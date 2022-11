Gate.io a-t-il rendu les 32 000 ETH à Crypto.com ? Deux géants du trading ont récemment fait la une des médias économiques. Une erreur de transaction aurait eu lieu entre Gate.io et Crypto.com. En vérité, c'est Crypto.com qui a versé par erreur 320 000 ETH, soit environ 410 millions de dollars au moment des faits, à Gate.io.

Une erreur de transaction ou une mise en scène ?



Les 320 000 ETH de Crypto.com à Gate.io a attiré l'attention des milliers de personnes dans le monde, notamment les traders. L'opération s'est déroulée le 21 octobre. Au vu de la valeur du crypto monnaie, une simple erreur ne serait pas une explication logique. À rappeler que l'enseigne a déjà transféré par erreur plus de 10 millions de dollars à un utilisateur en mai 2021.



Par ailleurs, dans sa publication, Kris Marszalek de chez Crypto.com affirme que l'erreur de transaction est due à une faille de gestion des transferts en interne. Ce qui a déjà été amélioré, selon Kris Marszalek. Sans oublier que Crypto.com dispose d’un compte d’entreprise chez Gate.io. Il convient ainsi de conclure que les deux entités sont à la fois des concurrents et des partenaires d'affaires.



Cependant, Crypto.com n'a pas dévoilé si l'ETH transféré était une trésorerie d'entreprise ou de fonds des clients. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a écrit un message sur cette affaire. Selon lui, ce grand mouvement d'échange provient certainement d'un problème d'ordre technique.



Qui est vraiment Gate.io ?



Gate.io est une passerelle d'accès de renom au crypto monnaie. Il s'agit d'une plateforme asiatique de trading de bonne notoriété depuis l'année 2013. Plutôt adapté pour les traders de niveau intermédiaire et avancé, il permet d'



Gate.io est accessible auprès de plus de 130 pays. Depuis plus d'une dizaine d'années, cette plateforme de trading se démarque par la sécurité des comptes des utilisateurs. Les traders n'ont pas à se soucier des transactions, même pour les sommes les plus importantes.



Quid de Crypto.com ?



Contrairement à Gate.io, Crypto.com est plus adapté aux débutants en trading. Une plateforme réglementée et simple d’utilisation garantit des guides faciles pour les nouveaux traders. De plus, les utilisateurs peuvent utiliser un ordinateur ou un appareil mobile pour échanger des crypto-monnaies. Par rapport aux autres plateformes de trading, Crypto.com propose des frais dans la fourchette pas chère. Cette plateforme de trading garantit la fiabilité des données et des transactions. Cependant, certains traders pourraient douter du système de cet enseigne, à cause des deux erreurs de transaction remarquables. Par ailleurs, la plateforme n’enregistre aucune baisse des utilisateurs ni d’autres changements négatifs majeurs. Autrement dit, aucune conséquence grave n'était en vue.

Crypto monnaie déjà retourné par Gate.io



Selon le PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, l'enseigne Gate.io a remis entièrement les 320 000 ETH. Ce haut responsable de la plateforme d'échange de crypto-monnaies à Singapour a effectué une publication sur son compte Twitter, le 13 novembre dernier.

