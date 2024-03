France Invest : 16 recommandations pour déployer le potentiel du Private Equity en Europe

Dans un manifeste (en anglais), France Invest a, à son tour, formulé ses recommandations pour redonner du "dry powder" au private equity en Europe. Ces recommandations se divisent en trois parties. : celles pour une Europe plus forte en matière de financement, celles pour une UE plus "verte" et plus innovante, et celles pour une Europe plus équitable et plus inclusive.

Parmi ces recommandations, on peut noter la volonté d'harmoniser la définition d'une PME au sein de l'UE, et ce afin que les VC ou PE, par définition, internationaux, puissent les identifier et donc les accompagner de la même manière. Ou encore, établir un cadre réglementaire commun pour la finance à impact et encourageant vis à vis de l'accompagnement dans la transition écologique. Ou bien, oeuvrer en faveur de l'éducation à la finance des investisseurs indépendants ou petits investisseurs et leur garantir les meilleures solutions d'investissement possibles.

Rappelons que la France est en tête du marché du VC et PE dans l'Union Européenne (hors UK donc) avec 116, 1 milliards d'euros levés entre 2028 et le premier semestre 2023.

AL A.



Voir les recommandations (en anglais) ci-dessous

Télécharger les recommandations