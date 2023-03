Accueil Envoyer Imprimer Partager G+D présente Convego AUTH-U, pour simplifier l'accès aux services bancaires grâce à l’authentification biométrique G+D présente Convego AUTH-U, une plateforme permettant d'authentifier les clients de manière rapide, facile et fiable. Une empreinte digitale ou un balayage facial suffit pour obtenir un accès sécurisé et authentifié à deux facteurs sur tous les canaux, qu'il s'agisse d'applications mobiles ou d'un navigateur web.

Les solutions d'authentification basées sur des mots de passe subissent des attaques frauduleuses de plus en plus sophistiquées. Les banques ont donc besoin d'une solution unifiée qui répond aux exigences de sécurité et de commodité des clients. Avec Convego AUTH-U, G+D propose une solution qui met fin au chaos des mots de passe. L'authentification biométrique permet non seulement de simplifier et de rationaliser le processus, mais aussi de réduire le temps d'accès aux services bancaires mobiles et d'en augmenter l'utilisation, créant ainsi une valeur ajoutée immédiate pour les utilisateurs.



Convego AUTH-U est une plateforme évolutive qui s'intègre facilement au système existant d'une banque par le biais d'API standard. Basée sur la norme technologique mondiale FIDO (Fast IDentity Online), désormais adoptée par les grandes entreprises technologiques comme Apple, Google et Microsoft, l'authentification à deux facteurs s'effectue en arrière-plan, permettant aux clients des banques de s'authentifier de manière biométrique, aussi facilement qu'en déverrouillant leur smartphone. La solution est entièrement conforme aux exigences réglementaires, telles que la DSP2 (Directive européenne sur les services de paiement 2).



G+D Convego AUTH-U répond ainsi aux besoins essentiels des banques et des institutions financières :



Connexion pratique : l'authentification biométrique évite d'utiliser plusieurs codes PIN ou mots de passe pour accéder à des comptes sur plusieurs applications mobiles ou dans des applications de navigation.



Authentification sécurisée : les transactions à haut risque, telles que les transferts ou les paiements, sont effectuées rapidement et en toute sécurité grâce à l'authentification biométrique - avec une expérience à faible friction pour le client.



Optimisation du commerce électronique : l'authentification biométrique réduit les taux d'abandon dans les boutiques en ligne, car il n'est pas nécessaire de mémoriser les mots de passe ou les codes PIN, et les acheteurs n'ont pas à attendre un mot de passe à usage unique (OTP) par SMS.



"Les consommateurs font confiance à leurs institutions financières et attendent une sécurité et une commodité optimales lorsqu'il s'agit de protéger leurs comptes et de les authentifier. Avec Convego Auth-U, nous permettons aux prestataires de services financiers de faire exactement cela : fournir une solution d'authentification qui fonctionne de manière pratiquement invisible en arrière-plan tout en étant absolument sécurisée. Les banques ont besoin de partenaires technologiques sur lesquels elles peuvent compter, afin d'offrir à leurs clients une expérience parfaitement coordonnée. Nous sommes fiers d'être un tel partenaire”, déclare Quintin Stephen, Authentication Business Lead chez Giesecke+Devrient.



À propos de Giesecke+Devrient

Giesecke+Devrient (G+D) est un groupe mondial de technologies de sécurité dont le siège est à Munich. L'entreprise protège les paiements physiques et numériques, la connectivité des personnes et des machines, l'identité des personnes et des objets, ainsi que les infrastructures numériques et les données confidentielles. G+D a été fondée en 1852. Au cours de l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2,38 milliards d'euros avec environ 11 800 employés. G+D est représenté par 89 filiales et coentreprises dans 32 pays.

Plus d'informations : www.gi-de.com

