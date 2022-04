IA dans les services financiers : entre opportunités et manque d’expertise Dans une nouvelle étude sur l’état de l’art sur l’adoption de l’IA dans le secteur des services financiers, NVIDIA met en exergue les points d’accroches subsistant à l’appréhension complète des opportunités offertes par ces différentes technologies.

La nouvelle étude NVIDIA sur le statut de l’IA dans services financiers, dévoile comment les solutions d’intelligence artificielle peuvent aider les institutions financières à mieux protéger leurs clients, leurs données et leurs résultats, ce qu’en pensent les dirigeants du secteur et les défis auxquels ils sont confrontés pour en tirer le meilleur parti.



En 2020, plus de 70 milliards de transactions de paiement en temps réel ont été traitées dans le monde, soit une augmentation de 41 % par rapport à l'année précédente, offrant aux cybercriminels l’opportunité de mener davantage d'activités frauduleuses (les prises de contrôle de comptes, la fraude par rétro facturation ou l'usurpation d'identité), correspondant à plus de 1 000 milliards de dollars volés rien qu'en 2020.



L’usage de l’intelligence artificielle s’impose rapidement au sein des institutions financières

Compte tenu de la vaste augmentation des activités frauduleuses, il n'est pas surprenant que selon l’ étude NVIDIA sur le statut de l’IA dans services financiers, le principal cas d'utilisation de l'IA identifié par les professionnels des services financiers concerne la détection des fraudes. En 2022, 31 % des répondants l'utilisent pour protéger les paiements et les transactions des clients, contre seulement 10 % en 2021.



L'IA conversationnelle, un type d'IA où les humains peuvent interagir naturellement avec les machines en conversant simplement avec elles, est entrée dans le top trois des cas d'utilisation cette année avec 28% des répondants y faisant appel, suivie par 27% qui utilisent l'IA pour le trading algorithmique.

Par rapport aux résultats de l'enquête de 2021, 2022 montre une nette augmentation de la part d'institutions financières investissant dans l'IA : l'IA conversationnelle est passée de 8 à 28 %, la détection des fraudes par la connaissance du client (KYC) et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de 7 à 23 % tandis que les systèmes de recommandation sont passés de 10 à 23 % des cas d’usage ayant bénéficié de nouveaux investissements.



Des organisations en quête de plus de moyens et d’expertise



L'enquête sur l'état de l'IA dans les services financiers, qui interroge des professionnels de la finance dans une grande variété de rôles (de la c-suite aux développeurs, en passant par les responsables informatiques et les managers), a révélé que 37 % des cadres supérieurs considèrent que leurs capacités en matière d'IA sont à la pointe du secteur, alors que seulement 20 % des développeurs partagent cette perception.



Si l'on examine les défis auxquels les organisations sont confrontées lorsqu'elles tentent d'atteindre leurs objectifs en matière d'IA, la direction, les développeurs et les services informatiques sont unanimes quant à leurs préoccupations concernant le manque de données, le manque de budget, le nombre insuffisant de spécialistes des données, la faiblesse de l'infrastructure technologique ainsi que le manque d’explicabilité des modèles.



Exploiter la valeur exponentielle de l’'IA



Si les entreprises reconnaissent l'impact de l'IA sur la satisfaction client, l'efficacité opérationnelle et la croissance des revenus, seulement 23 % des organisations pensent actuellement pouvoir mener à bien de tels projets. Déterminer l’objectif commercial visé, identifier les indicateurs de performance clés de mesure du succès, et mieux organiser la gestion de projet et les flux de travail, front partie des meilleures pratiques que les organisations peuvent mettre en œuvre pour améliorer leur capacité à mettre en production des applications d'IA.



Seulement 46 % des organisations utilisent l'explicabilité dans leurs opérations d'IA et d'apprentissage automatique. Or, il s’agit d’un élément clé à intégrer dans la pratique globale de gouvernance de l'IA d'une entreprise. Seuls 26 % d'entre eux affirment que leur organisation comprend les questions éthiques associées à l'IA et à une gouvernance appropriée. Pourtant, la partialité, la gestion des données, la maintenance des modèles et l'explicabilité sont autant d'aspects cruciaux d'un cadre de gouvernance de l'IA.



Si l'avenir de l’IA est prometteur il passera donc par quelques ajustements et engagements déterminants. Embaucher plus d'experts en IA, fournir une formation en IA au personnel, s'engager avec des partenaires tiers pour accélérer l'adoption de l'IA, investir davantage dans l'infrastructure de l'IA et identifier des cas d'utilisation supplémentaires de l'IA sont des projets en cours de préparation pour au moins 30 % des personnes interrogées. Et le résultat attendu est clair, puisque 37 % d'entre eux pensent que l'IA deviendra une source d'avantage concurrentiel pour leur organisation.



Méthodologie de l’étude « Top AI Trends for Financial Services in 2022 »

Etude conduite par NVIDIA en février 2022 auprès de 500 professionnels du secteur des services financiers —dont des dirigeants, data scientists, développeurs, ingénieurs, responsables IT — du monde entier.



À propos de NVIDIA

L'invention du GPU par NVIDIA (NASDAQ:NVDA) en 1999 a déclenché la croissance du marché des jeux sur PC et a redéfini l'infographie moderne, le calcul de haute performance et l'intelligence artificielle. Le travail de pionnier de NVIDIA dans le domaine de l'informatique accélérée et de l'intelligence artificielle remodèle des secteurs qui pèsent des milliards de dollars, comme les transports, la santé et la fabrication, et alimente la croissance de nombreux autres secteurs.

