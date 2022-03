Fortino Capital se développe en France : 2 nouveaux investissements dans Bonitasoft et Flowlity Avec deux nouveaux investissements en France, Fortino Capital renforce sa position d'investisseur dans des entreprises SaaS B2B dans le nord-ouest de l’Europe.

Fortino Capital ouvre un gros chapitre de son histoire en France. Comme dans le Benelux et en Europe du nord, l’entreprise y investit avec son fonds de capital-risque dans des entreprises SaaS B2B en phase de démarrage ; le récent investissement dans Flowlity en est un exemple. Le fonds de private equity octroie quant à lui un capital de croissance à des éditeurs de logiciels plus matures. Avec l'investissement dans Bonitasoft dont l’annonce vient juste de tomber, Fortino Capital lance sa première opération de capital-investissement en France.



Les atouts de Fortino pour les entreprises françaises



Fortino apporte une approche et une expertise internationales aux scale-ups françaises, souvent fortement axées sur le marché national. L’entreprise peut ainsi pleinement déployer les atouts qu’elle a développés dans son arrière-cour sur un marché qui, d'un point de vue culturel, est fort proche de celui du Benelux.



L’expertise dans le développement d’entreprises est une valeur ajoutée qui a permis à Fortino de contribuer à l’écriture de quelques scénarios de croissance spectaculaires dans le Benelux ces derniers temps, notamment pour Efficy, Odin et Sigma Conso. Pour ce faire, l’entreprise met des ressources à la disposition des fondateurs et accompagne de près le trajet de croissance en mettant à profit son expertise dans les domaines des RH, des ventes, de la direction générale et du développement de produits. Le fondateur joue un rôle essentiel, c’est lui qui décide ce dont l’entreprise a besoin.



Le réseau impressionnant de Fortino Capital constitue un atout supplémentaire pour les entreprises françaises. Le Benelux est un marché important pour elles et les introductions personnelles auprès de clients potentiels dans notre vaste réseau ont une valeur inestimable.



Un potentiel de croissance significatif en France et en Allemagne



Le potentiel de croissance pour Fortino en dehors du Benelux est considérable. L’Allemagne et la France sont, dans l’ordre, les deux plus grosses économies d’Europe. Le classement est par ailleurs identique dans le domaine des entreprises SaaS B2B, où il existe des trésors cachés renfermant du potentiel de croissance à partir du marché domestique.



La France et l’Allemagne offrent chacune annuellement dix fois plus d’opportunités d’investissements que la Belgique. Dans notre pays, on dénombre chaque année une quarantaine d’opportunités de capital-risque potentielles dans notre champ d’action. Le marché néerlandais fait environ cinq fois le volume de la Belgique. Une part significative du deuxième fonds de capital-risque de 105 millions d’euros sera désormais investie dans des entreprises françaises.



Capital-risque à Paris, private equity à Grenoble et Lyon



L’équipe en charge du capital-risque se concentre sur Paris, puis Lille et Lyon, où elle collabore avec d’autres fonds. Le private equity cible surtout les régions fortes sur le plan technologique telles Grenoble et Lyon. Ces régions abritent des entreprises matures et des scale-ups en croissance qui recrutent leurs talents dans les universités et hautes écoles techniques, à proximité de centres de haute technologie comme le CERN et de beaucoup d’entreprises françaises de premier ordre.



L’investissement dans Bonitasoft que Fortino annonce aujourd’hui n’est qu’un début. À l’avenir, l'équipe PE de Fortino prévoit plus d’investissements dans des entreprises SaaS B2B du deuxième fonds de PE en cours de composition.



Duco Sickinghe, co-fondateur et managing partner de Fortino Capital : « Une présence plus importante en France est une étape logique dans le scénario de croissance de Fortino Capital en sa qualité d’investisseur dans des entreprises SaaS B2B dans le nord-ouest de l’Europe. Nous sommes enthousiasmés par la qualité et l’ambition saine des entreprises françaises que nous pouvons ajouter à notre portefeuille.

Ensemble, nous allons écrire un scénario de croissance spectaculaire. Ainsi, nous nous positionnerons plus solidement sur le radar des entrepreneurs, de leurs actionnaires et conseillers lors de la levée de capital ou de la cession de leur entreprise ».



Deux investissements orientés sur l’avenir



Les nouveaux investissements dans Bonitasoft et Flowlity sont les références en construction. Ces entreprises occupent une excellente position pour jouer un rôle significatif dans la vague de digitalisation actuelle qui submerge de nombreuses entreprises.



Arnaud De Vos, Investment Director Private Equity de Fortino : « Bonitasoft est une entreprise de qualité et rentable en pleine croissance. Avec sa technologie open-source dans le domaine de la gestion des processus métier, elle permet à ses clients de numériser leur business model, leurs processus et leurs applications de manière simple, globale et flexible. C’est un marché énorme et très dynamique. Le Covid a exposé douloureusement la nécessité de passer à la numérisation pour de nombreuses entreprises, ce qui en a amené une accélération. Après avoir investi pendant plusieurs années dans une nouvelle plateforme basée exclusivement sur le cloud (lancée en 2021), nous pensons qu'il est temps d’enfoncer la pédale des gaz et d’accélérer la croissance ».



Filip Van Innis, Investment Director Venture Capital de Fortino : « Flowlity développe une plateforme qui digitalise la gestion de la chaîne d’approvisionnement de telle manière que ses clients puissent réduire leurs réserves tout en minimisant le risque de ruptures de stock. L’entreprise a pour objectif d’améliorer la collaboration entre tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement. Elle compte parmi ses clients l’entreprise française Cajoo qui livre divers produits ménagers à domicile en à peine 15 minutes à Paris. À plus long terme, la scale-up ambitionne de devenir numéro un dans son segment ».



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > La banque d’affaires Apm, spécialisée en fusions-acquisitions en Tech et Digital, rejoint Amala Partners Visa Completes Acquisition of Tink Le pôle Transaction Advisory Service de RSM en France enregistre une forte croissance de ses activités pour 2021