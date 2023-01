Gestion des actifs on-chain

Historiquement, le secteur financier a été très lent en matière d'innovation.



L'asset management (gestion d'actifs), en particulier, avait été relativement statique depuis l'émergence des banques et, par la suite, des fonds, avec ses dépositaires, ses administrateurs, ses auditeurs et ses départements de conformité.



Par nature, la gestion d'actifs a été lourde d'intermédiaires, ce qui en a fait une entreprise lente et inefficace.



En tant qu'investisseur, vous devez déposer une quantité considérable de documents, vous conformer à des exigences spécifiques (par exemple, investisseur accrédité) et payer des frais substantiels (de 2 à 3 % par an) juste pour donner votre argent à gérer à un tiers. Le processus d'investissement a pris des semaines.



Pourtant, ces dernières années, la révolution du web2 et l'apparition d'applications fintech comme Robinhood, Revolut et eToro ont permis aux investisseurs débutants de participer aux marchés monétaires directement depuis leur smartphone.



Cependant, sur le backend, les fonds étaient toujours contrôlés par une entité désignée (par exemple, une banque) et les utilisateurs échangeaient principalement des numéros à l'écran.



La facilité d'accès a été simplifiée, mais les utilisateurs ont dû se soumettre à des processus KYC souvent longs et payer toujours des frais élevés aux courtiers. De plus, si les utilisateurs n'ont pas fourni d'informations mises à jour à temps ou pour une autre raison, ils peuvent avoir été suspendus.



Avec l'avènement de la technologie blockchain, le besoin d'intermédiaires financiers est considérablement réduit. Tous les tiers impliqués dans la gestion financière et l'administration sont remplacés par la nouvelle technologie.



- Le dépositaire est remplacé par un contrat intelligent - un programme qui détient des actifs accessibles uniquement à une adresse de propriétaire préprogrammée.

- L'administrateur est remplacé par un contrat intelligent - un ensemble de règles qui déterminent la manière dont les actifs sont gérés.

- L'auditeur est remplacé par la technologie blockchain elle-même, qui rend intrinsèquement toutes les transactions transparentes et publiquement vérifiables.



Avec tous ces intermédiaires retirés du circuit, la gestion financière devient beaucoup moins chère et transparente.



Les gestionnaires de fonds traditionnels doivent payer 1 à 1,5 % par an sur le capital géré pour financer les administrateurs pour leur travail. Avec la blockchain, ce nombre est réduit à ± 0% ou simplement aux frais de gaz du réseau.



Avec une fraction du coût de mise en place d'un hedge fund TradFi, vous pouvez créer votre trésorerie web3 avec des autorisations multi-signatures et gérer les actifs de manière immuable.



Vous pouvez également créer des contrats intelligents personnalisés qui exécutent des transactions basées sur des règles complexes, par exemple, des bots et des échanges algorithmiques.



Avec le développement de produits d'assurance DeFi comme InsureAce, la gestion des actifs on-chain deviendra plus sûre et plus fiable.



Vous pouvez aller jusqu'à compartimenter chaque stratégie et chaque contrat intelligent que vous exécutez au niveau de votre trésorerie pour une exposition au risque limitée.



Alors que de plus en plus de personnes prennent conscience des avantages de la finance décentralisée, la blockchain profitera véritablement à la prochaine génération de gestionnaires d'actifs.



Rédigé avec la participation de Max Yampolsky, consultant.