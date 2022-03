G7 déploie la fonctionnalité du « PIN Online » en avant-première en France : le paiement sans contact au-delà de 50€ dans tous les taxis du leader français Fidèle à son ambition d’offrir un service de mobilité d’excellence et à la pointe des dernières technologies, G7 devient la première enseigne à proposer le paiement sans contact par carte bancaire au-delà de 50 € en France, grâce à la fonctionnalité du « PIN Online » déployée à partir du 25 février à bord de ses 9.000 taxis parisiens.

Pour réussir ce lancement inédit, G7 a sélectionné les meilleurs acteurs et les dernières innovations du paiement grâce à ses partenaires Castles Technology, PayXpert, La Banque Postale et FrenchSys.



Le PIN Online - késako ?



Aujourd’hui, toute transaction par carte en mode sans contact dépassant un montant de 50€ est impossible et nécessite d’insérer sa carte bancaire. Grâce à la fonctionnalité du PIN Online mise en place sur le nouveau référentiel FRv6 de FrenchSys, désormais toutes les transactions de plus de 50€, sans exception pourront être réalisées en mode sans contact. Dans cette configuration, le code PIN est vérifié en mode online, c’est à dire auprès de l'émetteur de la carte directement, et non par la puce sans avoir à insérer la carte dans un terminal de paiement. Ainsi, le parcours utilisateur est « sans friction », puisque le détenteur de la carte la conserve à tout moment, il n'a qu'à saisir son code quand cela est nécessaire et demandé.



Un consortium à la pointe des dernières technologies de paiement



G7 s’est entouré de Castles Technology, leader des terminaux de paiement Android, PayXpert, fintech spécialisée dans les solutions de paiement transfrontalières et omnicanales et La Banque Postale, bancassurance et citoyenne. Grâce à cette collaboration stratégique, ce consortium est le premier à proposer des solutions de paiement PIN Online pour les détenteurs de carte CB en France.



La Banque Postale, pionnière sur le PIN Online en étroite collaboration avec PayXpert et Castles Technology



La Banque Postale est la première banque française à lancer la fonctionnalité du PIN Online dans le cadre de la digitalisation des taxis parisiens G7. Cette innovation est le fruit de son partenariat avec le spécialiste du paiement PayXpert et du constructeur de terminaux de paiements Castles Technology. PayXpert véritable précurseur du paiement international, a utilisé le potentiel du récent référentiel FRv6 de FrenchSys pour déployer sa solution logicielle sur les terminaux Android de nouvelle génération, et permettre :

- l’acceptation des cartes de plusieurs réseaux de paiement et notamment CB, Visa, Mastercard, Amex, China Union Pay, Discover ;

- la gestion des différentes monnaies (DCC) de Global Blue ;

- ainsi que la fonctionnalité du PIN Online.



Yann Ricordel, directeur général délégué de G7, déclare : « Faciliter la mobilité pour tous passe aussi par des modes de paiement simples, rapides et innovants. Ainsi, avec le paiement sans contact sans plafond à bord des taxis G7, nous complétons notre palette de services pour offrir à nos clients une expérience du taxi fluide et sans friction. En tant qu’acteur français leader de la mobilité, nous sommes fiers d’être les pionniers des dernières technologies de paiement aux côtés du consortium de nos partenaires. »



Jean-Philippe Niedergang, CCO de Castles Technology déclare : « L’innovation est au centre de toutes les solutions que nous développons chez Castles Technology ; nous voulons être des acteurs-clefs de l’innovation afin d’offrir à nos clients une expérience de paiement unique et disruptive ».



Nicolas Riegert, CEO de PayXpert, déclare : « Nous sommes fiers de figurer parmi les pionniers du PIN Online. Cette innovation est le fruit d’une belle collaboration notamment avec la Banque Postale et Castles Technology mais aussi avec différents réseaux de paiement internationaux. Grâce à d´intenses efforts nous avons pu résoudre des problématiques technologiques complexes et créer l’expérience client de demain. En tant que facilitateur, PayXpert permet désormais à G7 de garantir des échanges fluides et sécurisés à sa clientèle, de réconcilier ses flux de manière automatisée et d’accélérer la digitalisation des taxis. S’il s’agit de notre premier pas significatif sur le marché français, ce n’est que le début. Le PIN Online va transformer les usages mais également l’infrastructure technologique, et nous serons présents pour accompagner les consommateurs et les professionnels sur cette (r)évolution digitale ».



Régis Folbaum, Directeur des Paiements de La Banque Postale, déclare : « Face aux nouveaux défis posés par les parcours d’encaissements, cette avancée technologique importante dans le domaine de l’acceptation illustre bien la capacité de La Banque Postale à accompagner en tant qu’acquéreur monétique ses commerçants, mêmes les plus exigeants, de façon agile. C’est avec rigueur et professionnalisme que nos équipes ont travaillé aussi rapidement qu’efficacement avec nos partenaires Castles Technology et PayXpert, au service de G7 ».



Cédric Sarazin, Managing Director de FrenchSys, déclare : « En choisissant le standard FrenchSys FRv6, les acteurs impliqués ont fait le choix de l’innovation, de l’évolutivité et de la couverture des nouveaux besoins en matière d’acceptation des moyens de paiement dans le respect des réglementations ».



A propos de G7

En tant que leader français du secteur des taxis, G7 a deux missions : améliorer la mobilité pour tous et faciliter le quotidien des chauffeurs indépendants affiliés. A Paris, ses 9.000 chauffeurs de taxis transportent 20 Millions de passagers par an. G7 est également présent dans 180 villes en France avec 4.000 chauffeurs de taxis affiliés en région. G7 propose aux particuliers et aux entreprises une large gamme de services et d’outils efficaces et innovants pour répondre à leurs besoins et accompagner leur mobilité au quotidien. G7 est une filiale du Groupe ROUSSELET.



A propos de Castles Technology

Leader mondial de l’acceptation de paiement sur Android, Castles Technology est un acteur majeur du paiement dont les solutions intégrées couvrent l’ensemble des besoins des banques et commerçants, et ce, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité. Notre portefeuille complet se compose de produits, solutions et services aussi compétitifs que sécurisés.



A propos de PayXpert

Fondée en 2009, PayXpert est une entreprise pionnière dans le secteur du paiement. Avec un ADN reposant sur une approche transfrontalière et omnicanale, PayXpert offre une gamme complète et innovante de solutions de traitement des paiements pour le commerce online et physique (acceptation, gestion et optimisation des flux, certification, authentification, lutte contre la fraude, certification POS Android etc).

Aujourd’hui, PayXpert propose plus de 25 méthodes de paiement, traite plus de 100 devises différentes et dessert plus de 650 marques de renommée mondiale (Harvey Nichols, Clarins, Le Savoy, Gucci, etc). Avec l’ambition d’améliorer le parcours client et de répondre aux nouvelles habitudes d’achat et de paiement, l’entreprise collabore étroitement avec WeChat Pay, AliPay, Mir et UPI notamment. PayXpert a son siège social au Royaume-Uni et est également implanté en France, en Espagne et à Taiwan.

https://www.payxpert.fr/



A propos de La Banque Postale

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan leader de la finance durable. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste. Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. Fort de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques



A propos de FrenchSys

FrenchSys est une société de services dédiée à faciliter le développement et l’amélioration des solutions d’acceptation et d’acquisition des cartes bancaires en France.

Nouvel acteur dans l’écosystème des solutions de paiement cartes, FrenchSys est dans les faits un spécialiste éprouvé, issu de 35 ans d’expertise du Groupement Cartes Bancaires dans le domaine de l’acceptation et de l’acquisition des cartes bancaires et grands systèmes de paiements français.

Fort de son positionnement résolument multi-marques, multi-technologies et multicanal, FrenchSys sert un marché français de plus de 2 millions de points d’acceptation au travers de ses principaux clients : acquéreurs, accepteurs, systèmes de cartes domestiques et internationaux et industriels de la monétique.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Wolters Kluwer remporte deux prix Dresner Advisory Services Technology Innovation Awards avec la solution experte CCH® Tagetik A Review of Macropay's Open Banking Service Meilleur site où acheter des abonnés : Comprasocial.me