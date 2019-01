Comment placer de l’argent en bourse ? Comment placer son argent en bourse ?Gagner de l’argent sur internet attire de plus en plus de personnes, à cause notamment de la facilité à démarrer en bourse argent.En effet, placer son argent en bourse est devenu très facile sur internet. Pour se faire, il suffit de contacter un broker en ligne et d’ouvrir un compte de trading.Cependant, veillez à choisir un broker régulé, de notoriété et digne de confiance comme Admiral Markets. Les arnaques sont nombreuses, et choisir un courtier fiable est indispensable pour faire de l’argent en bourse.Le courtier en ligne se chargera de vous fournir une plateforme de trading et un accès direct et instantané à la bourse argent. Il mettra notamment à votre disposition des outils de formation et d’apprentissage du trading pour gagner de l’argent avec la bourse.Pour placer son argent en bourse, la première étape consistera donc à s’inscrire auprès d’un courtier en ligne comme Admiral Markets.Avant de mettre de l’argent en bourse, il est possible, et conseillé, de pratiquer d’abord un peu sur un compte démo, pour gagner en expérience sans risquer de perdre de l’argent.Comment gagner de l’argent en bourse ? Comment gagner de l’argent avec la bourse ?Une fois qu’on a ouvert un compte de trading et qu’on s’est familiarisé avec la plateforme de trading et acquis de l’expérience, il est de temps de gagner de l’argent en bourse.Beaucoup de personnes demandent comment gagner de l’argent en bourse rapidement, mais en réalité, la bonne question est comment gagner de l’argent en bourse régulièrement.L’objectif de la bourse argent n’est pas de gagner beaucoup et rapidement, mais de gagner d’une manière régulière, de sorte à constituer un complément de revenu ou un revenu à long terme.Voici les règles de gestion de risque pour apprendre comment investir en bourse ● Ne pas utiliser de l’argent bourse dont vous pourriez avoir besoin pour vivre. Cela vous évitera des situations de fort stress en cas de pertes.● Avoir un plan de trading et s’y tenir. Respecter sa stratégie de trading pour gagner en bourse.● Ne pas risquer plus de 5% de son argent bourse sur une position unique.● Savoir s’arrêter de trader et prendre une pause lorsqu’on est sur une série de pertes.● Toujours utiliser un stop loss pour limiter les pertes d’argent bourse.● Essayer au maximum de détecter des opportunités où le gain espéré est supérieur au risque encouru.La bourse argent est une activité potentiellement lucrative, mais il ne faut pas perdre de vue que les pertes font partie du jeu.Essayer de gagner de l’argent en bourse sans jamais perdre est mission impossible. Il faut donc tout faire pour limiter les pertes lorsque celles-ci se produisent, et maximiser les gains.Gagner argent bourse sans être un professionnel de la finance n’est pas un mythe, mais il ne faut pas croire ceux qui promettent des gains faramineux et rapides. Cela existe, mais ce n’est pas le bon modèle à suivre.Gagner de l’argent en bourse d’une manière régulière à long terme nécessite du travail et de l’abnégation. Voici quelques étapes à suivre pour faire de l’argent bourse :● Choisir un broker fiable ● Se former sur la théorie du trading, du Forex et de la bourse.● Gagner en expérience pratique de la bourse avec un compte démo.● Placer de l’argent en bourse et trader en réel, en commençant avec des petites positions puis les agrandir avec l’expérience pour gagner de l’argent en bourse.