France Télévisions Publicité pilote la gestion de ses signatures mails avec Letsignit

La mission de FranceTV Publicité est avant tout de proposer à ses clients, annonceurs et agences médias, une conception différente de la présence publicitaire au cœur de la qualité de ses programmes avec un engagement d’efficacité. Sa filiation à France Télévisions, premier groupe audiovisuel public français, est d’une singularité particulière et d’une très grande force. Elle s’appuie sur sa mission citoyenne et guide, chaque jour, son exigence et son engagement : accompagner ses annonceurs dans leurs stratégies de communication différenciantes.



Soucieuse d’industrialiser et de simplifier ses processus de gestion de signature de mails, la régie publicitaire a souhaité se tourner vers un outil du marché pour gagner en performance.



C’est dans ce contexte que la direction de la communication et la Direction Technique ont étudié les différentes offres afin de remplacer le système en place qui ne répondait plus aux attentes du groupe et ne permettait pas d’uniformiser simplement l’ensemble des signatures. Cette recherche d’agilité dans la gestion des signatures est également liée à l’activité de la régie qui souhaitait utiliser le canal de la signature de mail comme axe de communication pour relayer différents événements et campagnes. Cet usage particulier impliquait donc de pouvoir réagir rapidement et de déployer à grande échelle de nouvelles signatures.



C’est dans ce contexte que FranceTV Publicité a sélectionné la solution Letsignit qui lui permettait de répondre à ses différentes attentes métiers (pilotage des campagnes et des signatures) et techniques (interfaçage simplifié sur l’environnement de messagerie grâce à un plug-in Outlook).



Au-delà de fournir sa plateforme, Letsignit a également accompagné l’équipe de FranceTV Publicité dans la gestion des premières mises en œuvre, notamment l’intégration du nouveau bloc marque de la régie. Différents messages ont été adressés aux collaborateurs pour les sensibiliser et leur annoncer la mise en place et la finalité du projet. Fort de ces éléments, FranceTV Publicité est désormais en mesure de gérer et d’unifier simplement les signatures mails de ses collaborateurs et de diffuser des campagnes et messages internes grâce à ce puissant outil de communication. Aujourd’hui pilotées par la Direction Technique, les signatures mails seront prochainement directement gérées par les équipes de la direction de la communication.



Anthony Duchenne, Responsable Projets à la Direction Technique de FranceTV Publicité « D’un point de vue technique, nous apprécions la simplicité de mise en œuvre et de paramétrage de la solution Letsignit qui s’intègre parfaitement à l’environnement de messagerie Outlook. Une fois connectée à notre annuaire, la gestion des signatures est alors totalement industrialisée. »



Valérie Blondeau, Directrice de la Communication de FranceTV Publicité « Pour atteindre toutes nos audiences, nous raisonnons à 360°, tous supports. La signature de mail conçue par Letsignit, aisément et rapidement « customisable », devient alors un formidable territoire d’expression. Nous l’avons utilisée récemment pour amplifier la visibilité de notre campagne #Efficacité 2018 et renvoyer vers le site internet de la régie, pour y trouver de plus amples informations."