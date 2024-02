France 2030 : l'Appel à Projets "Culture Immersive et Metavers" lancé par le Gouvernement

L’appel à projets « Culture immersive et métavers », lancé par le Gouvernement dans le cadre de France 2030 et opéré par Bpifrance, vise à développer la production et la diffusion d’expériences immersives, au service de la démocratisation culturelle et de l’élargissement des publics.Ce dispositif accompagnera des projets innovants qui permettent de faire un saut technologique à la production et/ou à la diffusion d’expériences culturelles de grande qualité dans les environnements immersifs et les métavers (mondes virtuels persistants, réalité virtuelle, augmentée ou mixte, videomapping, son 3D).L’appel cible ainsi des projets d’investissement ambitieux portés par des entreprises des industries culturelles et créatives (ICC) ou des établissements culturels.Ces projets peuvent se positionner sur l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis les briques technologiques jusqu’aux solutions de distribution en ligne ou physique afin de toucher de nouveaux publics.Toute la filière des industries culturelles et créative est concernée : l’audiovisuel, le cinéma, le spectacle vivant dans toutes ses disciplines, la musique dans toutes ses composantes (dont la facture instrumentale), les musées et le patrimoine (dont le patrimoine archivistique), les arts visuels, le design, l’architecture, les métiers d’art, le jeu vidéo, le livre et la presse. Les secteurs connexes de la communication et de la mode pourront également, pour le volet créatif de leur activité, candidater au programme.Les projets attendus peuvent prendre plusieurs formes (liste non exhaustive) :- Briques technologiques souveraines concourant à la production d’expériences culturelles immersives- Solutions de distribution et espaces de diffusion, en ligne et hors ligne- Valorisation, dans l’environnement immersif, des collections, des processus de création, et des actifs stratégiques des établissements culturelsCalendrier :Les candidatures peuvent être soumises à compter de la date de publication de l’appel à projets. Elles seront instruites aux dates de relèves intermédiaires :- 2 juillet 2024 à 12h00 (midi heure de Paris),- 26 novembre 2024 à 12h00 (midi heure de Paris),- 25 novembre 2025 à 12h00 (midi heure de Paris).