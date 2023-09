Accueil Envoyer Imprimer Partager GEEIQ, startup britannique spécialisée dans le traitement des données issues du métavers annonce une levée de fonds de 8,2 millions de dollars Selon un communiqué de GEEIQ, la startup britannique vient de lever 8,2 millions de dollars auprès de YFM Equity Partners avec la participation de GFR Fund et de FOV Ventures. Le site de GEEIQ annonce épauler des clients comme Gucci, H&M, Porsche, Tommy Hilfiger, Walmart et L'Oréal.

YFM Equity Partners (YFM) a mené un tour d'investissement de 8,2 millions de dollars dans GEEIQ, un spécialiste britannique de l'intelligence des données métaverses qui compte de nombreux clients internationaux de renom.



Le financement permettra à GEEIQ ( Prononcez "geek"), dont le siège est à Londres, d'accélérer ses plans de mise à l'échelle, d'explorer une expansion internationale potentielle et de développer davantage son produit de plateforme de données, avec la participation de GFR Fund, qui a investi dans un certain nombre de startups de jeux, et de FOV Ventures, qui investit dans des startups basées sur le métavers.



Lancée en 2018, GEEIQ a connu une croissance rapide en répondant à un besoin croissant d'intelligence des données sur le marché en évolution des métavers, qu'elle définit comme des jeux virtuels et des environnements sociaux, tels que Roblox, Decentraland et Fortnite. Sa plateforme exploite les données de cet espace, que GEEIQ considère comme une évolution naturelle des médias sociaux, pour aider les marques à y naviguer efficacement.



Le marché mondial des jeux est évalué à 178 milliards de dollars aujourd'hui et devrait atteindre plus de 250 milliards de dollars d'ici à la fin de 2025. La plateforme permet aux marques de maximiser leur investissement dans cette nouvelle verticale marketing, grâce à une prise de décision basée sur les données, et de mesurer et d'attribuer la valeur réelle de l'engagement dans leurs activations virtuelles.



Grâce à cette technologie, GEEIQ s'est positionné comme le point de décision pour les marques qui cherchent à identifier et à optimiser leurs stratégies virtuelles, en les aidant à atteindre, engager et fidéliser de nouveaux publics virtuels. GEEIQ soutient ses clients par le biais d'un modèle basé sur l'abonnement, avec des services gérés intégrés dans les contrats.



Parmi les grandes marques internationales qui ont fait appel à GEEIQ à ce jour, citons Walmart, Porsche, L'Oréal et Gucci. La plateforme a également contribué à la réussite de l'opération "Elton John Presents : Beyond the Yellow Brick Road" d'Elton John et d'Universal Music, qui est devenu le concert virtuel le plus populaire de l'histoire de Roblox.



Charles Hambro, PDG de GEEIQ, a déclaré à propos de cette nouvelle phase d'investissement dans la plateforme : " Les plus grandes marques du monde font confiance à GEEIQ et ce nouvel investissement va nous permettre de renforcer notre capacité à les soutenir davantage, tout en nous permettant d'exploiter de nouvelles opportunités commerciales. Nous voulons nous assurer que notre entreprise est aussi bien positionnée que possible pour aider les marques visionnaires à obtenir une présence rentable et basée sur les données dans l'espace virtuel.

"YFM nous a apporté un soutien exceptionnel dès le début de notre relation avec eux. Allant bien au-delà de ce qu'un investisseur typique offrirait, ils ont pris le temps de vraiment comprendre les moteurs de notre entreprise, ce qui peut être un défi dans une sphère aussi nouvelle.

" Leur approche exhaustive de la due diligence a été extrêmement bénéfique, de même que leur aide dans l'élaboration de notre stratégie de croissance. L'équipe d'YFM nous a également aidés à nommer un nouveau président très expérimenté, Michel Cassius, anciennement chez Apple, Electronic Arts et Microsoft Xbox, qui joue un rôle clé dans notre développement ".



Helen Villiers d'YFM a ajouté : " GEEIQ témoigne du fait que les marques commencent à prendre les environnements virtuels et le métavers beaucoup plus au sérieux ".



" Nous sommes à un point d'inflexion où la publicité traditionnelle et la présence sur les médias sociaux ne suffiront plus aux marques qui entrent dans cet espace. Elles ont besoin d'outils comme GEEIQ pour mesurer les indicateurs de performance et l'attribution. Alors que de nombreuses entreprises technologiques opérant dans cet espace ont bénéficié d'investissements importants au cours de la première période d'engouement pour les métavers, GEEIQ continue d'opérer et de prospérer et représente une opportunité d'investissement plus mature dans les métavers. L'entreprise contribue à définir l'avenir de ces environnements virtuels en tant que vertical marketing et possède un énorme potentiel de croissanc e".



GEEIQ est une plateforme de données et un fournisseur d'insights basé à Londres, fondé en 2018, qui permet à certaines des plus grandes marques du monde, notamment H&M, L'Oréal et même Elton John, de naviguer dans le métavers et le paysage virtuel au sens large.

Nous donnons aux marques de toute forme et de toute taille les moyens de créer des stratégies virtuelles à long terme, basées sur les données, qui enrichissent l'expérience des communautés virtuelles inexploitées, augmentent les audiences adressables et créent des flux de revenus durables dans cette nouvelle verticale du marketing et de la communication.

Notre plateforme exploite les données du vaste paysage des jeux virtuels et des environnements sociaux pour permettre l'évaluation comparative des activations virtuelles de marque, l'analyse de la concurrence, l'identification des partenaires et des influenceurs, ainsi qu'une meilleure compréhension des affinités et des caractéristiques démographiques de l'audience.

Pour nos abonnés Premium et Enterprise, nos experts internes fournissent des rapports sur mesure et une stratégie virtuelle à long terme axée sur la mesure et l'attribution tangibles, plutôt que sur les relations publiques positives et la " hype " du métavers.

GEEIQ







À propos d'YFM

YFM investit de 2 à 10 millions de livres sterling dans des entreprises à fort potentiel de croissance situées dans tout le Royaume-Uni grâce à un réseau régional de bureaux à Londres, Leeds, Manchester, Reading et Birmingham.

YFM Equity Partners est une société d'investissement privée spécialisée et indépendante. Ayant récemment fêté ses 40 ans d'expérience en matière d'investissement, notre portefeuille a peut-être changé au fil des ans, mais notre philosophie est restée la même : soutenir les petites entreprises du Royaume-Uni dans leur prochaine phase de croissance.

Nous cherchons à débloquer la valeur et le potentiel de croissance en apportant jusqu'à 10 millions de livres sterling de fonds propres pour alimenter le développement d'entreprises établies dans toutes les régions du Royaume-Uni. Pour ce faire, nous aidons les entreprises de notre portefeuille à lancer de nouvelles initiatives, à réaliser des acquisitions transformatrices et à moderniser leurs technologies et leurs systèmes. Nous sommes déterminés à travailler avec les équipes de direction pour créer une valeur à long terme pour nos investisseurs et les entreprises dans lesquelles nous investissons, et pour avoir un impact économique positif sur les communautés au sein desquelles nous travaillons.

pour les communautés dans lesquelles nous travaillons.

