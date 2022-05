H/F ALTERNANCE EN COMMUNICATION - SEPTEMBRE 2022 Stage proposé par Calmon Partners.



Le groupe s’étoffe en 2021 grâce au lancement de Calmon Partners Financial Services, activité de conseil et d’accompagnement à la levée de fonds pour les startu-ps.

Calmon Partners Media & Events vient compléter l’offre du groupe en offrant une plateforme en ligne afin de relayer les opérations réalisées par le groupe.



www.calmonpartners.com



Rattaché(e) à la Directrice de Communication, l’alternant(e) effectuera de nombreuses missions en communication et en Community Management



Missions proposées :

Nous recherchons un(e) stagiaire en contrat professionnel ou en alternance dont les principales missions seront :

- Accompagnement de la Directrice de communication dans la gestion d’un portefeuille clients spécialisés dans la finance et les nouvelles technologies

- Mise en place de la stratégie de communication pour nos clients et pour le Groupe

- Création du contenu pour les réseaux sociaux des clients et du Groupe Calmon Partners

- Animation des réseaux sociaux des clients et ceux du Groupe

- Organisation et participation à des interviews des clients avec les media télé, radio, web et print

- Rédaction des reportings clients

- Aide dans la rédaction des articles pour nos media partenaires



Profil recherché

De formation supérieure en école de communication, de commerce ou de marketing, vous avez une appétence pour la communication, vous êtes doté(e) d’un bon relationnel. Belle plume, vous rédigez avec aisance et savez être force de proposition pour monter des projets. Dynamique, rigoureux(euse), vous aimez relever les défis, le monde des media vous passionne : n’hésitez pas à nous contacter !



Lieu de l’alternance :

Paris (75) – 17e arrondissement en présentiel



Date :

Septembre 2022



Contact :

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse mail :



