président d’ICAMAP et Philippe Zivkovic, Président de WO2, investisseurs également dans le fonds à titre personnel, déclarent : « Nous sommes très honorés qu’Ivanhoé Cambridge et les investisseurs du fonds aient choisi ICAMAP et WO2 pour développer en Ile-de-France de grands projets de bureaux ayant une faible empreinte carbone. Ivanhoé Cambridge est un investisseur de renommée mondiale, devenu depuis 20 ans un acteur incontournable de la promotion de bureaux en Région Parisienne. Le partenariat constitué pour ce fonds permettra la réalisation des grands ensembles immobiliers bas carbone attendus par la clientèle dynamique des entreprises de région parisienne ».



Karim Habra, Directeur Général Europe d’Ivanhoé Cambridge, déclare : « Nous sommes ravis de lancer ICAWOOD avec Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic, des partenaires de première importance. Ce fonds illustre notre capacité déjà démontrée à s’engager dans des opérations de développement à forte création de valeur dans les grandes métropoles européennes et plus particulièrement au sein du Grand Paris, qui constitue pour nous un marché stratégique. La technologie à haute performance environnementale et thermique, en bois massif CLT, développée par le groupe Woodeum, constitue un atout majeur pour la création d’espaces tertiaires innovants qui répondent aux attentes des utilisateurs les plus exigeants ».



À propos d’ICAMAP :

ICAMAP est une société de gestion de fonds d’investissements spécialisée en immobilier, fondée en 2013 et dirigée par ses associés-fondateurs, Guillaume Poitrinal, Harm Meijer et Alexandre Aquien.

ICAMAP gère €1,25 milliards de fonds propres pour le compte de 21 investisseurs de premier plan, institutionnels ou family office de renommée internationale. ICAMAP est le gestionnaire de deux fonds d’investissements en immobilier, concentrés sur des opérations à forte valeur ajoutée : ICAWOOD (€750 millions de fonds propres), afin de développer des bureaux à faible émission de carbone de nouvelle génération dans la Métropole du Grand Paris, et Icamap Investors (€500 millions de fonds propres), afin de prendre des participations dans des sociétés immobilières européennes de petite et moyenne capitalisation, privées ou cotées en bourse. Les équipes d’ICAMAP et ICAMAP Advisory sont basées à Paris, Londres et Luxembourg.



À propos du groupe Woodeum et WO2 :

Créé il y a 4 ans, le groupe Woodeum imagine, construit et développe des immeubles en bois massif pour bâtir une ville plus belle, plus durable et plus agréable à vivre.

Le groupe est spécialisé dans le développement et la rénovation d’immeubles « bas carbone ». Il privilégie l'utilisation des dernières générations de matériaux bio-sourcés, notamment le bois massif lamellé contre-croisé (Cross Laminated Timber – CLT). Ces matériaux de grande qualité viennent remplacer le gros-oeuvre traditionnel. Ils contribuent à diminuer très significativement l’impact carbone, mais également les nuisances de chantier. Le bois massif contre-croisé, laissé visible à l’intérieur, offre aux habitants un confort de vie inégalé.

Le groupe Woodeum, fondé par Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic (ancien Président de BNP Paribas Immobilier) et composé d’une équipe de 38 collaborateurs, est aujourd’hui leader dans la promotion d’immeubles de grande taille «bas carbone ». Le groupe a aujourd’hui près de 2 000 logements en portefeuille, ainsi que 150 000m² de bureaux et 2 hôtels. Indépendamment de ses activités de promotion, WO2 assiste les copropriétaires de la Tour Montparnasse dans la restructuration des 120 000 m² de la tour.

Avec ses équipes d'ingénieurs et de directeurs de programmes, le groupe Woodeum et sa filiale WO2 disposent d'un savoir-faire exceptionnel dans le développement d'opérations immobilières exemplaires sur le plan environnemental, reconnues pour leur qualité architecturale et leur haut niveau de confort.



À propos d’Ivanhoé Cambridge :

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Ivanhoé Cambridge s’engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Verticalement intégrée au Canada, Ivanhoé Cambridge s’associe ailleurs dans le monde à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d’envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l’entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 000 immeubles, principalement dans les secteurs résidentiel, des bureaux, des centres commerciaux, de l’industriel et de la logistique. Ses actifs s’élevaient à plus de 60 G$ CA au 30 juin 2018. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l’un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada.

