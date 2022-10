Hubfinance : la plateforme B2B de mise en relation dédiée aux partenaires du secteur financier pour mettre fin au cold calling.

Cartographier, analyser et connecter entreprises et décideurs



« Pour les partenaires, la plateforme apporte une pertinence, un gain de temps et une capacité d’accélération immenses. Nous ne sommes pas un réseau social : l’ambition est de devenir le principal outil de connection entre professionnels et leur générer des signaux d’affaires en continu » résume le fondateur, Fabien Amoretti.



Si l’inscription est gratuite, seuls les experts et activités dédiées au secteur financier sont autorisés : Grands Acteurs (banques assurances, sociétés de gestion), Experts du patrimoine (family offices, CGP, courtiers) et Partenaires Clés (associations, avocats, notaires, experts-comptables, fintech et métiers de support).



Une plateforme aux multiples applications:



• accéder à une vision exhaustive et détaillée du secteur

• simplifier la mise en relation avec son cœur de cible

• accélérer l’interprofessionnalité entre distributeurs et prescripteurs

• permettre aux grands acteurs d’analyser leurs scores & classements



« Hubfinance se positionne comme un CRM préchargé de tous les données du marché proposant des mises en relation de plus en plus ciblées au fur et à mesure de son utilisation» rapporte Sandrine Toulouse, Associée et Head of Sales.



Enquêtes et data science au service de la mise en relation



Les enquêtes dynamiques indiquent aux Grands Acteurs leurs scores et classements sur 16 dimensions : attractivité de l’offre, qualité du back office, parcours digital, sensibilité ESG… Un apport essentiel des partenaires pour améliorer leurs offres comme pour éduquer les algorithmes qui suggèrent les mises en relation.



Reconnaissance positive et conformité réglementaire



Conformité RGDP et alignement avec les doctrines nationales ont nécessité un travail conséquent, tout comme la catégorisation des attentes des membres, qui définissent en temps réel les règles d’interactions de l’écosystème. L’objectif est d’offrir un environnement protégé et toujours plus riche en contacts, indicateurs et signaux d’affaires mais aussi de supplanter le cold calling qui nuit à la productivité.



Une équipe expérimentée épaulée par six partenaires investisseurs



L’équipe rassemble déjà une équipe de dix professionnels du patrimoine, du marketing et des technologies autour du fondateur mais aussi des partenaires investisseurs expérimentés : Sandrine Toulouse, Claude Hellers, Serge Krancenblum, Jean-François Collin, Philippe Burdeyron, Rudi Lemeer.



Déjà accessible en France et au Luxembourg, la plateforme se rapproche de son objectif d’un million d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et planifie dans les 6 prochains mois l’ouverture des marchés belge et suisse, puis d’autres pays européens par la suite. Une seconde levée de fonds est en préparation pour accélérer sa croissance.



www.hubfinance.com