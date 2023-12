Accueil Envoyer Imprimer Partager Hand Partners dévoile son premier véhicule d'investissement d'un montant de 10 millions d'euros Hand Partners, collectif d'entrepreneurs fondé en 2021, annonce le lancement de Hand Partners 1, son premier véhicule d'investissement d'un montant de 10 millions d'euros. La collecte a réuni 40 associés. Hand Partners One accompagne déjà trois entreprises : Revcoo, Show You et Tabsters. Le fonds se concentre sur les acteurs de l'industrie et du digital.





Selon le communiqué de presse annonçant la collecte, chaque associé aurai investi entre 100 et 500 K€ dans ce premier véhicule placé sous le régime fiscal des des Sociétés de capital-risque (SCR). Hand Partners 1 a choisi d'investir dans des startups (plutôt matures), des entreprises familiales, des business traditionnels spécialisés dans l'industrie (dont industrie 4.0 et cleantech) et le Digital.



En partenariat avec deux autres fonds de référence, HAND PARTNERS 1 accompagne les entrepreneurs

et leurs projets à trois étapes clés de leur développement :

- Capital innovation (amorçage / pré-série A) avec des innovations de rupture à fort potentiel ;

- Micro-Small Cap ( 1 à 5 m€ de CA) auprès de PME en croissance ;

- Petit Capital développement et transmission (5 à 10 m€ de CA) auprès de sociétés plus matures pour saisir des opportunités de croissance.



Les associés ont ainsi déjà choisi d'accompagner trois entreprises à haut potentiel.



Revcoo

Cette startup dirigée par Hugo Lucas a développé une technologie innovante de captation de CO₂ en sortie de cheminées

d’usines permettant aux entreprises de réduire leurs émissions sans modifier leurs procédés de production.

“HAND PARTNERS est bien plus qu’un souscripteur d’actions, c’est l’intégration d’un allié du quotidien. En plus de leur expertise

commerciale et financière, HAND PARTNERS nous donne accès à un réseau large et diversifié nous permettant de répondre à nos enjeux actuel"



Tabsters

Cette solution SaaS de gestion de projets collaborative en temps réel aide les ETI et les Grands Groupes à piloter leurs grands projets de transformation.

“ HAND PARTNERS correspond exactement au type d’investisseur que nous recherchions : engagé à nos côtés, impliqué dans les décisions stratégiques et créateur de valeur " Laurent Bourny, CEO de TABSTERS



Show You

Cette société créée en 2016 par Lionel Granier édite TWISY une solution numérique SaaS spécialisée dans la gestion des travaux

modificatifs acquéreurs.

“Dans un contexte compliqué pour la promotion, HAND PARTNERS nous aide à répondre toujours plus aux attentes des promoteurs et de leurs acquéreurs.” Lionel Granier, Président de SHOW YOU



A propos de Hand Partners

Fondée en 2021 par Stanislas Canova, HAND PARTNERS est une société d’investissement spécialisée dans les secteurs de l’industrie et du digital. La société accompagne les entrepreneurs et leur projet dans des phases cruciales de leur développement. Basée à Lyon, HAND PARTNERS compte plus de 40 associés investisseurs et travaille en étroite collaboration avec deux fonds partenaires.

Hand Partners

"J'ai créé HAND PARTNERS pour répondre à l'appel des dirigeants de startups matures et de sociétés plus traditionnelles sur les segments micro et petit Small-Cap. Ces entreprises ont besoin d'être accompagnées financièrement et opérationnellement dans une phase décisive de leur croissance. Car certaines entreprises n'ont pas uniquement besoin d'argent pour se développer. Elles ont aussi besoin d'une vision, d'un positionnement plus clair, d'une meilleure adéquation produit-marché, d'un carnet d'adresses plus riche. C'est cela qu'apporte HAND PARTNERS à ses participations : un nouveau regard, une nouvelle ambition, une nouvelle dynamique, pour écrire avec les dirigeants, les prochaines pages de leur histoire." relate Stanislas Canova, Président Fondateur de Hand Partners.

