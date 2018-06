Flucticiel devient Fluxym

À compter de ce jour, Flucticiel, après 16 années d’existence, dévoile son nouveau nom, FLUXYM accompagné d’une nouvelle identité visuelle et consolide ainsi sa place de référence sur le marché international du Source-to-Pay. Plus moderne, plus simple et adapté au modèle digital, ce nouveau graphisme véhicule les valeurs de confiance, de proximité et d’agilité, qualités essentielles d’un expert des systèmes Source-to-Pay.



A travers cette nouvelle identité, résolument dynamique, Fluxym fait évoluer son image tout en restant fidèle à ses valeurs, présentes depuis sa création en 2002. L’entreprise prouve ainsi ses facultés d’adaptation et d’innovation et se positionne désormais comme l’expert incontournable du Source-to- Pay.



Le nom Fluxym, s’inspire librement du latin « fluxum » qui signifie mouvement ou fluidité, et propose également un clin d’œil à son nom original, Flucticiel.



« Notre croissance exponentielle en France et à l’international repose sur trois de nos forces :

- notre expertise pointue et reconnue du Source- to-Pay ;

- les solutions majeures que nous intégrons (Simetryk, Basware, Ivalua, Notilus, Kofax) ;

- notre capacité à traiter efficacement des projets complexes pour faciliter la transformation digitale de nos clients.

Le défi était donc de créer une identité moderne qui puisse refléter l’évolution des services offerts, sans rompre avec notre passé et tout en tenant compte de notre ADN.» indique Philippe de la Villardière.



En Amérique du Nord, où la société déploie près du quart de ses effectifs au terme de sa 3ème année sur le territoire, Fluxym connait aujourd’hui une forte expansion (+100%). Aussi l’annonce de son nouveau nom coïncide-t-elle avec celle de l’ouverture de deux nouveaux bureaux, à Toronto et à Chicago, de même qu’avec le déménagement de la structure parisienne dans des locaux flambant neufs, au 15 rue de la Faisanderie (Paris 16).



« Nous faisons face à un marché en constante mutation soutenue par l’arrivée de technologies toujours plus poussées pour accompagner la transformation des fonctions Achats et Finance. Avec sa feuille de route d’expert ultra-spécialisé, Fluxym se positionne comme l’acteur incontournable de la migration digitale réussie dans un marché S2P en forte croissance.» nous explique Cyrille Chastaing, Directeur des Opérations France.



À propos de Fluxym

Experts du Source-to-Pay, Fluxym (précédemment connu sous le nom de Flucticiel) a mené avec succès plus de 300 projets en Europe et en Amérique du Nord. Fluxym assure l’intégration fonctionnelle et technique des solutions majeures du marché et apporte une expertise forte de l’ensemble du cycle Achat.

Fluxym est également éditeur de Simetryk, la solution simple et efficace de gestion de la donnée fournisseurs. Ses bureaux sont à Paris, Montréal, Toronto et Chicago.

