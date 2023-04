Accueil Envoyer Imprimer Partager Havas Play lance le campus L’Industreet sur Minecraft. Pour développer la notoriété de l'Industreet, centre de formation spécialisé, Havas Play a conseillé d’investir le territoire du gaming, et notamment Minecraft, le jeu de référence sur la thématique des métiers de l'industrie. En effet, les joueurs y construisent des mondes imaginaires et y développent des compétences requises dans le monde de l’industrie.

Intéresser les jeunes aux métiers de l’industrie n’est pas chose aisée. C’est pourtant l’objectif de L’Industreet, campus des nouveaux métiers de l’industrie,

lancé en 2018 qui a pour ambition de former 400 jeunes par an. Pour développer la notoriété de ce centre de formation spécialisé, Havas Play a

conseillé d’investir le territoire du gaming, et notamment Minecraft, le jeu de référence sur la thématique des métiers de l'industrie. En effet, les joueurs y construisent des mondes imaginaires et y développent des compétences requises dans le monde de l’industrie.



Havas Play et L’Industreet ont donc lancé le challenge "Satisfying builders - Construis ta machine satisfaisante" avec les deux plus importants influenceurs français sur Minecraft : @Aypierre (398K abonnés sur Twitch) et @TheGuill84 (423K abonnés sur Twitch) et en collaboration avec le studio Endorah. Tout au long de ce challenge qui s’est tenu du 25 mars au 12 avril, L’Industreet a invité les joueurs à bâtir leur propre machine satisfaisante et à découvrir ainsi la sensation d’accomplissement que l’on peut ressentir à L’Industreet lorsque l’on avance dans sa formation et que l'on découvre les nouveaux métiers de l'industrie. Porté par six lives sur Twitch, ayant permis des échanges entre les talents, des formateurs et des apprenants, mais aussi par des contenus sur Youtube, TikTok et Twitter, le challenge a été l’opportunité de faire découvrir le campus de L'Industreet complètement construit dans Minecraft.



Quelques chiffres clés sur la campagne :

- 65 machines satisfaisantes reçues

- + 700 000 vues cumulées des vidéos (Twitch, Twitter, TikTok, YouTube)

- + 600 000 impressions sur Twitter

- + 1 350 visites sur le site https://lindustreet.fr/ provenant des lives Twitch

- 338 participants au « quiz métier » L’Industreet

- + 10 000 votes de la communauté pour désigner les vainqueurs du Satisfying Builders challenge : « Alfeyx » et « Armoire ».



A propos d’Havas Play

Havas Play connecte les marques aux fans, en activant les territoires de passion (musique, sport, gaming, etc.), centres d’intérêt et sujets de préoccupation qui les réunissent, pour créer un impact business, sociétal ou environnemental durable.

Grâce aux ressources de Vivendi, Havas Play dispose d'un avantage unique pourfaçonner son Community planning : analyse des comportements des fans, accès aux territoires de passions, IP des éditeurs et collaboration avec les meilleurs talents culturels et des médiatiques du moment. L’agence déploie ainsi une approche créa et media unique sur le marché́, pensée pour déployer des campagnes à impact fort et mesurable auprès de communautés engagées.



Chiffres clés Havas Play France :

• Plus de 160 collaboratrices et collaborateurs

• 120 clients annonceurs et institutions sportives

• 1,4 campagne par jour

• 11ème agence la plus primée en 2022 au classement WARC Media 100

• 163 prix créatifs remportés en 2022

• Labellisation RSE : ISO 14001, AACC Agence Active 3 étoiles, Ecovadis Gold

2022.

