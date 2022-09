HelloSafe lève 3,2 M€ pour accélérer son déploiement à l'international

- Lancée en 2021, HelloSafe déploie des comparateurs de produits d’assurance, d’investissement, d’épargne et de crédit afin de permettre aux consommateurs de tirer le meilleur parti de leur argent.

- Grâce à sa technologie propriétaire, son contenu expert, son réseau de plus de 200 partenaires et son expérience utilisateur optimisée, les outils de comparaison de HelloSafe ont déjà été utilisés par plus de 5 M d’utilisateurs à travers le monde.

- Avec cette levée de fonds, la jeune fintech entend recruter de nouveaux collaborateurs et améliorer encore sa technologie de comparaison, afin de déployer son offre dans toujours plus de pays.



HelloSafe, jeune fintech française qui développe des solutions de comparaison de produits d’assurance, d’investissement, d’épargne et de crédit au service des particuliers et des entreprises, dévoile aujourd’hui sa première levée de fonds en Seed de 3,2 M€ menée par OneRagtime et Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel. Avec cette levée, HelloSafe souhaite renforcer ses équipes, améliorer encore l’expérience utilisateur proposée sur ses plateformes, et l’étendre à de nouveaux pays dans le monde.

HelloSafe, une expérience de comparaison en 4 langues déjà plébiscitée par 5 millions d’utilisateurs



Lancée en 2021, HelloSafe n’a pas perdu de temps pour prendre son essor. En effet, l’entreprise se positionne déjà comme un leader de la comparaison de produits financiers dans près d’une dizaine de pays (Canada, Mexique, Brésil, Belgique, Suisse…). Avec désormais plus d'un million de visiteurs chaque mois sur l’ensemble de ses plateformes, l'entreprise entend apporter une transparence renouvelée sur son marché, en simplifiant l'accès à la comparaison à un ensemble de produits financiers, incluant les assurances, les plateformes de crypto-monnaie, les services de transfert d’argent, les solutions de crédit et d’épargne ou encore les offres bancaires. Ainsi, HelloSafe compte déjà plus de 450 comparateurs au total (assurance, crédit, placement, plateformes de crypto-monnaies, services de transfert d’argent, cartes de crédit..)



Développée au fil des mois par une équipe 100% dédiée, la technologie propriétaire, unique et puissante de HelloSafe donne un accès facilité à ses visiteurs à des milliers de pages de contenu expert, simulateurs financiers et comparateurs instantanés, gratuits et anonymes. HelloSafe sélectionne les meilleurs acteurs sur chaque produit, qui offrent les tarifs les plus bas pour les meilleures garanties et expérience client possibles. C’est ainsi que l’entreprise a récemment franchi la barre des 4 millions d’utilisateurs sur l’ensemble de ses plateformes. Des débuts prometteurs qui donnent envie à HelloSafe de conquérir une audience toujours plus importante dans les pays où l’entreprise est installée. « Malgré de fortes différences locales, nous observons beaucoup de points communs entre les utilisateurs de nos différentes plateformes à travers le monde sur les besoins de conseil et de comparaison. Cela valide donc vraiment la scalabilité de notre technologie et la cohérence de notre vision », explique Pauline Laurore, CMO & co-fondatrice d’HelloSafe.



Une levée pour se déployer sur de nouveaux marchés à l’international



Grâce à ses solutions de comparaison et à son réseau de plus de 200 partenaires permettant aux consommateurs de tirer le meilleur profit de leur portefeuille, HelloSafe a déjà trouvé son public dans les pays dans lesquels ses outils sont déployés. Fort d’une cinquantaine de collaborateurs, l’entreprise compte étoffer ses effectifs via quarante nouveaux recrutements sur l’ensemble de ses métiers (technique, marketing et commercial) d’ici la fin 2023, avec pour ambition le lancement de 30 nouveaux pays à cette date.



« Fort d’une audience de plusieurs millions de visiteurs chaque année, cette levée vient soutenir notre ambition de devenir la plateforme internationale n°1 dans le monde en matière de comparaison d’assurances et de produits financiers. Avec notre technologie propriétaire unique et notre réseau toujours plus dense de partenaires, nous voulons nous imposer très rapidement comme la plateforme qui permet aux consommateurs de tirer le meilleur parti de leur argent », déclare Oleksiy Lysogub, CTO & co-fondateur d’HelloSafe.



« HelloSafe a une proposition de valeur innovante et transparente. Avec sa technologie propriétaire, la start-up réussit le tour de force de maximiser la production d’outils de comparaison à très haute valeur ajoutée, tout en limitant ses coûts de développement. En outre, l’expérience de ses fondateurs dans le secteur et leur vision de long-terme font de HelloSafe un projet solide, promis à un développement aussi rapide que maîtrisé. Enfin, le coach HelloSafe, basé sur des algorithmes IA, va venir révolutionner la manière d’être conseillé avant de choisir un produit financier », ajoute Stéphanie Hospital, CEO et fondatrice de OneRagtime.



À propos de HelloSafe

HelloSafe est une plateforme leader de la comparaison de produits financiers (assurances, crédits, placements) dans plus de 10 pays dans le monde. Fort d'une technologie propriétaire, unique et puissante, HelloSafe fournit aux usagers du monde entier des centaines de comparateurs et calculateurs gratuits, anonymes et instantanés ainsi que du contenu expert et mis à jour. Notre plateforme permet à chacun de prendre les meilleures décisions pour son argent et de trouver la bonne offre, au juste prix.



À propos de OneRagtime

OneRagtime est une plateforme d'investissement nouvelle génération fondée par Stéphanie Hospital et Jean-Marie Messier et parrainée par des personnalités expérimentées du digital et de l’investissement telles que Philippe Bourguignon, Patrick Sayer ou encore Philippe Carle. Elle sélectionne les start-ups technologiques les plus innovantes dans toute l'Europe, les finance et les accompagne grâce à sa communauté exclusive d'investisseurs. Via son fonds ou un véhicule créé spécifiquement pour chaque investissement, son modèle unique de plateforme permet aux investisseurs d’investir dans les plus belles pépites technologiques, qu’elles soient françaises et européennes.



hellosafe.fr