ForgeRock, premier à se conformer à la norme FAPI pour les services bancaires ouverts

ForgeRock®, leader des solutions de gestion des identités numériques, annonce aujourd'hui être le premier fournisseur de solutions de gestion des identités et des accès à se conformer à la norme FAPI (Financial-grade API) de l'OpenID Foundation. FAPI est un standard entièrement ouvert conçu pour les banques et les fintechs en Europe et dans le monde entier afin de construire des standards bancaires ouverts pour l'échange sécurisé des informations financières des consommateurs. Ces échanges passent nécessairement par des API.



Engagé dans l'innovation et les normes ouvertes, ForgeRock est actif dans les certifications, les réglementations et les normes qui régissent les industries partout dans le monde. La société a fait preuve d'un leadership constant dans le domaine des services bancaires ouverts (Open Banking, DSP2). Depuis deux ans, ForgeRock travaille avec l'Open Banking Implementation Entity (OBIE), pour lui fournir une implémentation de référence pour les grandes banques britanniques (la CMA 9) afin de fournir des API conçues sur mesure. Plus récemment, ForgeRock a livré un Sandbox-as-a-Service permettant aux équipes de développement agiles de se conformer à l'Open Banking et à la DSP2.



L'OpenID Foundation (OIDF) promeut, protège et nourrit la communauté et les technologies OpenID, et soutient le groupe de travail chargé de délivrer la certification FAPI. La norme permet aux banques et aux fintechs de tester et de certifier leurs implémentations, ce qui devrait accélérer le développement et les tests, réduire les problèmes de support, et réduire les coûts. La FAPI fournit des lignes directrices de mise en œuvre spécifiques pour l'adoption des services financiers en ligne, et peut être appliquée dans tout marché qui exige des niveaux de sécurité plus élevés.



Don Thibeau, directeur exécutif d'OpenID Foundation, a déclaré : "Nous félicitons ForgeRock d'avoir été le premier à démontrer sa pleine conformité à la norme FAPI. En travaillant avec l'OBIE et des leaders de l'industrie comme ForgeRock, l'OpenID Foundation est fière de s'appuyer sur une API financière extrêmement avancée qui permet une plus grande sécurité, ouverture, flexibilité, facilité de mise en œuvre et offre une réelle valeur client. Avec ce nouveau standard Open Banking, nous adressons tous ces standards."



Accélérer la conformité avec ForgeRock Sandbox-as-a-Service.



L'objectif premier de la DSP2 et de l'Open Banking est d'encourager l'innovation et la concurrence dans les services financiers. Pour faciliter cela, ForgeRock fournit une Sandbox entièrement compatible avec PSD2 et Open Banking, et répond aux normes attendues pour tester la fonctionnalité des fournisseurs de services d'information sur les comptes (AISP) et des fournisseurs de services d'initiation de paiement (PISP). La solution basée dans le Cloud peut être déployée rapidement, ce qui permet aux entreprises de l'écosystème d'atteindre une conformité totale dans les délais requis tout en accélérant le développement d'applications Web et mobiles pour les utilisateurs de services de paiement. Elle est déjà en production pour plusieurs banques européennes qui fournissent des applications et des services à plus de 35 millions de consommateurs.



Nick Caley, vice-président des services financiers et de la réglementation chez ForgeRock, a déclaré : "ForgeRock est heureux de mener cette première vague d'innovation, en se conformant totalement à la FAPI. Tout le monde a compris que les API vont complètement changer le paysage des services financiers et d'autres marchés en stimulant la concurrence, la collaboration et l'innovation. La ForgeRock DSP2 Sandbox est un service clé en main et conforme, qui peut éviter aux institutions financières d'importants maux de tête techniques et économiser du temps et de l'argent, maintenant et à l'avenir."



ForgeRock co-animera un webinaire le 17 mai avec un accès à la demande. Pour vous inscrire ou en savoir plus, rendez-vous sur cette page.



