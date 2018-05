IA multilingue : SYSTRAN lance SYSTRAN Pure Neural® Server, la nouvelle génération de sa solution de traduction automatique pour les entreprises

La solution bénéficie de la technologie neuronale la plus évoluée du marché, adossée à une communauté Open Source extrêmement dynamique (Framework OpenNMT), et basée sur un savoir-faire SYSTRAN acquis depuis cinq décennies. SYSTRAN Pure Neural® Server répond parfaitement aux besoins des entreprises internationales et aux spécificités de leur domaine et de leur « jargon ». En effet, la solution offre des modèles de traduction spécialisés, entraînés sur leurs propres données. Ces organisations bénéficient ainsi d'une qualité optimale, d'une intégration aux process et applications existants, le tout au sein d'une architecture conforme aux normes les plus exigeantes en matière de sécurité IT et de protection des données.



Cette nouvelle génération est née de la révolution technologique - basée sur les modèles neuronaux - qui s'est produite dans le secteur de la traduction automatique. SYSTRAN a été l'un des précurseurs de cette avancée majeure, fin 2016. Depuis, les modèles neuronaux sont devenus le nouveau référentiel du marché. Aujourd'hui, SYSTRAN propose à ses clients une solution clé-en-main, basée sur cette innovation de rupture.



Yannick DOUZANT, Directeur Produits & Technologies de SYSTRAN, explique : « Les nouveaux moteurs de traduction neuronale ont apporté des gains considérables en termes de qualité de traduction. Néanmoins, leur mise en œuvre nécessitait une expertise et des ressources matérielles plus importantes. Cette nouvelle génération de notre solution serveur est conçue pour allier avance technologique et simplicité de mise en œuvre. Pour ce faire, nous avons adapté notre architecture technique et chacun de nos composants pour que nos clients puissent tirer le meilleur parti de la technologie neuronale. Nous avons également repensé l'ergonomie de l'interface ainsi que la gestion du back-office afin d'offrir une expérience client optimale, aussi bien pour les utilisateurs finaux que pour les administrateurs de la solution. »



Parmi les nouveautés proposées par SYSTRAN Pure Neural® Server :

- Ergonomie : Nouvelle interface utilisateur avec une navigation et des espaces optimisés pour une plus grande productivité.

- Fonctionnalités : Accès à des moteurs neuronaux génériques et spécialisés. Nouveaux formats de fichiers supportés (une trentaine en tout), notamment les formats image, en conservant la mise en page initiale. La solution traite également les fichiers audios et les textes manuscrits.

- Administration : Optimisation de la gestion et du déploiement des moteurs de traduction. Gestion avancée des permissions utilisateurs.

- Architecture/Sécurité : Refonte de l'architecture technique pour optimiser les performances des moteurs neuronaux. Utilisation des dernières générations des plateformes et bibliothèques de développement pour garantir performance et sécurité.

- Connectivité/intégration : Nouveau plug-in Skype qui offre aux collaborateurs un chat multilingue pour leurs échanges quotidiens. Nouveaux connecteurs pour un accès au serveur de traduction directement via les solutions de gestion de projets de traduction, de gestion de contenu, d'analyse de Big Data et d'eDiscovery. Des possibilités d'intégration encore plus poussées grâce à l'enrichissement de l'API.



Gaëlle BOU, Directrice Commerciale & Marketing de SYSTRAN conclut : « Avec cette nouvelle version majeure, nous sommes fiers d'offrir aux entreprises l'état de l'art de la technologie neuronale dans une solution prête à l'emploi, et de mettre notre expertise métier au service de leurs enjeux de communication et de production de contenu multilingue. Réduction des délais et des coûts de traduction, respect des normes de sécurité et de confidentialité des données, amélioration de la qualité du service client, font partie des challenges que nous relevons chaque jour avec nos clients. »



A propos de SYSTRAN

Les solutions de traduction automatique SYSTRAN permettent aux entreprises d'améliorer leur communication multilingue et leur productivité dans de nombreux domaines comme la collaboration interne, la gestion des Big Data, la veille, l'investigation électronique, la gestion de contenu, le support clients, l'e-commerce et les projets de localisation. Avec plus de 140 paires de langues disponibles, les solutions SYSTRAN, sécurisées et personnalisées à chaque contexte client, sont utilisées quotidiennement par de nombreuses entreprises globales, organisations du secteur défense et sécurité, et agences de traduction.

Depuis sa création, SYSTRAN a toujours été pionnier dans le traitement automatique des langues. SYSTRAN offre aujourd'hui au marché une nouvelle génération de moteurs en exploitant les dernières avancées offertes par les réseaux de neurones artificiels et le « Deep Learning ».

systrangroup.com