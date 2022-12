Husprey lève 3M€ pour remplacer les dashboards par des notebooks au service du business et de la data Les entreprises ne peuvent plus réussir sans prendre des décisions éclairées par la data. Husprey démocratise les "data notebooks" — ces documents qui concentrent contexte, données et conclusions — répondant ainsi au besoin grandissant de collaboration entre équipes data et équipes métiers.

Husprey, expert dans la data analyse, annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de Galion.exe, Axeleo Capital et un cercle d'un cercle fermé de Business Angels. La start-up française a développé une plateforme qui permet à tous types d’entreprises d’exploiter plus efficacement la data. Les data analystes peuvent désormais partager leurs conclusions plus rapidement, plus efficacement et dans un seul et même document (notebook) avec toutes les équipes (Marketing, Ventes, Opérations…).



ROI et gain de temps pour tous dans l’analyse de la donnée



Aujourd'hui, les équipes analytics naviguent entre des tableaux de bord et des slides pour partager leurs conclusions. Ce process est non seulement lent mais également source de nombreuses erreurs. Face à cette problématique, Husprey a lancé une plateforme qui permet aux analystes de disposer d'un lieu central où ils peuvent collaborer entre eux, connecter leurs données, effectuer des analyses et les partager avec les collaborateurs de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un utilisateur technique, métier ou du management, par le biais de notebooks. Les utilisateurs accèdent directement aux documents de Husprey pour objectiver leurs décisions commerciales.



Husprey offre ainsi un changement de paradigme fort qui permet de diminuer drastiquement le nombre de dashboards inutilisés et coûteux à maintenir tout en permettant de multiplier l'efficacité des équipes analytics.



En 2022, la solution Husprey a convaincu de très beaux clients en France (Ankorstore, Malt ou Doctrine), à l’international (Allemagne, Pays-Bas, Etats-Unis) et enregistre une croissance d'usage hebdomadaire de 5%.



Avec ce tour de table, Husprey veut devenir l'outil référence pour les data analystes



"Cette levée de fonds est une étape décisive pour le développement d’Husprey. Aujourd’hui, alors que la data est devenue clé dans la prise de décision des entreprises, le constat est que les équipes métiers ne comprennent pas toujours les data analystes. Husprey change la donne. Nos notebooks permettent de livrer des analyses claires avec contexte, données et conclusions. Raconter une histoire avec un dashboard, c’est compliqué ; avec Husprey, cela devient facile et l'entreprise gagne en productivité et en performance." souligne Thibaut Collette, CEO Husprey.



Les fonds vont permettre de doubler la taille de l'équipe d'ici la fin du premier semestre 2023 pour recruter des développeurs en logiciel, des marketeurs, des commerciaux et un rôle de Directeur de la Data. L’objectif est de continuer à faire gagner plus de temps aux data analystes et faciliter la prise de décisions pour les équipes métier.



"Au cours de notre audit, deux choses m'ont frappé. D'abord la passion que partageaient les clients pour la solution Husprey. Ensuite, la qualité du produit. Ce niveau de qualité à ce stade de développement est un signal fort.", explique Willy Braun de Galion.exe.



Sur un marché en forte croissance, qui devrait continuer de croître de +12,8% par an d’ici trois ans, selon IDC, pour atteindre une valorisation de 40 milliards en 2026, Husprey s’impose comme un nouvel acteur majeur, et la seule solution existante en Europe.



Husprey a été créé en 2020 par Thibaut Collette, Télécom Paris HEC et Joffrey Villard PhD, CentraleSupelec, tous deux anciens de Withings. La start-up propose un service clé en main pour le Data Analyste pour valoriser la donnée et la rendre accessible à un plus grand nombre dans un seul document, le notebook. Leur technologie de notebook aide les Data Analystes à répondre le plus rapidement possible à des questions business dans un seul et même document. Husprey est basé à Paris et à Lyon et compte une équipe de 8 personnes.

Diplômé de Telecom Paris & HEC Paris, Thibaut a travaillé quatre ans chez Withings en tant que Product Manager. Une expérience où il rencontre notamment Joffrey Villard, qui deviendra son associé. Après le rachat de Withings par Nokia, il part rejoindre Joffrey Villard dans une petite start-up BI à San Francisco et 18 mois plus tard, ils rentrent en France et lancent Husprey.



Galion.exe est une société de capital-risque qui rassemble une équipe d’investissement professionnelle et une communauté d’entrepreneurs emblématiques. Intégrée au Galion Project, collectif de référence des entrepreneurs de la tech, la société de gestion propose aux fondateurs de startups en amorçage un accès à du savoir, du soutien et un réseau inégalable pour assurer le meilleur développement possible de leur société.



Axeleo Capital est une société de capital-risque early stage (pre-seed, seed), créée en janvier 2017, qui investit en France et en Europe sur les thématiques suivantes : Enterprise Software, Cybersécurité, B2B Fintech, Crypto & Web 3.0, Proptech & Construction tech. Elle offre aux fondateurs de startups en amorçage un cadre d’accompagnement unique qui combine de l'investissement en capital depuis les phases pre-seed / seed, de l'accompagnement opérationnel et stratégique jusqu’à la série B et un écosystème actif de plus de 100 partners et mentors de haut niveau impliqués dans plusieurs success stories en France et en Europe. Axeleo Capital gère 135M€ à date sur des fonds VC thématiques et compte dans son portefeuille plus de 45 participations dont Alsid (cédé à Tenable), Cloudskiff (cédé à Snyk), Jenji (cédé à Silae), Trustpair, 365Talents, Cumul.io, Joko, Garantme, Beantsock et Prello.

