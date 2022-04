GIANT Protocol et Tango s'associent pour réduire les coûts de la connectivité mondiale Le partenariat permettra à Tango de s'appuyer sur Giant Protocol pour faire bénéficier ses clients des avantages du Web 3 et de la finance décentralisée, afin de réduire les coûts et d'améliorer la fidélité par le biais de récompenses.

GIANT Protocol, une start-up spécialisée dans la connectivité Web3, et Tango, la marque grand public de Proximus Luxembourg, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à faire bénéficier les clients du monde entier des avantages de la blockchain.



« Nous sommes ravis que Tango soit la première entreprise de télécommunications à nous rejoindre pour inaugurer une nouvelle ère de connectivité moins coûteuse, basée sur la blockchain, pour les clients du monde entier », a déclaré Suruchi Gupta, fondateur et PDG de GIANT Protocol, qui vise à décentraliser et démocratiser l'accès à Internet et aux services financiers par la tokenisation de la bande passante. « L'association de notre technologie blockchain à leur bande passante et à leurs solutions numériques permettra aux clients de réaliser un rendement sur leur solde prépayé. Ils bénéficieront également de récompenses selon leur présence en ligne, ce qui en fera une expérience plus amusante et plus gratifiante ».



Tango deviendra un fournisseur de bande passante pour Giant Protocol, y compris pour GIANT Connect, la première application numérique conçue par Giant Protocol, permettant aux utilisateurs de rester connectés partout où ils vont, au sol comme dans les airs. À travers ce partenariat, les clients de Tango disposant de l'application GIANT Connect sur leur téléphone pourront acheter de la connectivité payante aux quatre coins du monde tout en réalisant des gains sur le solde de leur compte. Ils recevront des récompenses en cryptomonnaie en échange de leur présence sur le réseau et deviendront également des validateurs indirects sur la blockchain, contribuant à sécuriser le protocole.



« L'approche de GIANT en matière de tokenisation des contrats de bande passante et de déblocage de valeur pour les fournisseurs et les consommateurs est tout à fait unique, et nous sommes ravis de figurer parmi les principaux partenaires de lancement », a déclaré Gerard Hoffmann, PDG de Proximus Luxembourg, un fournisseur de services numériques, de communication et de solutions TIC au Luxembourg. « Cela renforce notre objectif de développer les opportunités numériques pour que les gens vivent mieux et travaillent plus intelligemment. »



Outre l'accès aux données eSIM LTE dans 118 pays, les utilisateurs de GIANT Connect peuvent accéder au Wi-Fi payant à bord des avions des grandes compagnies aériennes, telles que United Airlines et Lufthansa, et se connecter à 68 millions de points d'accès Wi-Fi dans le monde.



À propos de GIANT Protocol

GIANT Protocol a été fondé en 2021 dans le but de décentraliser et de démocratiser l'accès à Internet et aux services financiers par la tokenisation de la bande passante. Le projet s'est développé en partenariat avec des fournisseurs de télécommunications et de connectivité du monde entier. Son objectif est de mettre en place une économie de la connectivité décentralisée, permettant à toute personne disposant d'un téléphone mobile d'y participer.

L'équipe GIANT Protocol réunit l'expérience de sociétés telles que Juniper, Salesforce, Roku et Brave, dans les domaines des télécommunications, de la sécurité, des technologies grand public, etc. Le projet prévoit de lancer le réseau principal en 2022.



À propos de Proximus Luxembourg & Tango

Proximus Luxembourg, au travers de ses marques commerciales Tango et Telindus, est un fournisseur de services numériques et de solutions de communication et de TIC opérant sur le marché du Luxembourg.

Tango est présente sur le marché depuis 1998. Première marque alternative du pays, Tango offre un large portefeuille de produits comprenant des services de télévision, d'Internet et de téléphonie mobile aux consommateurs et aux petites entreprises. La marque mène une forte politique d'innovation depuis sa création, dans le but de fournir le meilleur de la technologie au prix le plus juste.



À propos de GIANT Connect

GIANT Connect est une application de connectivité mondiale basée sur la blockchain. Elle regroupe toutes les options de connectivité sur le plan mondial et offre aux utilisateurs un accès Internet transparent et la possibilité de gagner des récompenses en crypto-monnaies pour rester connecté. Aujourd'hui, elle assure la connectivité Wi-Fi à bord de plus de 2 000 avions, la connectivité LTE via eSIM dans 120 pays et la connectivité Wi-Fi au sol dans 68 millions points d'accès Wi-Fi dans plus de 180 pays.

Pour utiliser l'application, les utilisateurs doivent équilibrer la charge, qui peut être utilisée à tout moment sur l'ensemble de la couverture mondiale et qui n'expire pas. Plus les utilisateurs restent connectés longtemps, plus ils peuvent gagner de récompenses sous forme de participation à l'économie. En somme, GIANT Connect vise à devenir la solution la plus amusante, facile et gratifiante pour se connecter en ligne.



