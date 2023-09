Accueil Envoyer Imprimer Partager Gaia Impact et Capital Croissance lèvent 40M€ pour le fonds Gaia Energy Impact Fund II Gaia Impact, société de conseil en investissements à impact qui lançait, en mars dernier, une coalition avec Capital Croissance, Schneider Electric, Capelan et Investisseurs & Partenaires (I&P), a atteint l’objectif de 1er closing à 40 M€ pour le fonds, Gaia Energy Impact Fund II (GEIF II).

Le fonds GEIF II, répondant aux directives exigeantes en matière d’impact liées à l’article 9 de la réglementation SFDR, a pour ambition de financer et d’accompagner, en s’appuyant sur l’expertise de Gaia Impact, des start-ups et des PME actives sur l’ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables décentralisées. Le véhicule d’investissement précédent, Gaia Impact Fund SAS ("Fonds 1"), a investi dans une douzaine d’entreprises, principalement en Afrique subsaharienne, dont Osmosun qui vient de réussir une introduction en Bourse sur Euronext Growth®.



Dans le sillage de la première thèse d’investissement, le fonds GEIF II a vocation à investir en seed, Série A et Série B, en fonds propres et quasi-fonds propres, des tickets de 500 000 € à 5 M€. Le fonds vise des investissements dans une vingtaine d’entreprises dont environ 85% actives en Afrique subsaharienne.



Les investissements de GEIF II seront réalisés dans les secteurs de l’accès à l’énergie décarbonée, de l’usage productif de l’énergie, de la mobilité électrique, des nouvelles énergies (ENR) et des technologies habilitantes. Ils doivent permettre d’apporter un meilleur accès à l’énergie à 4 millions de personnes, de créer 20 000 emplois et d’éviter l’émission de 4 millions de tonnes de CO².



Capital Croissance, conseillée de manière exclusive par l’équipe Gaia Impact, est la société de gestion du fonds Gaia Energy Impact Fund II, Le groupe Schneider Electric et le family-office Capelan sont les deux investisseurs « cornerstone » du fonds et I&P, spécialiste de l’investissement non coté en Afrique depuis 20 ans, est un partenaire stratégique du fonds, grâce notamment à ses implantations locales et à son expérience en Afrique.



L’équipe Gaia Impact n’apporte pas uniquement à ses participations un soutien financier mais s’affiche bien comme un partenaire patient et engagé, aux côtés des entrepreneurs, en les conseillant dans leurs décisions stratégiques et en s’impliquant dans la structuration de l’entreprise.



Les partenaires Schneider Electric et I&P contribueront à l'accompagnement des participations dans leurs domaines de compétences respectifs.



Le fonds GEIF II, vise un closing final de 80 M€ d’ici le premier semestre 2024. Au cours de l’été, GEIF II a réalisé un premier investissement de 1 M$ dans la société Surechill, basée au Kenya et ayant développé une technologie révolutionnant la réfrigération médicale et à usage productif.



Hélène Demaegt, Présidente fondatrice de Gaia Impact déclare à propos de ce premier closing « Nous remercions vivement nos partenaires de rendre l’aventure Gaia Impact toujours plus ambitieuse, grâce à eux notre action en faveur de la transition énergétique en Afrique prend une nouvelle ampleur. »



Eric Neuplanche, Président-Fondateur de Capital Croissance, ajoute : « Nous avons été séduits par les réalisations et le grand professionnalisme de l’équipe Gaia Impact depuis 2017 et plus encore par la très forte ambition sociale, sociétale et environnementale de ce fonds d’impact, en substituant de l’énergie polluante par de l’énergie décarbonée et en donnant accès à l’énergie à 4 millions de personnes. Toute l’équipe de Capital Croissance est très fière et extrêmement motivée d’être associée à l’équipe Gaia Impact, I&P et Schneider Electric dans un projet de fonds qui concilie rendement économique, impact social et impact environnemental. »



Jérémy Hajdenberg, co-CEO d’I&P précise : « I&P est fier de s’engager auprès de Gaïa Impact sur ce projet fondamental, répondant à la fois aux enjeux d’énergie et de financement des PME. Au-delà de sa participation aux Comités d’Investissement et à la gouvernance, I&P apportera son expertise sur l’ESG et l’impact et son réseau sur le continent Africain, constitué par plus de 20 ans d’investissement d’impact en Afrique sub-saharienne. »



Gilles Vermot Desroches SVP Corporate Citizenship Schneider Electric,

« Schneider Electric est actif depuis plus de 10ans dans le soutien au développement de l’accès à l’électricité et en particulier par le biais de son activité d’investissement à impact. Nous sommes convaincus que cette nouvelle coalition rassemble les meilleurs atouts pour accélérer notre impact en Afrique. Schneider Electric mettra à disposition de ce projet les compétences de ses équipes. »







A propos de Gaia Impact :

Gaia Impact est une société de conseil en investissements à impact répondant aux directives liées à l’article 9 de la réglementation SFDR et disposant du statut d’entreprise à mission.

Nous agissons pour la transition énergétique en investissant dans des TPE et PME productrices d’énergie décarbonée ou qui permettent un accès direct aux énergies renouvelables dans les pays émergents, principalement en Afrique subsaharienne.

Notre action vise à favoriser le développement d’une énergie propre à un coût abordable afin de favoriser la croissance économique et réduire les inégalités.

Gaia Impact a mis en place un process spécifique visant à mesurer et piloter son impact reposant sur la mesure de la performance ESG, de son impact et de son efficience.



A propos de Schneider Electric :

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de notre énergie et de nos ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition « Life Is On ».

Notre mission est d'être votre partenaire digital au service de votre développement durable et de votre efficacité. Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de



A propos de Capital Croissance :



Financée par une communauté de 400 investisseurs privés et des institutionnels de renom, Capital Croissance est une société de gestion de Private Equity agréée par l’AMF disposant d’environ 700 M€ et qui gère des fonds d’entrepreneurs qui investissent en fonds propres dans des PME et ETI françaises non cotées lors d’opérations de réorganisation.



A propos de Capelan :

Capelan est une Holding familiale française, basée à Aix en Provence qui soutient et investit dans des projets respectueux de l’intérêt à long terme des êtres humains et de la nature.



A propos de I&P :

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe pionnier de l’investissement à impact, consacré au financement et à l’accompagnement d’entrepreneurs africains, ainsi qu’au renforcement des écosystèmes entrepreneuriaux sur le continent. I&P a soutenu plus de 250 entreprises opérant dans des secteurs variés, basés en Afrique subsaharienne, et finance désormais environ 50 PME de plus chaque année. L’équipe I&P est répartie sur 10 sites en Afrique ainsi qu’en France et aux Etats-Unis et compte plus de 160 personnes spécialistes de l’investissement, de l’impact et plus généralement de l’accompagnement des entreprises africaines.

