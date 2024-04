Forum InCyber : une édition 2024 avec une fréquentation en hausse de 10 %

Plus de 17 500 personnes étaient présentes à Lille (+10% par rapport à l’édition 2023) autour des 700 partenaires de l’événement, dont plus de 2 000 étrangers. Avec plus de 100 pays représentés, la 16ème édition du Forum InCyber confirme ainsi sa dimension internationale. En témoignent les nombreux pavillons nationaux (Pays-Bas, Suisse, Espagne, Belgique, Luxembourg) et la présence de multiples personnalités : Marina Ferrari, la Secrétaire d’Etat chargée du numérique, Général Jean-Philippe Lecouffe, directeur général adjoint d’Europol, Luca Tagliaretti, directeur exécutif European Cybersecurity Competence Center (ECCC), Anu Talus, Présidente du comité européen de la protection des données (EDPB), Agnès Diallo, directrice executive, EU-LISA, Michel Van Den Berghe, président du Campus Cyber, Raphaël Enthoven, philosophe, Bernard Gavgani, DSI Groupe de BNP Paribas, Hadi Zablit, Executive Vice President du groupe CMA CGM, Jean-Noël de Galzain, président d’Hexatrust, partenaire principal du Forum.



“Le Forum InCyber c’est d’abord un état d’esprit, une quête de l’intérêt général, une mission de service public qui associe tous les acteurs publics et privés, civils et militaires”, explique le général d’armée (2S) Marc Watin-Augouard, fondateur du Forum.



Le Forum InCyber poursuit sa stratégie d’approfondissement et d’élargissement à toutes les thématiques de confiance numérique grâce à de nombreux événements associés : CORIIN, la conférence technique sur l'investigation numérique qui a réunit cette année plus de 400 experts, le ID&KYC Forum, Cybersecurity For Industry, Trust&Safety Forum, le Web3 Security Summit, les InCyber Investor Days et une journée OSINT qui a rassemblé plus de 400 personnes. L’édition 2024 fut également l’occasion d’organiser plusieurs sessions de travail avec des RSSI du secteur de l’énergie, les RSSI d’aéroports et ceux des entités concernées par l’organisation des JO Paris 2024. La European Cyber Cup (EC2) a enfin mobilisé 200 compétiteurs et 20 équipes autour de 6 épreuves (Capture the Flag, OSINT…).



“Nous poursuivrons notre développement à Lille, avec le soutien fort de la Région et de la Métropole Européenne de Lille”, souligne Mélodie Reynaud, directrice des opérations du Forum.