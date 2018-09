Goodwin accompagne Lemon Way dans sa levée de fonds de 10 millions d’euros.

Créée en 2007, Lemon Way facilite la gestion des paiements complexes des plateformes digitales et des sites e-commerce. Aujourd’hui, elle compte parmi ses clients 1 400 places de marché en Europe dont 200 sites de financement participatif. En décembre 2012, elle a obtenu le statut d’établissement de paiement et a ainsi ouvert 5 millions de comptes de paiement (e-wallets) auprès de la clientèle des plateformes, lui permettant de revendiquer le leadership sur les marchés français, espagnol et italien.



Avec cette levée, la FinTech française, qui a autofinancé sa croissance depuis dix ans, souhaite renforcer sa dimension européenne et s’entoure aujourd’hui de deux fonds européens de capital-risque à forte empreinte FinTech afin de l’accompagner dans son expansion notamment en Allemagne et au Royaume Uni.

Elle souhaite également recruter une trentaine de personnes pour renforcer son équipe, qui en compte actuellement 80.

L'opération est en cours d'approbation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Enfin, Breega et Speedinvest rejoindront le conseil de surveillance de Lemon Way.



Equipe Goodwin(France) :

Conseil juridique : Jérôme Jouhanneaud (associé) et Félicien Bardsley (collaborateur).



