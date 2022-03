Goodwin conseille Lucca dans le cadre de sa levée de fonds de 65M€

Fondé en 2002 par Gilles Satgé, Lucca est un éditeur de logiciels SaaS pour automatiser les processus administratifs et RH (Figgo, Pagga, Cleemy). Avec plus de 5 300 clients et 1 100 000 utilisateurs finaux, la société est aujourd’hui leader sur son marché : les entreprises du mid market.



Cette levée de fonds permettra à Lucca d’accélérer le développement de ses produits et son expansion internationale.



L’équipe Goodwin, conseil de Lucca, était composée de Thomas Dupont-Sentilles (associé) et de Louis Taslé d’Héliand et Laura Robez-Masson (collaborateurs) sur les aspects corporate.



À propos de GOODWIN :

Créé en 1912 à Boston (USA), Goodwin est un cabinet d'avocats d'affaires composé de plus de 1800 avocats répartis au sein de 13 bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Le bureau de Paris intervient aux côtés de leurs clients en matière de fusions-acquisitions, private equity, financement, restructuration d'entreprises, fiscalité ainsi qu'en structuration et création de fonds.

www.goodwinlaw.com