Goodwin a conseillé AirCall dans le cadre de sa troisième levée de fonds d’un montant de 29M$

Fondée en 2014 au sein de l’incubateur franco-belge eFounders par Olivier Pailhès, Jonathan Anguelov, Xavier Durand et Pierre-Baptiste Béchu, Aircall réalise ici une troisième levée de fonds auprès de Draper Esprit, Next World Capital et des actionnaires historiques, Balderton Capital et eFounders.

Ce nouveau tour de table porte le montant total de ses financements à 36 M€.

L’éditeur de solutions de téléphonie d’entreprise et de configuration de centres d’appels via le cloud souhaite notamment renforcer ses équipes et son développement international.



Conseils Aircall :

Cette opération a été menée par les équipes françaises et américaines de Goodwin, sur les aspects corporate et fiscaux.

US: Dan Lang, Tim Hurley, Will Magioncalda et John Taeschler, Anthony McCusker, Bethany Withers et Bryan Snyder.

France : Marie-Laure Bruneel, associée, sur les aspects fiscaux.



