Gérant SCPI - Tertiaire – F/H

Calmon Partners Executive Search est exclusivement mandaté par la société de gestion d’un groupe familial indépendant de plus de 30 ans d’existence, spécialisé en :- Conseil en financement de projets d’investissement des entreprises ultramarines (subventions, crédit-bail, investissement en haut de bilan) avec notamment 4 milliards € d’actifs financés en Loi Girardin (leader français).- Capital-investissement avec plus de 300 millions d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022,- Structuration d’opérations immobilières patrimoniales en démembrement de propriété,- Épargne Retraite avec la création d’un PER bancaire fin 2022 où Inter Invest agit en tant que Teneur de Comptes Conservateur et gérant de portefeuille pour compte de tiers.Le groupe distribue l’ensemble de son offre à un réseau d’environ 1’000 partenaires (banques privées, conseillers en investissements financiers, family offices et institutionnels) représentant 43’000 investisseurs.Employant près de 180 collaborateurs, le Groupe est présent à Paris et à travers 9 agences implantées dans les DOM-COM.Le Groupe est très actif sur le marché immobilier via sa filiale spécialisée, qui structure des opérations de démembrement de propriété (achat en bloc et mandat de commercialisation) et sa société de gestion :- Financement obligataire et en fonds propres de promoteurs, marchands de bien et opérateurs d’immobilier géré (hôtellerie, résidences services, coliving, coworking etc.),- SCPI, nouvelle activité en création.En tant que Responsable de la gestion d’actifs réels immobiliers (SCPI, OPCI, OPPCI, SCI, …), vous êtes en charge de la gestion de portefeuilles d'actifs principalement de type tertiaire.Dans le cadre de fonctions, vous êtes notamment responsable des missions suivantes :- Participation à la conception des produits- Définition et structuration des véhicules juridiques, compatibles avec une vente directe ou en Assurance Vie ou en PER- Recherche de projets d'investissements immobiliers,- Structuration des offres, instruction des dossiers d'investissements, due diligence et closing de deals,- Gestion des relations avec les prestataires délégataires : experts immobiliers, administrateurs de biens et dépositaires pendant toute la durée de détention des actifs,- Préparation des assemblées et des reportings à destination des investisseurs,- Participation aux arbitrages lors de la liquidation des véhicules.Des déplacements dans les DOM-COM sont à prévoir régulièrement (Antilles Guyane, Océan Indien, Pacifique), la stratégie d’investissement des véhicules ayant vocation à couvrir également ces zones géographiques.Vous participez également activement à la commercialisation des fonds en accompagnant des partenaires en charge de la levée de fonds et/ou de la commercialisation des produits.Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.- Diplômé d'une formation de premier rang, idéalement conjuguée à une spécialisation en immobilier, vous bénéficiez d'au moins 10 ans d'expérience en tant que gérant de portefeuilles d’actifs immobiliers (SCPI, OPCI, OPPCI, SCI) au sein d’une société de gestion où votre savoir-faire vous a permis de générer parmi les meilleures performances du marché,- Vous êtes très à l'aise avec les chiffres, êtes passionné par l'immobilier, connaissez bien les fondamentaux du marché et reconnu pour votre capacité à réfléchir rapidement,- Vous aimez travailler dans un environnement dynamique, avec une culture entrepreneuriale et multidisciplinaire au sein d'une équipe à taille humaine- Vous êtes rigoureux, autonome, ouvert d'esprit et dynamique.Type de contrat : CDI ; Rémunération : fixe + bonus ; Localisation : Paris 17ème Pour plus d’informations : Claude Calmon, claude@calmonpartners.com Né en 2020, Calmon Partners Executive Search est un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans les métiers de l’investissement. Composées de professionnels issus du monde de la finance, nos équipes accompagnent nos clients – Fonds d’Investissement, Family Office, Banques, Conseils & Cabinets, Codir - dans le développement de leurs expertises en France comme à l’international.Présents à Paris et Genève, nos experts établissent leur mission sur une véritable relation de confiance entre clients et candidats dans le respect de leurs valeurs et raison d’être.Calmon Partners Executive Search est une filiale de Calmon Partners Group.