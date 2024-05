IA : la Cour des Comptes Européenne alerte sur la nécessité pour l'UE de passer à la vitesse supérieure

Pour l’UE, la course mondiale aux investissements dans l’IA est pavée d’obstacles. Depuis 2015, les investissements en capital-risque sont inférieurs à ceux des États-Unis et de la Chine, les deux autres régions du monde à la pointe dans ce secteur. On estime que sur le plan de l’investissement global dans le domaine de l’IA, l’écart entre les États-Unis et l’UE a plus que doublé entre 2018 et 2020, l’Europe accusant un retard de plus de 10 milliards d’euros. Dans ce contexte, l’UE a progressivement pris des mesures pour élaborer un cadre de coordination de l’IA dans l’ensemble du bloc en intensifiant les investissements et en adaptant la réglementation.

En 2018 et en 2021, la Commission européenne et les États membres se sont mis d’accord sur des mesures visant à développer un écosystème d’IA fondé sur l’excellence et la confiance, qui placerait l’UE en bonne voie pour s’ériger en chef de file mondial d’une IA de pointe, éthique et sûre.



« Des investissements dans l’IA, massifs et ciblés, sont un facteur décisif qui déterminera la vigueur de la croissance économique de l’UE dans les années à venir », a déclaré Mihails Kozlovs, le membre de la Cour responsable de l’audit. «Dans la course à l’IA, il y a fort à parier que le gagnant raflera toute la mise. Si l’UE veut gagner son pari, la Commission européenne et les États membres doivent unir leurs forces de manière plus efficace, accélérer la cadence et libérer le potentiel de l’Union pour réussir cette révolution technologique majeure qui est en cours.»



Les plans pour l’IA adoptés en 2018 et en 2021 par la Commission européenne sont complets et globalement conformes aux bonnes pratiques internationales. Néanmoins, plus de cinq ans après le premier plan, le cadre européen de coordination et de réglementation des investissements de l’UE dans l’IA est encore en chantier. Les auditeurs pointent du doigt la coordination de la Commission avec les États membres, qui n’a eu que «peu d’effets». Un constat qui s’explique par l’absence des outils de gouvernance et des informations nécessaires à l’exécutif. La crédibilité des plans de l’UE a aussi souffert du fait que la Commission européenne n’avait pas mis en place de système approprié de suivi de l’efficacité des investissements dans l’IA. Qui plus est, les modalités de la contribution des États membres aux objectifs d’investissement globaux de l’UE n’étaient pas claires, ce qui s’est traduit par une absence totale de vue d’ensemble à l’échelle européenne.



Les objectifs d’investissement de l’UE sont trop vagues et obsolètes (ils n’ont pas changé depuis 2018) et leur manque d’ambition contraste avec l’objectif de création d’un écosystème d’IA compétitif au niveau mondial. Bien que la Commission européenne soit généralement parvenue à augmenter les dépenses budgétaires de l’UE consacrées aux projets de recherche dans le domaine de l’IA, elle n’a pas donné de réel coup d’accélérateur au cofinancement privé. Elle doit également faire davantage pour que les résultats des projets de recherche financés par l’Europe dans le domaine de l’IA soient pleinement commercialisés ou exploités.



La Commission a agi pour mettre en place les catalyseurs nécessaires au développement et à l’adoption de l’IA sur le plan financier et des infrastructures. Mais les infrastructures financées par l’UE – installations d’essai, espaces de données ou plateforme d’IA à la demande – ont tardé à démarrer. En effet, les plans pour l’IA n’ont jusqu’à présent donné lieu qu’à un modeste soutien européen en capital (comme des financements en capitaux propres) aux innovateurs. Les mesures prises récemment par l’UE pour bâtir un marché unique des données n’en sont encore qu’à leurs débuts et ne permettent pas, pour l’instant, de stimuler les investissements dans l’IA.