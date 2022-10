Fusion du réseau Ethereum : qu'en est-il un mois après ? Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

Un mois après la Fusion du réseau Ethereum, le tableau n'est toujours pas facilement lisible. Si le prix de l'ETH n'a pas réagi positivement au cours du mois écoulé, c'est sans aucun doute sous la pression de facteurs macroéconomiques liés spécifiquement à la volatilité du marché des investissements au sens large, qui sont à leur tour causés par l'inflation croissante, la hausse des taux d'intérêt et d'autres préoccupations des investisseurs.



En fait, au-delà des gros titres sur les fluctuations du marché, la quantité d'ETH en circulation est progressivement devenue déflationniste, depuis le 8 octobre environ. Avec l'EIP-1559 toujours en vigueur, où une partie des frais de gaz de transaction sont "brûlés", il y a actuellement plus d'ETH brûlés que créés via le staking et les récompenses de bloc.



Ce début d'économie déflationniste pour le token est précoce, il est encore trop tôt pour apprécier des impacts tangibles. Cela étant dit, certaines grandes institutions telles que JPMorgan ont indiqué que le marché des crypto-monnaies pourrait ne pas évaluer correctement ce changement en raison de la volatilité générale du marché des actions.



En théorie, les prix devraient augmenter lorsque l'offre diminue et que la demande augmente, mais seul le temps nous dira si cela permettra de surmonter le climat macroéconomique baissier actuel. Les observateurs du marché cherchent furieusement un "tournant", mais celui-ci n'arrivera pas du jour au lendemain. Les investisseurs à long terme doivent se concentrer sur le investissements à long terme.



Il s'agit d'une communication marketing qui ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Ce matériel a été préparé sans tenir compte d'objectifs d'investissement ou de situations financières particulières, et n'a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir une recherche indépendante. Toute référence à la performance passée d'un instrument financier, d'un indice ou d'un produit d'investissement packagé ne constitue pas, et ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable des résultats futurs.



Tout le contenu de ce rapport est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. eToro ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication, qui a été préparée en utilisant des informations disponibles publiquement.



Les cryptoactifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer fortement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. En dehors des CFD, la négociation de crypto-monnaies n'est pas réglementée et n'est donc supervisée par aucun cadre réglementaire européen. Votre capital est à risque.



A propos d’eToro

eToro a été fondé en 2007 dans le but d’ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. eToro offre aux particuliers la possibilité d’investir en leur donnant accès à une multitude d’actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d’eToro compte plus de 27 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement et sont libres de suivre les meilleurs d’entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d’acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d’effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.



Mentions légales

eToro est régulé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission et régulé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority et par la Australian Securities and Investments Commission en Australie.



