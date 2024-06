France Digitale, une tribune pour mobiliser dans le cadre des prochaines élections

France Digitale, l'association qui réunit startups et VC pour défendre l'innovation en France et en Europe co-présidée jusqu'au 19 juin (date de la prochaine assemblée générale) Benoist Grossmann (Eurazeo) et Frédéric Mazzella (BlablaCar) a publié ce jeudi 13 juin une tribune sur son site Internet et dans le quotidien Les Echos, afin de soutenir l'innovation et rappeler aux candidats des prochaines élections legislatives le poids des startups dans l'économie (plus d'un million d'emplois créés en France par près de 25 000 entreprises innovantes), les investissements de l'Etat nécessaires pour accompagner et transformer ce monde de l'entreprise (7 milliards de l'initiative TIBI), et les besoins d'ouverture à l'international aussi bien en matière d'innovation, de financement que recherche de talents.

Bien entendu, cette tribune appelle en conclusion à aller voter les 30 juin et 7 juillet.

AL Allain



Une tribune reproduite ci-dessous à signer sur le site de France Digitale.

Titre de la Tribune. : "Pour gagner, la France doit innover. Pas se replier sur elle-même."

Parmi les signataires. : Cyril Bertrand, managing partner, XAnge, Benjamin Bitton, Managing Partner, 2CFinance, Eric Burdier, Founding Partner, Axeleo Capital, Nicolas Célier, co-fondateur et Managing Partner, Ring Capital, Jean-David Chamboredon, CEO, ISAI, Philippe Corrot, co-CEO et co-fondateur, Mirakl, Maeva Courtois, CEO, Helios, Alexandre Fretti, co-CEO, Malt, Geoffroy Guigou, co-founder et COO, Younited, Emanuele Levi, Partner, 360 Capital, Jérôme Masurel, fondateur et CEO, 50 Partners, Arbia Smiti, CEO, Rosaly, Agathe Wautier, CEO, The Galion project...