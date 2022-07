GP Bullhound ouvre son centre d’excellence à Malaga et recrute 50 nouveaux talents

• BULLHUB a pour volonté de développer de nouveaux outils et méthodologies pour façonner le futur du monde de la banque d’affaires dédiée à l’univers technologique.

• Le centre ambitionne de recruter jusqu’à 50 des plus brillants esprits internationaux dans les domaines du software, de la data science, ainsi que de la recherche et de la conception, et dont le travail portera sur l’accompagnement des équipes, des clients et des partenaires de GP Bullhound.

• Ce nouveau lieu renforce la présence internationale de la firme, d’ores et déjà établie sur 3 continents à travers 12 bureaux, pour une équipe totale de plus de 180 employés.



Idéalement situé dans le centre historique de Malaga, le nouveau bureau de GP Bullhound sera équipé des dernières technologies et accueillera jusqu’à 50 des plus brillants esprits tech dans les secteurs du software, de la data science, de la recherche et de la conception. Issus des 4 coins du monde, ces derniers auront pour objectif de développer des produits technologiques de pointe et des contenus innovants pour les équipes, les clients et les partenaires de la firme londonienne.



Selon le dernier rapport “Titans of Tech” de GP Bullhound sorti en juin 2022, l'Espagne est un marché fertile pour les entreprises à croissance rapide et innovantes. Le pays a généré 6 nouvelles licornes au cours de l'année écoulée et a connu 15 levées de fonds supérieures à 50 millions de dollars en 2021 et au premier trimestre 2022, pour une valorisation totale de 2,4 milliards de dollars.



Et Malaga est un choix stratégique. La ville combine de nombreux atouts, aussi bien pour les sociétés tech que les partisans du télétravail. GP Bullhound et ses 50 employés bénéficieront d’un cadre et d’une qualité de vie élevée, ainsi que d’un fort bassin de talents qualifiés, promu par un réseau d’écoles et d’universités de premier plan. In fine, la banque d’affaires a pour volonté d’intégrer ces talents au sein de ses équipes de conseil et d’investissement.



Ce nouveau lieu dédié à l’innovation et la technologie ajoutera à la présence internationale de GP Bullhound, déjà établie à travers 12 bureaux sur 3 continents. Il consolide également l’empreinte existante de la banque d’affaires en Espagne après l’ouverture d’un bureau à Madrid en 2017, et de nombreuses transactions et investissements conclus tels que Glovo, Wallapop, Ravenpack, Lingokids ou encore Cooltra.



“Avec plus de 20 ans d’expertise dans l’univers tech, nous avons conseillé, accompagné et soutenu des entrepreneurs et des entreprises parmi les plus visionnaires au monde à l’image de Spotify, Klarna, Patreon, Slack ou Revolut. Aujourd’hui, notre mission est d’aider les leaders tech à bouleverser les codes de leurs industries pour créer un avenir meilleur. Et le BULLHUB de Malaga se veut être le lieu de cette transformation, où notamment le rôle et le mode de fonctionnement de la banque d’investissement passeront au stade supérieur. Les équipes résidentes y développeront de nouvelles méthodologies pour façonner le futur de notre écosystème.” déclare Jaime Moreno, CSO chez GP Bullhound.



Avec des bureaux répartis dans le monde entier et plus de 40 nationalités représentées, ces 50 futurs talents auront la possibilité de travailler au sein d’une organisation à l’ADN international, combinant richesse culturelle et compétences clés. Ils peuvent d’ores et déjà candidater ici. GP Bullhound prévoit de continuer à recruter, après que les premiers postes vacants auront été pourvus, pour répondre à la demande des clients, et pourrait étendre le format BULLHUB à d'autres marchés - comme la côte ouest des États-Unis.



GP Bullhound est une banque d'affaires et de conseil spécialisée dans les technologies, fournissant des conseils en matière de transactions et des capitaux aux meilleurs entrepreneurs et fondateurs au monde. Fondée en 1999 à Londres et Menlo Park, l'entreprise compte aujourd'hui 12 bureaux répartis entre l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie.

